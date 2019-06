Jaki sport uprawiają Polacy?

Jakie dyscypliny sportowe uprawiają Polacy? Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia pokazuje, że starsi preferują jazdę na rowerze, a najmłodsi wybierają bieganie. Jak w poszczególnych grupach wiekowych wygląda TOP 5 najchętniej uprawianych sportów? O tym poniżej.

Najmłodsze pokolenie (18-24 lat)

Pokolenie 30-latków (25-34 lata)

Pokolenie 40-latków (35-44 lata)

Osoby 45+ (45-64 lata)

Zgodnie z naszymi badaniami w ciągu ostatnich 10 lat trzykrotnie wzrósł odsetek Polaków, którzy uprawiają sport. W 2009 roku tylko 24% Polaków twierdziło, że uprawia sport, w najnowszym badaniu – aż 74%. W tym czasie istotnie zmieniło się podejście do wielu dyscyplin. 10 lat temu Polacy najchętniej grali w piłkę nożną (26%), co wskazywałoby na to, że jednak uprawianie sportu było większym stopniu domeną mężczyzn. Obecnie w zasadzie taki sam odsetek kobiet jak i mężczyzn uprawia sport. Dyscyplinami, które najbardziej zyskały na popularności są: jazda na rowerze (wzrost z 23% do 38%) oraz bieganie (wzrost z 12% do 30%). Można śmiało powiedzieć, że obecnie panuje moda na sport. Niezależnie od wieku duża grupa osób chce być aktywna fizycznie, gdyż wie, że jest to z korzyścią dla ich samopoczucia – komentuje Agnieszka Doktorska, badaczka z ARC Rynek i Opinia.

Mała popularność jazdy na rowerze wśród najmłodszych respondentów może świadczyć o tym, że rower nie jest traktowany jako dyscyplina a bardziej jako sposób przemieszczania się. Warto jednak podkreślić, że do przemieszczania się młodzi często wykorzystują inne sprzęty – hulajnogi czy deskorolki, a rower pośród nich jest najmniej poręczny – np. trudno go przewozić w środkach komunikacji – dodaje Agnieszka Doktorska.

Uprawianie sportu w ciągu ostatnich trzech miesięcy zadeklarowało 88 proc. badanych w przedziale wiekowym 18-24 lata, 81 proc. osób w wieku 25-34 lata, 78 proc osób w przedziale 35-44 lata i 63 proc. osób starszych niż 45 lat. W starszych grupach wiekowych sport uprawiany jest z większą regularnością. Niezależnie od pokolenia osoby uprawiające sport robią to najczęściej kilka razy w tygodniu.Z badań wynika, że osoby w wieku od 18 do 24 lat najchętniej biegają (odpowiedziało tak 40 proc. ankietowanych), chodzą na siłownię (31 proc.) i pływają (29 proc.). W TOP5 najczęściej wybieranych dyscyplin sportowych znalazły się także siatkówka i piłka nożna.Osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata wybierają jazdę na rowerze (34 proc.), bieganie (33 proc.) i siłownię (28 proc.).W przypadku osób zbliżających się do 40-tki lub tuż po niej wyraźnie widać, że jazda na rowerze wysuwa się na pierwszą pozycję. Bieganie również jest popularne, jednak znacznie mniej. Pozostałe dyscypliny są kilkukrotnie rzadziej wybierane niż rower.Jazda na rowerze to zdecydowanie ich żywioł. W przypadku tego pokolenia w zestawieniu pojawiają się dyscypliny, których nie ma we wcześniejszych grupach – spacery, wędrówki, nordic walking. Zdecydowanie w wyborach sportowych widać dbałość o kondycję stawów, gdyż najczęściej wybierane przez tą grupę dyscypliny ich nie obciążają.