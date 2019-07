Jak firmy wspierają aktywność fizyczną pracowników?

Pracodawcy coraz częściej dokładają starań, aby zachęcić zatrudnionych do aktywności fizycznej. Narzędziami są najczęściej karty sportowe - pozapłacowy benefit, który ma podwyższać atrakcyjność warunków zatrudnienia. Przyczyn, dla których warto zadbać o ten aspekt jest jednak znacznie więcej, podobnie zresztą jak możliwości krzewienia kultury fizycznej wśród zatrudnionych - przekonują eksperci Well.hr, którzy przyjrzeli się stosowanym przez blisko 100 firm praktykom w tym zakresie.

- Sportowców charakteryzuje zdolność do poświęceń, wysoka motywacja, determinacja, umiejętność działania pod presją, skupienie na celu i praktyczne wdrażanie strategii - mówi Ewa Ułamek z Well.hr. - Firma, która zachęca pracowników do aktywności może liczyć na bardziej zadowolonych, kreatywnych, zmotywowanych i sprawniej działających ludzi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Ana Blazic Pavlovic - Fotolia.com Bieżnia Pracownicy uprawiający sport bardziej zadowoleni, wydajni, zaangażowani.

- Sport to trwały element koncepcji BeWell@PwC, która dzięki trosce o zdrowie i dobry nastrój pracowników, przyczynia się do poprawy funkcjonowania organizacji na wielu płaszczyznach. Największa zaleta to zmotywowani, zaangażowani i spełnieni pracownicy. Aktywność fizyczna i współzawodnictwo uczą konsekwencji, determinacji w osiąganiu celów oraz zdrowej rywalizacji. Ludzie, którzy lubią swoją pracę są szczęśliwi, osiągają sukcesy i uzyskują dużo lepsze rezultaty w pracy – mówi Magdalena Kowalczyk, Human Capital Specialist w PwC.

Jak firmy zachęcają do aktywności fizycznej?

