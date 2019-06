Nowe drogi ekspresowe napędzają rynek magazynowy

Rynek magazynowy nie daje powodów do narzekania. Na przestrzeni lat 2017-2018 jego zasoby zdołały się powiększyć o przeszło 40%, a dane z I kwartału br. potwierdzają tylko, że wzrostowa tendencja doczekała się kontynuacji. W krótko- i średnioterminowej perspektywie wolumen nadal ma się powiększać. Za taki obrót spraw odpowiada zarówno pokaźna ilość nowej podaży, jak i rekordowa ilość realizacji w budowie oraz ciągle wysokie zainteresowanie ze strony najemców.

Nowe projekty magazynowe powstają we wszystkich głównych klastrach magazynowych, jednak zdecydowanie najszybciej rozwijającym się obszarem jest rejon Polski Centralnej. Od początku 2018 r. do końca marca 2019 r. całkowite zasoby powierzchni magazynowej w tym regionie powiększyły się o 870 tys. m kw., co oznacza wzrost o 51% w tym okresie. Czynnikami napędzającymi rozwój obszaru jest centralna lokalizacja, bliskość dwóch dużych obszarów miejskich, Łodzi i Warszawy oraz położenie na skrzyżowaniu dwóch głównych arterii transportowych w Polsce – autostrad A1 i A2. Za znaczną część nowej powierzchni odpowiedzialny jest rozwój Central European Logistics Hub, który docelowo ma stać się największym w Europie kompleksem logistycznym. - komentuje Hanna Milczarek, dyrektor, powierzchnie przemysłowe i logistyczne, dział Rynków Kapitałowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

W dobie rekordowo niskiej stopy bezrobocia, dynamiczne tempo rozwoju sektora generującego wysokie zapotrzebowanie na pracownika sprawia, że skompletowanie załogi przez firmy z branży logistycznej staje się coraz większym wyzwaniem. Deweloperzy doskonale zdają sobie sprawę z takiego stanu rzeczy, dlatego dbając o atrakcyjność swoich obiektów, szukają alternatywnych lokalizacji z większym dostępem do siły roboczej. Jednak w dalszym ciągu kluczowym kryterium rozpoczęcia inwestycji jest dostęp do dróg szybkiego ruchu. W rezultacie, w ostatnim czasie mamy do czynienia z „otwieraniem” dla logistyki nowych lokalizacji poprzez oddawanie do użytku kolejnych fragmentów dróg ekspresowych i autostrad. Najlepszym przykładem takiego zjawiska może być otwarcie w I kw. tego roku ogromnego centrum dystrybucyjnego (130 000 m kw.) dedykowanego gigantowi e-commerce – firmie Zalando. Centrum to położone jest pod Olsztynkiem w bezpośrednim sąsiedztwie niedawno oddanego fragmentu trasy S7. Innym obiektem powiązanym bezpośrednio z rozwojem sieci drogowej jest S5 Wrocław North Gate, którego budowa rozpoczęła się w tym roku w pobliżu nowego fragmentu trasy S5. Zarówno województwo warmińsko-mazurskie, jak i północna część aglomeracji wrocławskiej nie należały dotąd do wiodących lokalizacji logistycznych- mówi Igor Roguski, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i logistycznych, w firmie BNP Paribas Real Estate Poland.



Intensywny rozwój rynku magazynowego nie powoduje gwałtownych skoków udziału niewynajętej powierzchni - wskaźnik pustostanów nadal utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie - 5,8% (marzec 2019 r.). Jest to w głównej mierze efekt wysokiego zainteresowania magazynami ze strony najemców reprezentujących braże 3PL, e-commerce oraz automotive, którego poziom jest w stanie równoważyć intensywny przyrost nowej podaży na rynku przemysłowym i logistycznym. Równocześnie owocuje to brakiem gwałtownych wahań stawek czynszu. Jak jednak czytamy w opracowanym przez BNP Paribas Real Estate Poland raporcie pt. „Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce, I kw. 2019 r.”, coraz większą presję na koszty najmu wywierają coraz to wyższe koszty budowy, dlatego też należy się spodziewać, że te pierwsze będą stopniowo piąć się w górę.