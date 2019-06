Rynek dóbr luksusowych: czołowe marki 2018

W 2017 roku sektor dóbr luksusowych wypracował wynik sprzedaży na poziomie 212 miliardów dolarów. W minionym roku obrotowym (zakończonym najpóźniej 30 czerwca 2018 roku) było to już 247 mld dolarów, co oznacza niemal 11-procentowy wzrost rdr. Najnowsza odsłona raportu Deloitte „Global Powers of Luxury Goods 2019. Bridging the gap between the old and the new” wskazuje, że marki luksusowe, aby sprostać wymaganiom pokoleń Y i Z, są dziś zmuszone zredefiniować swoją tożsamość, która do tej pory opierała się w głównej mierze na historii i tradycji. Okazuje się również, że branża zaczyna otwierać się na klientów z tzw. grupy HENRY, czyli tych, którzy osiągają już wysokie zarobki, ale jeszcze nie zaliczają się do najzamożniejszych.

– Pomimo spowolnienia gospodarczego na głównych rynkach, w tym USA, Chinach i strefie euro, sytuacja sektora dóbr luksusowych jest naprawdę bardzo korzystna. Aż 76 spółek spośród 100 obecnych w rankingu zwiększyło sprzedaż, z czego blisko połowa zanotowała dwucyfrowy wzrost – mówi Michał Pieprzny, Partner, Lider zespołu ds. sektora dóbr konsumenckich, Deloitte.

Jak zyskać nowych klientów i nie stracić starych?

– Klienci ci są pod silnym wpływem nowoczesnych technologii i oczekują kontaktów z markami niezależnie od czasu i miejsca, w którym się znajdują. Zmusza to sprzedawców produktów luksusowych do inwestycji w rynek cyfrowy – mówi Kamil Kucharczyk, Dyrektor w dziale doradztwa finansowego Deloitte.

Liderzy umacniają swoją pozycję

Transakcje M&A na rynku dóbr luksusowych

– W tym sektorze bardzo aktywni są inwestorzy branżowi. W ostatnich latach można mówić o trendzie polegającym na budowaniu imperiów, skupiających kilka lub kilkanaście firm oraz kilkadziesiąt marek. Takim przykładem jest niewątpliwie koncern LVMH zarządzany przez rodzinę Arnault – wyjaśnia Kamil Kucharczyk.

Biorąc pod uwagę wzrost odnotowany przy okazji poprzedniego raportu (1 proc.), dziś branża dóbr luksusowych ma powody do zadowolenia - wzrost sprzedaży w minionym roku obrotowym osiągnął bowiem aż 10,8 proc. Wartość zysku netto topowych 100 firm podskoczyła z kolei o 9,8 proc. Przeciętna wysokość przychodów w przeliczeniu na jedną spółkę z zestawienia wyniosła 2,47 mld dolarów. Aby znaleźć się na tegorocznej liście, wystarczało 218 mln dolarów. Ten pułap udało się przekroczyć ośmiu debiutantom.Z analiz prowadzonych przez Deloitte wyraźnie wynika, że na przestrzeni ostatnich lat producenci dóbr luksusowych zaczęli wykazywać się sporą elastycznością wobec ulegających zmianie trendów konsumenckich. Symptomem tej ewolucji jest chociażby otwarcie się na nową grupę klientów, tzw. HENRY (High Earners Not Rich Yet), których roczne zarobki mieszczą się w przedziale pomiędzy 100 a 250 tys. dolarów. Statystyczny Henry ma 43 lata i majątek mniejszy niż milion dolarów. Wydaje dużo, uwielbia zakupy online i korzysta z mediów społecznościowych.Obecnie niemal wszystkie firmy z tego segmentu w swej strategii mają wpisany rozwój mediów społecznościowych. Niektóre, takie jak Chanel czy Gucci, rozpoczęły współpracę z blogerami i influencerami , by dotrzeć do nowych grup konsumentów. Inne, takie jak Louis Vuitton, Burberry, Tommy Hilfiger, Dior i Estée Lauder, zainwestowały w technologie, takie jak: sztuczna inteligencja , Big Data i analityka predykcyjna, które wspierają je w obsłudze i analityce zachowań konsumentów.W minionym roku obrotowym pierwsze miejsce wśród 100 największych producentów dóbr luksusowych ponownie zajął francuski koncern LVMH, w którego portfolio znajdują się, m.in. Louis Vuitton czy Marc Jacobs. Na podium, podobnie jak rok temu, znalazł się także koncern kosmetyczny Estée Lauder oraz producent, m.in. biżuterii i zegarków Compagnie Financiere Richemont. W TOP 10 zadebiutowała firma Chanel Limited, a z kolei wypadł z niej Ralph Lauren Corporation. Pierwsza dziesiątka zanotowała wzrost na poziomie 14,2 proc., a więc większy niż wzrost przychodów TOP 100. Producenci z TOP 10 wygenerowali w sumie 48,2 proc. sprzedaży całej pierwszej setki.W raporcie znalazło się również podsumowanie TOP 20, przedstawiające najszybciej rozwijające się firmy w tej branży. W tym roku miejsce lidera ponownie zajęła firma Canada Goose Holdings Inc., której przychody w ciągu roku wzrosły o 46,4 proc., a w latach 2015-2017 o 42,6 proc. Drugie miejsce zajął amerykański koncern Coty Luxury ze wzrostem na poziomie 25,1 proc.Najwięcej spółek w zestawieniu to tradycyjnie producenci ubrań i butów (38 firm), ale największy wzrost sprzedaży zanotowali producenci kosmetyków i perfum (o 16,1 proc.). Z kolei najwyższą rentowność sprzedaży tradycyjnie osiągnęły firmy oferujące różnorodny asortyment dóbr luksusowych (13,3 proc.).Najliczniejszą reprezentację stanowią firmy z Włoch (24 ), USA (14) oraz Wielkiej Brytanii (10). Producenci z Włoch odpowiadają jednak za zaledwie 14 proc. przychodów ze sprzedaży dóbr luksusowych, gdyż są to przede wszystkim dużo mniejsze firmy rodzinne, w których średnia wartość sprzedaży dóbr luksusowych wynosi 1,4 mld dolarów. Największy udział w sprzedaży mają firmy francuskie (23,5 proc.), które zanotowały także największy wzrost rok do roku (o 18,7 proc.)Podobnie jak w poprzednich latach sektor dóbr luksusowych może się pochwalić dużą aktywnością na rynku fuzji i przejęć. Jednym z najbardziej aktywnych graczy był już tradycyjnie koncern LMVH, który przejął 100 proc. udziałów w firmie Christian Dior za 6 mld euro. Z kolei firma Kate Spade trafiła do koncernu Tapestry (wartość transakcji wyniosła 2,4 mld dolarów), a marka Jimmy Choo została przejęta przez Michaela Korsa za 1,2 mld dolarów.