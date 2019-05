HAMMER 2 dostępny w Biedronce

W Biedronce jest dostępny telefon HAMMER 2 z ekranem o przekątnej 2,2 cala, odporny na wodę, kurz i brud oraz upadki nawet z wysokości 1 m. Telefon kosztuje 139 zł.

HAMMER 2 to telefon pancerny, co potwierdza międzynarodowy certyfikat IP67. Ma nieregularną obudowę, co jest nie tylko przemyślanym zabiegiem estetycznym, lecz również praktycznym udogodnieniem: specjalne wypustki ułatwiają trzymanie urządzenia w dłoni oraz zapobiegają jego wyślizgiwaniu się. Obudowa HAMMERA 2 jest odporna na wstrząsy i upadki (drop test 1,5 m). Telefon ma czytelny ekran o przekątnej 2,2 cala i jest wykonany z gumowanych materiałów.Telefon ma wyspowe klawisze, dzięki czemu jest wygodny i prosty w obsłudze. Z łatwością można obsługiwać go nawet w rękawicach. „Pancerniak” posiada również aparat fotograficzny 2 Mpx wraz z lampą błyskową oraz osobną latarkę doświetlającej zaciemnione miejsca. Telefon jest wyposażony w baterię litowo-jonową o pojemności 1450 mAh. HAMMER 2 ma także Dual SIM umożliwiający korzystanie z dwóch numerów na jednym modelu jednocześnie, czytnik kart pamięci microSD oraz Bluetooth gwarantujący stabilną i bezprzewodową łączność modelu z innymi urządzeniami np. zestawem głośnomówiącym. W HAMMERZE 2 znajdziemy także radio FM, kalendarz, budzik oraz kalkulator.Telefon HAMMER 2, w pomarańczowo-czarnej wersji kolorystycznej, dostępny jest w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka od 27 maja do 9 czerwca br. lub do wyczerpania zapasów. Telefon oferowany jest w cenie 139 zł.