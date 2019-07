Stacja paliw najlepsza na kawę na mieście

Picie kawy na mieście to jeden z rytuałów, który Polacy kultywują coraz częściej. Przyznaje się do tego już co drugi z nas (51%). Co interesujące, na małą czarną przeważnie udajemy się nie do kawiarni, ale na stację paliw. Wśród marek wymienianych spontanicznie jako miejsca z kawą najczęściej wskazujemy na Orlen, McDonald’s oraz Starbucks - wynika z najnowszej odsłony Cafe Monitora - cyklicznego badania realizowanego przez ARC Rynek i Opinia.

Rynek spożycia kawy na mieście istotnie się zmienił w ostatnich latach. Miejsca, które kiedyś zupełnie nie były kojarzone z możliwością wypicia kawy szturmują rynek. Picie kawy w sklepie spożywczym jest niemal tak popularne jak w kawiarni czy to sieciowej czy prywatnej. O swój kawałek „toru kawowego” walczą też piekarnie. Co ciekawe, picie kawy w restauracji czy w fast foodzie jest częstsze niż w kawiarni. To pokazuje, jak bardzo zmienia się polski kawosz. Pierwsza kawa często pita jest niejako po drodze, kupiona na stacji paliw czy w sklepie convenience. Z kolei jedząc posiłek na mieście też zwieńczamy go kawą. Dlatego typowe kawiarnie musiały nieco oddać pola innym podmiotom i poszerzać swoją ofertę o słone przekąski niosące znamiona lunchu. Bardzo ciekawy jest spadek zainteresowania kawą u znajomych. Może to wynikać z tego, że coraz częściej ze znajomymi spotykamy się właśnie na mieście – komentuje Dominika Czubatka z ARC Rynek i Opinia.

Rynek kawowy w Polsce ulegał w ostatnim czasie dość intensywnym przemianom. Na popularności zyskały m.in. kąciki kawowe aranżowane na stacjach paliw, nieco straciły kawiarnie, które muszą walczyć o klientów na bardzo konkurencyjnym rynku. Coraz częściej kawę oferują również sklepy convenience czy piekarnie. Po raz pierwszy w historii badania pierwszym wyborem przestała być kawa u znajomych. Dość wysoko w zestawieniu uplasowały się restauracje i fast foody, co oznacza, że kawa jest zwieńczeniem spożywanego tam posiłku.Liderem pośród kawiarni sieciowych okazał się Starbucks, z kolei najchętniej wybieranym kącikiem kawowym – Stop Cafe. Jeżeli chodzi o sklepy convenience, to palmę pierwszeństwa bezapelacyjnie dzierży tu Żabka (48%), pozostałe uzyskały wynik na poziomie 2% i niższym.Polacy zazwyczaj piją trzy kawy dziennie. Ulubiona kawa Polaków jest gorąca, o raczej mocnym smaku i intensywna, lekko kwaśna i bez dodatków syropów. Kawę „na mieście” badani najczęściej piją kilka razy w tygodniu. Co dziesiąty badany robi to codziennie, zdecydowanie częściej są to mężczyźni niż kobiety. Najczęstszą przyczyną, dla której respondenci sięgają po kawę jest jej smak.