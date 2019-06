Jakich języków obcych potrzebuje brytyjski rynek pracy?

Brexit jest już pewnikiem. Opuszczenie szeregów Unii Europejskiej nie pozostaje bez wpływu na rozliczne sfery życia społecznego i gospodarczego. Rynek pracy nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Adzuna postanowiła przyjrzeć się, jakie zmiany - pod względem zapotrzebowania na języki obce - zaszły na nim od czasu ogłoszenia wyników referendum.

Skąd językowe kompetencje na brytyjskim rynku pracy

Poligloci na start?

2016 vs 2019 w liczbach

jez.rosyjski -79%

jęz. polski -58%

jęz. hiszpański -44%

jęz. francuski -40%

jęz. holenderski -23%

jęz. niemiecki -22%

jęz. włoski -15%

jęz.rosyjski -69%

jęz. holenderski -46%

jęz. polski -43%

jęz. francuski -40%

jęz. niemiecki -32%

jęz. hiszpański -32%

jęz. włoski -18%

Jakich języków obcych potrzebuje obecnie brytyjski rynek pracy? Jak zmieniło się zapotrzebowanie na pracowników-poliglotów w latach 2016-2018? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.Angielski to dla Wysp zdecydowanie za mało. Wielka Brytania nieustająco zgłasza zapotrzebowanie na pracowników, którzy władają językami obcymi. Takimi kompetencjami najczęściej wykazują się napływający tam obcokrajowcy, ale również wielojęzyczni Brytyjczycy.Najwyraźniej jednak Europejczycy chętniej uczą się języka angielskiego niż Brytyjczycy innych języków europejskich. Badania opublikowane w lutym br. na łamach portalu BBC News wykazały spadek zainteresowania nauką języków obcych wśród uczniów brytyjskich szkół.Czy jest to zatem szansa dla osób spoza Wielkiej Brytanii mówiących w kilku językach obcych na budowanie kariery w tym kraju? Badania Adzuna wykazały niestety, że od momentu ogłoszenia decyzji o wyjściu Królestwa z UE (czerwiec 2016) do pierwszej wyznaczonej daty wyjścia, czyli do marca 2019 nastąpił spadek zapotrzebowania na europejskie języki na tym rynku pracy.Najczęściej wymieniane języki obce w ogłoszeniach o pracę z serwisu Adzuna.co.uk to:niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, rosyjski, polski, rumuński, węgierski, litewski.niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, polski, rosyjski, rumuński, węgierski litewski.