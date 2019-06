mojeID - rusza usługa zdalnego potwierdzania tożsamości

Na rynku zadebiutowała właśnie opracowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową usługa mojeID. Nowe rozwiązanie skierowane jest na razie do klientów PKO Banku Polskiego i PGNiG Obrót Detaliczny, którzy mogą dzięki niemu zdalnie potwierdzać swoją tożsamość, ułatwiając sobie tym samym dostęp do internetowych usług oferowanych przez PGNiG.

– Jako największy bank w kraju i lider w dziedzinie innowacji wdrożyliśmy kolejny produkt podnoszący poziom cyfryzacji społeczeństwa. mojeID zapewnia wygodny dostęp do usług online kilku milionom naszych klientów internetowych - mówi Adam Marciniak, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego. – Nie ma rozwoju cyfrowych usług komercyjnych i publicznych bez cyfrowej tożsamości. Z mojeID identyfikacja przebiega sprawnie i bezpiecznie. Wykorzystanie danych potwierdzających tożsamość – analogicznych, jak w bankowości elektronicznej – to bardzo duża wygoda dla internautów – dodaje Adam Marciniak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. tanberin - Fotolia.com Rusza mojeID mojeID to usługa zdalnego potwierdzania tożsamości.

Jak działa mojeID w PGNiG Obrót Detaliczny?

– Chcemy być bliżej naszych klientów i zapewniać im coraz lepsze i najnowocześniejsze narzędzia do korzystania z naszych usług online – mówi Henryk Mucha, prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny. – Uruchomienie zawarcia nowej umowy przy wykorzystaniu mojeID i jej zdalna obsługa poprzez nasz serwis eBOK to przede wszystkim olbrzymia wygoda dla naszych Klientów. Warto dodać, że jesteśmy jedną z pierwszych firm energetycznych w Europie, które oferują tego typu możliwość. Naszym głównym celem jest kształtowanie w świadomości klientów pozytywnego obrazu PGNiG jako firmy podążającej za najnowszymi trendami. Uważnie obserwujemy jak dynamicznie zmienia się nasze otoczenie rynkowe i w jaki sposób zmieniają się nawyki konsumenckie. Analizujemy trendy w okresie następnych 5, 10, 15 lat i szukamy nowych form dostępności dla klienta oraz poprawy jakości obsługi. Idea PGNiG otwartego dla klientów przez 24 godziny właśnie staje się faktem – dodaje Henryk Mucha.

– mojeID to odpowiedź na potrzeby sektora bankowego, usługodawców oraz samych klientów, którzy zyskają łatwy dostęp do wielu usług online – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR. – Wdrożenie produkcyjne mojeID w PKO Banku Polskim i PGNiG Obrót Detaliczny to przykład realizacji naszej strategii udostępniania ekosystemu zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań cyfrowych dla polskich firm i konsumentów – dodaje Piotr Alicki.

Jak już wspomniano we wstępie, mojeID to usługa umożliwiająca zdalne potwierdzanie tożsamości, w efekcie czego jej użytkownik uzyskuje wygodny dostęp do usług online i to bez konieczności zapamiętywania i wpisywania kolejnych loginów i haseł. mojeID umożliwia nam przeniesienie się do świata e-usług, które dotychczas wymagały od nas osobistego stawiennictwa w punkcie obsługi klienta lub umawiania się z kurierem.Jako pierwszy skorzystanie z usługi mojeID umożliwił swoim klientom PKO Bank Polski. Z kolei PGNiG Obrót Detaliczny to pierwszy podmiot komercyjny, który dołączył do niej jako dostawca usług.e-Tożsamość to nic innego niż wydawane przez bank narzędzie identyfikacji elektronicznej. Składa się na nie zestaw danych umożliwiających potwierdzenie tożsamości użytkownika przez internet. Pozwoli to na zdalne korzystanie z usług, które do tej pory wymagały wizyty w punkcie obsługi klienta. Dzięki e-Tożsamości klienci mogą podpisać umowę z PGNiG na dostawę gazu w internetowym biurze obsługi klienta Klient, chcąc zawrzeć nową umowę dostarczania paliwa gazowego, zostaje przekierowany na stronę serwisu iPKO by potwierdzić swoją tożsamość. W konsekwencji wszystkie formalności związane z podpisaniem umowy z PGNiG będą realizowane w pełni zdalnie, bez konieczności wizyty klienta w punkcie obsługi oraz bez przesyłania dodatkowych dokumentów. Obsługa umowy zawartej w ten sposób będzie realizowana w całości poprzez serwis samoobsługowy ebok.pgnig.pl