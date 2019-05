Koszt przewalutowania boli polski eksport

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, ubiegłoroczna wartość polskiego eksportu osiągnęła wartość 940,4 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost rzędu 6,5%. Wielkimi krokami zbliżamy się zatem do 1 biliona zł. Wyniki mogłyby jednak być jeszcze lepsze, gdyby nie sumy, które rodzimi eksporterzy, a w szczególności reprezentanci MŚP, tracą na kosztownych przewalutowaniach. Ci, którzy myślą o utrzymaniu konkurencyjności, powinni postawić na oszczędności w tej sferze. Tym bardziej, że na europejskim horyzoncie coraz wyraźniej majaczy spowolnienie gospodarcze.

W poszukiwaniu oszczędności …

– Koszt przewalutowania oraz niepewność związana ze zmiennością i nieprzewidywalnością kursów walut wpływają na konkurencyjność polskich firm. Przedsiębiorcy muszą bowiem te czynniki uwzględnić w swojej ofercie. Inaczej ryzykują własną marżą. Bez odpowiednich narzędzi ograniczania ryzyka kursowego i aktywnego poszukiwania najlepszej oferty wymiany walut firmy tracą ułamek swojego zysku. W zależności od miejsca przewalutowania, różnice mogą być liczone w setkach czy nawet tysiącach złotych. W skali całego kraju to daje już realne straty – mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału AKCENTY.

Kliknij, aby powiekszyć fot. thodonal - Fotolia.com Waluty online Koszty przewalutowań kulą u nogi polskich eksporterów.

- Przykładowo przy wymianie 10 tys. euro na złotówki przy pomocy instytucji płatniczej oszczędności kształtują się zwykle na poziomie 200-500 zł na jednej transakcji. Przy czym np. w AKCENCIE dodatkowo oferujemy firmom negocjowanie z nami kursu wymiany. To także coś, czego nie oferują ani e-kantory, ani banki – dodaje Radosław Jarema.

… i stabilności

– Forward to ogromne ułatwienie w planowaniu i przygotowywaniu oferty. Dzięki temu rozwiązaniu firma nie musi uwzględniać w niej marginesu na możliwe wahania kursu, co często oznacza konieczność większego narzutu na cenie produktu. A trzeba pamiętać, że wiele kontraktów eksportowych jest realizowanych w perspektywie kilku miesięcy, kiedy to już kursy walut mogą znacznie się zmienić - zaznacza ekspert AKCENTY.

W gorszych czasach warto przyjrzeć się finansom

- Na ewentualne „gorsze czasy” warto się zawczasu przygotować. Analiza wydatków firmy to jeden ze sposobów na znalezienie możliwości do zaoszczędzenia. Może się okazać, że proste rozwiązania pozwolą na zachowanie marży utrzymanie konkurencyjności na rynku – dodaje Radosław Jarema z AKCENTY.

Wprawdzie nasz kraj coraz silniej specjalizuje się w eksporcie, to jednak ciągle pokaźna rzesza rodzimych przedsiębiorców ponosi w swoich bankach znaczne i niepotrzebne koszty związane z obsługą walutową i transakcji zagranicznych. Tego problemu nie mają klienci indywidualni, ponieważ w ich przypadku z pomocą przychodzą kantory internetowe , które w skuteczny sposób wypełniły lukę na rynku korzystnej wymiany walut. Pomimo jednak, że skala ich działania jest coraz większa, to do dziś ich działalność bazuje na niedostosowanych do bieżących realiów przepisach.Ze względu na fakt, że przedsiębiorstwa obracają i wymieniają znacznie pokaźniejsze kwoty niż statystyczny Kowalski, kwestia bezpieczeństwa zawieranych przez nie transakcji jest nader istotna. Podmiotami, które oferują konkurencyjne do oferty bankowej kursy wymiany walut, a jednocześnie zapewniają poziom bezpieczeństwa równy bankom, są instytucje płatnicze. Podlegają one innym, bardziej restrykcyjnym przepisom niż kantory internetowe.Jednocześnie dzięki wąskim specjalizacjom, np. w obsłudze walutowej, mogą zaproponować bardzo atrakcyjne usługi. Ich obecność na rynku pozwala przedsiębiorcom korzystać z najlepszych kursów wymiany walut i płatności zagranicznych i to bez konieczności zmiany banku czy ponoszenia dodatkowych opłat. A różnice w kursie oferowanym przez instytucję płatniczą i bank mogą być spore.Kolejną usługą, którą eksporterzy, jak i importerzy mogą znaleźć w ofercie instytucji płatniczych, są transakcje forward. Zamrażają one kurs wymiany dla kwoty z danego kontraktu firmy. W ustalonym w umowie terminie firma może uzyskać przewalutowanie wskazanej kwoty po wiadomym z góry kursie.Oszczędności mogą być krajowym przedsiębiorstwom w najbliższym czasie potrzebne szczególnie ze względu na spowolnienie na ważnych rynkach unijnych, w tym gospodarki naszego największego partnera – Niemiec. Dużymi zagrożeniami pozostają także możliwość zaostrzenia wojny handlowej na linii Chiny – USA oraz wciąż utrzymująca się niepewność względem Brexitu i jego scenariusza.