Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Po przeprowadzeniu mailingu czy innej kampanii reklamowej, warto przeanalizować uzyskane rezultaty. Pozwoli nam to ocenić skuteczność działań oraz znaleźć ewentualne błędy lub pola wymagające poprawy lub dopracowania przy następnych działaniach. Dzięki porównaniu wskaźników dla różnych kampanii, będziemy też w stanie ocenić jakie działania były najbardziej efektywne i skuteczne.

Przykład:

Wyślij precyzyjnie targetowany mailing Szukasz nowych kanałów dotarcia do potencjalnych klientów? Skorzystaj z naszej bazy mailingowej. Mamy ponad 760 tys. adresów e-mail i różnorodne kryteria targetowania. Pomożemy w doborze właściwej grupy docelowej i przygotowaniu kreacji. Biuro reklamy eGospodarka.pl Telefon: (22) 621 07 85

E-mail: reklama@egospodarka.pl

Skype: eGospodarka.pl

Planując działania mailingowe warto nie poprzestawać na zrealizowaniu wysyłki, ale również przeanalizować skuteczność i efektywność naszych działań. Z pomocą przychodzą nam tutaj statystyki i wskaźniki badające efekty naszych kampanii. Odpowiednio je interpretując, możemy pozyskać wiele cennych informacji, które pozwolą nam ocenić, na ile odbiorcy angażują się w wysyłane przez nas treści oraz porównać różne mailingi pod względem ich efektywności i konwersji oraz kosztów pozyskania działania użytkowników.Podstawowymi wskaźnikami używanymi do oceny wyników kampanii mailingowej są OR i CTR.to wskaźnik otwarć naszego mailingu. Dzięki niemu wiemy, jakie było zainteresowanie wysłanym przez nas mailingiem. Open Rate jest wyliczany jako stosunek liczby otwartych maili do wszystkich wysłanych i wyrażany jest w procentach. Aby go obliczyć, dzielimy liczbę otwarć przez liczbę wszystkich wysłanych maili i mnożymy przez 100%.Jeśli mamy informację, że na 10.000 wysłanych maili, 2.500 z nich zostało otwartych, to nasz OR wynosi co najmniej 25%.Rzeczywisty wskaźnik OR jednak jest zazwyczaj wyższy niż ten, który podają nam systemy do zliczania statystyk i niestety na chwilę obecną nie da się go precyzyjnie wyznaczyć. Dlaczego tak się dzieje?Liczba otwarć mierzona jest dzięki umieszczeniu w treści maila przezroczystego obrazka 1x1 px, który jest pobierany bezpośrednio z serwera (nie jest wysyłany jako załącznik do wiadomości). Statystyki otwarć to nic innego, jak liczba pobrań tego obrazka. W wielu programach pocztowych przy otwieraniu mailingu dostajemy komunikat: „Nie wszystkie elementy zostały pobrane. Czy pobrać obrazy?” Takie samo działanie ma: „W celu ochrony prywatności, zdalna zawartość została zablokowana przez program …” lub podobne. Jeśli nie wykonamy określonego działania (pobranie zdalnej zawartości czy wyświetlenie obrazka), to mimo że otworzymy mail i zapoznamy się z jego treścią, nasze działanie nie będzie zliczone przez system badający statystyki otwarć.to wskaźnik pozwalający określić jakie było zainteresowanie użytkowników naszą ofertą bądź informacją zawartą w mailingu. Spośród osób otwierających maile, tylko część z nich po zapoznaniu się z treścią maila, decyduje się kliknąć w linki w nim zawarte, by dowiedzieć się więcej na temat oferty lub dokonać zakupu czy innego działania do którego zachęcaliśmy w naszej kreacji.Aby obliczyć ten wskaźnik, musimy podzielić liczbę wszystkich kliknięć w nasz mailing przez liczbę wszystkich wysłanych maili a następnie wynik pomnożyć przez 100%.W mailingu możemy umieścić podlinkowania różnych pól, treści, butonów czy grafik i każde z nich może prowadzić do innej podstrony (np. do stron z różnymi kategoriami produktów w sklepie lub do innych szkoleń, jeśli prowadzimy firmę organizującą konferencje i szkolenia). W takiej sytuacji w ramach statystyk dostaniemy również szczegółową informację ile było kliknięć w każdy z linków. Dzięki temu będziemy w stanie dokładnie określić, jakie było zainteresowanie poszczególnymi treściami czy składnikami oferty.. Ten wskaźnik pozwala określić jaka liczba osób klikających w nasz mailing wykonała pożądaną przez nas akcję. Każdy musi sam określić co jest jego celem i jaki chce uzyskać skutek przeprowadzonych działań. Naszą akcją (konwersją) może być nie tylko dokonanie zakupu ale również zapisanie się na webinarium, pobranie raportu, ściągnięcie aplikacji czy wypełnienie ankiety.Obliczając CR możemy sprawdzić, czy nasza kampania realizuje cel, jaki sobie postawiliśmy. Wskaźnik ten nie odnosi się do poniesionych kosztów lecz do skuteczności działań., czyli wskaźnik odrzuceń określa odsetek tych internautów, którzy po kliknięciu w link umieszczony w mailingu i przejściu na naszą stronę, nie dokonali żadnej oczekiwanej akcji lub spędzili na niej tylko kilka sekund.Wskaźnik ten pozwala ocenić, czy nasz mailing był dobrze stargetowany i czy trafił do właściwej grupy odbiorców.. Jeżeli głównym celem naszych działań email marketingowych jest sprzedaż, a nie działania wizerunkowe i zwiększające rozpoznawalność naszej firmy oraz produktów, to warto zwrócić również uwagę na ROI, czyli wskaźnik opłacalności.Jest on używany, aby zmierzyć efektywność przeprowadzonej akcji marketingowej. Aby obliczyć ROI ze swoich działań mailingowych, musimy podliczyć koszty kampanii oraz zyski uzyskane w jej wyniku. Następnie całkowity zysk uzyskany z kampanii pomniejszamy o całkowite koszty. Uzyskaną liczbę dzielimy przez koszty i mnożymy przez 100%. Im wyższy wskaźnik ROI, tym efektywniejsza była kampania.Część wymienionych informacji uzyskamy od właściciela bazy realizującego nasz mailing. Pozostałe będziemy musieli ustalić sami, na postawie konwersji uzyskanych po wykonanym mailingu. O ile poniesione przez nas koszty są łatwe do obliczenia, to już ustalenie rzeczywistych zysków zrealizowanych dzięki działaniom kampanii, potrzebnych do wyliczenia ROI, może powodować pewną trudność, jeśli na swoich stronach nie mamy możliwości śledzenia skąd pochodzi dany klient. Tak samo może być w przypadku wskaźników CR i BR.Warto jednak przeanalizować otrzymane wyniki, gdyż mogą być dla nas źródłem wielu cennych informacji i wskazówek na przyszłość.