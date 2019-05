Nowa wersja Kaspersky Endpoint Security Cloud

Kaspersky Lab wprowadza nową wersję Kaspersky Endpoint Security Cloud. Produkt cyberbezpieczeństwa oparty na chmurze jest dedykowany dla małych i średnich firm. Nowa edycja to więcej kontroli bezpieczeństwa, licencjonowanie uwzględniające mobilność oraz skalowalność.

Kaspersky Endpoint Security Cloud to oparty na chmurze produkt cyberbezpieczeństwa przeznaczony dla małych i średnich firm.

Proste zarządzanie cyberbezpieczeństwem uwzględniające mobilność

Kaspersky Endpoint Security Cloud oferuje nie tylko niezbędną funkcjonalność cyberochrony z chmury, ale także rozszerzone możliwości obejmujące m.in. ocenę luk w zabezpieczeniach oraz zarządzanie łatami i szyfrowaniem. Dzięki nowemu modelowi licencjonowania, który zapewnia dodatkową, bezpłatną ochronę dwóch urządzeń przenośnych w ramach jednej licencji, Kaspersky Endpoint Security Cloud zabezpiecza zarówno mobilność pracowników, jak i dane biznesowe.zawiera klasyczny zestaw technologii cyberbezpieczeństwa, takich jak ochrona plików, WWW oraz poczty, zapora sieciowa, blokowanie ataków sieciowych, wykrywanie zachowania oraz zapobieganie exploitom. Oprócz zwalczania zagrożeń produkt pomaga również zapobiegać szkodliwym programom wykorzystującym luki w zabezpieczeniach nieaktualnego oprogramowania. Jest to możliwe dzięki funkcjonalności oceny luk, która analizuje aplikacje zainstalowane na urządzeniach firmowych i powiadamia administratorów IT o dostępnych łatach.zawiera dodatkowo kontrolę ruchu internetowego oraz urządzeń, jak również zarządzanie łatami i szyfrowaniem. Funkcjonalność zarządzania łatami umożliwia administratorom automatyzację dostarczania aktualizacji dla podatnych na ataki aplikacji. Zarządzanie szyfrowaniem wzmacnia ochronę wrażliwych danych biznesowych, blokując dostęp do danych przechowywanych na zdalnie zaszyfrowanych urządzeniach pracowników osobom nieposiadającym odpowiednich zezwoleń – nawet wtedy, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione.W 40% małych i średnich firm personel regularnie pracuje w trybie zdalnym, często uzyskując dostęp do usług i przechowując dane biznesowe na kilku różnych urządzeniach. Kaspersky Endpoint Security Cloud pomaga firmom wspierać mobilność pracowników poprzez oferowanie ochrony dla jednego komputera stacjonarnego lub serwera plików oraz dwóch urządzeń przenośnych w ramach jednej licencji. To oznacza, że pracownicy mogą pracować na różnych urządzeniach – takich jak komputery z systemem Windows, komputery Mac, smartfony czy tablety z systemem Android lub iOS — i są zabezpieczeni przed cyberzagrożeniami bez konieczności zakupu wielu licencji przez firmę.Kaspersky Endpoint Security Cloud jest przyjazny dla użytkownika i nie wymaga czasochłonnego wdrożenia czy utrzymania. Jego prosta i intuicyjna konsola zarządzania jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki WWW na laptopie lub tablecie. Urządzenie jest chronione od momentu wdrożenia rozwiązania, ponieważ wstępnie skonfigurowane profile bezpieczeństwa są automatycznie stosowane do każdego nowo dodanego urządzenia, oszczędzając cenne zasoby administratora IT. Jeśli wymagana jest bardziej szczegółowa konfiguracja, administratorzy mogą stworzyć ręcznie dodatkowe profile lub zmodyfikować istniejące.Dostawcy usług zarządzanych (MSP) oraz firmy o rozproszonych biurach docenią dostępność konsoli zarządzania, która umożliwia zarządzanie ochroną wielu organizacji lub odległych biur z jednego konta. Dzięki nowej funkcji zarządzania uprawnieniami zarządzania kilku administratorów może mieć dostęp do obszaru roboczego, co jest szczególnie wygodne w przypadku firm, które wymagają wielu specjalistów ds. IT, lub dostawców usług zarządzanych.