Cyberzagrożenia mobilne: mniej ataków, więcej szkód?

Najnowszy komunikat firmy Kaspersky niesie za sobą słodko-gorzkie wieści. Z jednej strony okazuje się bowiem, że liczba cyberzagrożeń wycelowanych w urządzenia mobilne wyraźnie spadła, z drugiej słyszymy jednak, że stały się one coraz bardziej wyrafinowane i o wiele bardziej zyskowne. W krajobrazie szkodliwego oprogramowania pojawiły się m.in. nowe metody kradzieży danych zapewniających dostęp do gier online i bankowości elektronicznej.

Odnotowujemy wprawdzie spadek ogólnej liczby ataków mobilnych, jednak te cyberzagrożenia, które obserwujemy, stały się bardziej złożone i trudniejsze do zauważenia. Cyberprzestępcy zwykle rozprzestrzeniają swoje szkodniki pod przykrywką legalnych aplikacji, które często można pobrać z oficjalnych sklepów z oprogramowaniem. Ponadto wzrost popularności mobilnych aplikacji bankowości oraz płatności zwiększa prawdopodobieństwo aktywniejszego atakowania ich przez cyberprzestępców. Zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności w internecie oraz powstrzymywanie się przed pobieraniem nieznanych aplikacji jest dobrą praktyką, warto jednak także wyposażyć się w skuteczne rozwiązanie antywirusowe. Szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo finansów, lepiej dmuchać na zimne, niż się sparzyć – powiedziała Tatiana Sziszkowa, ekspertka ds. bezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Porady bezpieczeństwa

Najbezpieczniej jest pobierać aplikacje wyłącznie z oficjalnych sklepów, takich jak Apple App Store, Google Play czy Amazon Appstore. Zasoby te nie są w 100% bezpieczne, ale przynajmniej są na bieżąco kontrolowane przez dostawców. Ponadto sklepy te stosują system filtrowania — nie każda aplikacja może się w nich znaleźć.

Sprawdź uprawnienia wykorzystywanych przez siebie programów i dobrze zastanów się, zanim udzielisz zezwolenia aplikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o zasoby wysokiego ryzyka, takie jak Usługi Dostępności.

Zainstaluj niezawodne rozwiązanie zabezpieczające, które pomoże Ci wykryć szkodliwe aplikacje i narzędzia adware, zanim zdążą wyrządzić szkody na Twoim urządzeniu.

Na bieżąco aktualizuj swój system operacyjny oraz aplikacje. W ten sposób można rozwiązać wiele problemów związanych z bezpieczeństwem.