Wspierane dyscypliny

Badania zrealizowane na terenie Wielkiej Brytanii nie pozostawiają wątpliwości - aktywność fizyczna pracowników nie pozostaje bez wpływu na motywację pracowników i ich satysfakcję z pracy . Nie jest też żadnym novum fakt, że zadowoleni pracownicy są nawet dwukrotnie bardziej produktywni i zaangażowani. Aktywność fizyczna wzmaga ich energię, poprawia koncentrację i uwalnia tak potrzebne endorfiny. W efekcie ćwiczący czują się lepiej, sprawniej radzą sobie z codziennymi obowiązkami, rzadziej popełniają błędy i w pełni wykorzystuj drzemiące w nich możliwości.W USA i na zachodzie Europy o korzyściach wynikających z aktywności fizycznej pracowników mówi się już od dawna. Stanowi tam ona nawet 1/5 dziennego czasu pracy. W praktyce oznacza to, że w ciągu 8-godzinnego dnia pracy pracownicy przez ponad godzinę podejmują różne formy rekreacji sportowej . Dzięki temu pracują lepiej, rzadziej chorują i są bardziej zaangażowani. W Polsce – jak podaje firma konsultingowa Willis Towers Watson - w najbliższych latach 80% pracodawców zamierza rozszerzyć ofertę benefitów podnoszących aktywność sportową pracowników.Pracodawcy, którzy już wdrożyli ciekawe sportowe inicjatywy, raportują ich pozytywny wpływ na satysfakcję z pracy i zaangażowanie.Z analizy ekspertów Well.hr wynika, że najbardziej popularnym rozwiązaniem w firmach są, w które inwestuje już ponad 60% pracodawców w Polsce. Niektóre firmy, jak np. pracuj.pl oferują też swoim pracownikom specjalne dodatki na uprawianie dowolnej dyscypliny sportu.Coraz więcej firm tworzy także w swoich siedzibach. Np. w gdańskim oddziale Sii na terenie biura znajdują się ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnie i ogólnodostępny sprzęt sportowy. W firmie Luxoft, dzięki umieszczonym w strefie relaksu stołom do ping-ponga, powstała firmowa liga tenisowa.Pracodawcy organizują też. Takie działania podejmuje np. BPH. Do niedawna oferta udziału w takich zajęciach adresowana była głównie do pracowników biurowych. Dziś zajęcia jogi, ćwiczenia „zdrowy kręgosłup” czy streaching wkraczają do zakładów produkcyjnych. Pomiędzy zmianami ćwiczą np. pracownicy Levi Strauss Poland w Płocku.Duże firmy inwestują we– sale do ćwiczeń, siłownie i boiska. Na terenie Volkswagen Poznań działa Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe, z salami do ćwiczeń siłowych oraz aerobowych. Na terenie kampusu firmy Intel są boiska do siatkówki i koszykówki, W swoim kompleksie biurowo-fabrycznym w Sochaczewie Mars oferuje pracownikom dostęp do siłowni, sali fitness i boiska piłkarskiego. Własną siłownię ma też firma Beiersdorf w Poznaniu.Popularne jest także. Drużyny te mogą zwykle liczyć na finansowanie treningów, strojów sportowych oraz udziału w zawodach. Np. w PwC działają sekcje siatkówki, koszykówki, wspinaczki, tenisa, biegów i triathlonu. Niedawno powołana została także sekcja tenisa stołowego dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Grupy zrzeszające pasjonatów różnych dyscyplin działają też m.in. w PKN Orlen – to Orlen Running Team oraz w firmie LUX MED. Pracownicze drużyny reprezentują też swoich pracodawców w– piłkarskich, siatkarskich, koszykarskich, kartingowych, a nawet e-sportowych.Ważnym elementem pobudzającym do aktywności fizycznej jest. Kompania Piwowarska prowadzi co roku akcję Postaw na ruch. Do biegania, spacerów czy jazdy na rowerze mobilizuje pracowników szlachetny cel społeczny oraz nagrody za udział w rywalizacji indywidualnej oraz wyzwaniach grupowych. Podobne działania podejmuje też np. Nationale-Nederlanden.Część firmy organizuje, podczas których oferuje swoim pracownikom m.in. możliwość skorzystania z porad żywieniowych dla aktywnych, testy wydolnościowe czy testy narządów ruchu, a także organizuje imprezy i rozgrywki sportowe, często z udziałem rodzin pracowników. Przykładem może być Dzień sportu zorganizowany przez PwC, który zainicjował szereg działań mobilizujących pracowników do aktywności fizycznej.Najpopularniejszymi i najczęściej wspieranymi przez pracodawców dyscyplinami sportu są w PolsceorazPracodawcy finansują treningi biegowe, jak np. DANONE czy Kompania Piwowarska, opłacają udział pracowników w maratonach, sztafetach biegowych czy biegach z przeszkodami, takich jak np. Runmageddon, Ekiden, Wings for life, Color Run czy Business Run, a także sponsorują lub organizują własne imprezy biegowe. Przykładem może być cykl biegów przełajowych City Trail z Nationale-Nederlanden.Wiele firm zachęca również pracowników do, z korzyścią dla nich samych i środowiska. Firmy inwestują w wiaty i garaże dla rowerów, organizują rajdy rowerowe, oferują pracownikom dojeżdżającym do pracy na rowerze bezpłatne posiłki lub wypłacają dodatkowe premie. Np. Sopocka firma Blue Media od 2013 roku prowadzi program „Złotówka za kilometr". Za każdy przejechany rowerem do pracy kilometr pracownicy tej firmy otrzymują 1 zł.Coraz bardziej popularny jest także triathlon, który pozwala pracownikom sprawdzić swoje kompetencje biegowe, kolarskie i pływackie. Przykładem firmy, która wspiera swoich triathlonistów może być PwC.jest w Polsce najbardziej popularnym sportem zespołowym. Wspólne kibicowanie i uprawianie piłki nożnej wpisało się m.in. na stałe w kulturę organizacyjną takich firm jak: Leroy Merlin,DHL oraz DANONE, które wspierają swoich pracowników w treningach i organizują duże rozgrywki na poziomie krajowym (jak Leroy Merlin) lub międzynarodowym (jak DHL i DANONE).Część firm proponuje pracownikom również– np. możliwość relaksu przy planszówkach, rozgrywki e-sportowe lub udział w turniejach brydżowych i szachowych. Rozgrywki szachowe są np. jedną z dyscyplin, w których mierzą się uczestnicy ORLEN Olimpiady – corocznej imprezy sportowej, organizowanej przez Koncern dla pracowników i społeczności Płocka. Orlenowi Olimpijczycy startują także m.in. w biegu na 5 km, wyścigu rowerowym, w konkurencjach pływackich, w wyścigach kartingowych, w piłce nożnej, siatkówce halowej, koszykówce, tenisie stołowym oraz Nordic Walkingu.