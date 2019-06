Nie tylko wynik finansowy. Liczy się również tworzenie wartości

W działalności biznesowej liczy się oczywiście wynik finansowy, ale zdecydowana większość, bo niemal 90% liderów przyznaje, że w obecnych czasach należy się skupić również na szeroko rozumianym tworzeniu wartości. Potwierdzeniem tego jest projekt Purpose and Profit, w ramach którego opracowany został „Value of Value: Board-level Insights”. Chodzi tu zarówno o wartość tworzoną dla społeczeństwa, jak i tę, która współtworzona jest poprzez relacje zewnętrzne.

– Krótkoterminowy kapitalizm musi zmienić się w długoterminowy, zrównoważony wzrost, a przedsiębiorstwa muszą w tym procesie przodować – powiedział Dominic Barton, przewodniczący, IIRC.

Kliknij, aby powiekszyć fot. NAN - Fotolia.com Wyższe cele i zysk nie muszą się wykluczać 89 proc. kadry zarządzającej uważa, że firmy muszą spojrzeć ponad swoje podstawowe wyniki, aby zwiększyć wydajność.

Tylko 11 proc. ankietowanych kierowników wyższego szczebla uważa, że czynniki niefinansowe są szeroko badane i znacząco wpływają na podejmowanie decyzji strategicznych w ich organizacji. Dobrą wiadomością jest to, że prawie połowa z nich opracowuje obecnie narzędzia i techniki, aby lepiej zrozumieć niefinansowe lub szerzej rozumiane czynniki lub włączyć je do procesu podejmowania strategicznych decyzji.

Trzy najważniejsze czynniki, które liderzy biznesu uznają za ważne dla sukcesu organizacji, to: spełnienie oczekiwań i potrzeb klientów (97 proc.), inspirowanie i angażowanie pracowników (90 proc.) oraz rentowność i zwrot finansowy dla inwestorów (89 proc.).

Popularną koncepcją staje się zintegrowane myślenie (integrated thinking). Potrzebuje ono jednak wsparcia zarządu w celu dalszego rozwoju w organizacjach. Podczas gdy 74 proc. kadry kierowniczej uważa, że zintegrowane raportowanie pomoże w promowaniu bardziej spójnego podejścia, tylko 35 proc. czuje, że otrzymuje niezbędne wsparcie na poziomie zarządu potrzebne do wdrożenia go.

– Nic dziwnego, że oprócz spełniania zwiększonych wymogów regulacyjnych, coraz więcej firm stara się poprawić swoją komunikację, aby pokazać przejrzystość. Kluczową korzyścią płynącą z jasnej i przejrzystej komunikacji jest większe zaufanie interesariuszy, a co za tym idzie społeczna licencja do działania – powiedział David Christopherson, CEO, Black Sun.

– Wyższe cele i zysk nie muszą się wykluczać i mogą być wzajemnie osiągalne. Nasze badanie ilustruje jak dużą wagę dla liderów biznesu mają aspekty dotyczące wartości wykraczających poza przynoszenie czystego zysku dla akcjonariuszy. Takie zintegrowane myślenie jest konieczne w dzisiejszym środowisku biznesowym – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, Association of International Certified Professional Accountants.

– Dowody wskazują, że przejście na raportowanie zintegrowane to nie tylko właściwa rzecz, ale najlepsza rzecz, jaką organizacja może zrobić dla swojej długoterminowej rentowności. 72 proc. kierowników wysokiego szczebla uważa, że zmniejszy ono krótkoterminowe myślenie w organizacjach, wspierając podejmowanie decyzji i działania, które koncentrują się na zrównoważonym tworzeniu wartości w krótkim, średnim i długim okresie – powiedział Richard Howitt, CEO, IIRC.

Celem raportu opracowanego przez Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), Black Sun oraz International Integrated Reporting Council była analiza tendencji i wyzwań w pomiarze i należytym zrozumieniu pojęcia, jakim jest tworzenie wartości przez firmy.Rezultaty projektu Purpose and Profit nie pozostawiają złudzeń - liderzy biznesu są pewni, że sukces jest dziś w dużej mierze uzależniony od zwiększenia zaangażowania w kwestie związane z interesariuszami i środowiskiem. Skuteczność podjętych w tym celu kroków zależy nie tylko jednak od danych finansowych, ale również od posiadania wystarczającej ilości informacji zarządczych i sprawozdawczych, które pozwolą na zrozumienie i interpretację czynników realnie wpływających na tworzenie wartości.Zdaniem ankietowanych potrzebne jest przy tym przyjęcie długofalowej perspektywy. Tymczasem w rzeczywistości tylko 30 proc. kadry kierowniczej korzysta z horyzontu strategicznego planowania przekraczającego trzy lata, mimo że 82 proc. badanych uważa, że uwzględnienie jeszcze dłuższej perspektywy poprawiłoby potencjał tworzenia wartości w ich organizacji.Dodatkowe wnioski, jakie płyną z raportu: