Pakiety medyczne. 2/3 Polaków mówi "tak"

Publiczna służba zdrowia nie cieszy się wśród Polaków największym uznaniem - źle lub bardzo źle ocenia ją aż 29,2% z nas. Jak wynika z badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie AXA Partners, za taki obrót spraw odpowiedzialność ponosi przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizytę i często gigantyczne kolejki w placówkach. Nie jest zatem zaskoczeniem, że Polacy poszukują pomocy w prywatnych gabinetach. Korzysta z nich już 66,8% badanych, a ponad 4 na 10 posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

– Prywatne usługi medyczne są coraz popularniejsze wśród Polaków. Potwierdza to liczba pacjentów, która jest znacząco wyższa od liczby posiadaczy polis. Mając świadomość wyższego standardu świadczeń, coraz chętniej rozszerzamy ochronę także na bliskich. W naszej ocenie w najbliższych latach trend ten będzie się nasilał. Łatwy i szybki dostęp oraz pewność pomocy lekarskiej to główne przewagi konkurencyjne placówek niepublicznych, które z czasem niewątpliwe będą jeszcze bardziej widoczne – komentuje Łukasz Hajkowski, Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej AXA Partners.

– Prywatna polisa medyczna finansowana lub współfinansowana przez pracodawcę to wciąż jedno z najlepiej postrzeganych świadczeń pozapłacowych. Przynosi ona wymierne korzyści zarówno ubezpieczonym, jak i firmie. Łatwy dostęp do usług medycznych pomaga pracownikowi dbać o zdrowie swoje oraz bliskich, co w efekcie pozytywnie przekłada się na jego frekwencję i efektywność w pracy. W obliczu narastających problemów publicznej służby zdrowia, atrakcyjność pakietów medycznych będzie systematycznie rosła – podsumowuje Łukasz Hajkowski.

Prywatna służba zdrowia cieszy się wśród Polaków znacznie lepszą opinią niż państwowa. W grupie osób, które na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy miały okazję skorzystać z jej usług, bardzo dobrze lub raczej dobrze ocenia ją 85,8% badanych. Dla porównania podobne zdanie o publicznej służbie zdrowia wyraża zaledwie 37,6% ankietowanych.Na niezbyt pochlebną opinię o państwowych ośrodkach medycznych wpływ ma przede wszystkim okres oczekiwania na wizytę (70% odpowiedzi) oraz panujący w nich tłok i konieczność stania w kolejkach (52,4%). Respondenci wskazują również na zbyt małą liczbę placówek (11,5%), zbyt dużą ich odległość od miejsca zamieszkania respondentów (10,2%) oraz nieprzystosowanie obiektów do potrzeb osób o niepełnosprawności ruchowej (8%).Szukając pomocy medycznej Polacy coraz chętniej kierują się do prywatnych gabinetów lekarskich . Skorzystanie z niepublicznej służby zdrowia przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklaruje dwie trzecie badanych (66,8%). Równocześnie, przeszło 4 na 10 osób (44,5%) wskazuje, że posiada ubezpieczenie prywatne – w całości lub częściowo opłacone przez pracodawcę (22%) lub finansowane samodzielnie (22,5%).Pomimo bardzo dobrej opinii na temat niepublicznej służby zdrowia, Polacy nie są jednak skłoni płacić we własnym zakresie dużych kwot na tego typu ubezpieczenie. Miesięcznie za prywatny pakiet medyczny, oferujący dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów, kwotę 50 zł jest gotowa zapłacić jedna trzecia badanych. Dla kwoty 75 zł odsetek wskazań sięgnął 17,1%, a dla 100 zł - 19,4%. Kwotę powyżej 200 zł byłoby skłonnych zapłacić 6,2% respondentów. Równocześnie tylko co piąty badany Polak (21,9%) nie wyraził chęci ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu prywatnego pakietu medycznego.Gotowość do rozszerzenia prywatnego pakietu medycznego i objęcia nim członków rodziny deklaruje dwie trzecie badanych. Kwotę 100 zł miesięcznie jest skłonnych zapłacić 37,8% ankietowanych. Dla kwoty 150 zł odsetek ten wyniósł 14,4%. Wydatek minimum 200 zł jest w stanie zaakceptować 13,9% respondentów. Z kolei co trzecia osoba (33,9%) nie chciałoby płacić za rozszerzenie pakietu.