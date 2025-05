DragonForce i inni, czyli cybergangi ransomware w natarciu

Cyberataki ransomware pozostają jednym z narzędzi, po które nader chętnie sięgają cyberprzestępcy. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia Check Point Research, z których wynika, że tylko w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku zidentyfikowano blisko 2,3 tys. skutecznych ataków tego rodzaju. W cyberprzestrzeni działają obecnie minimum 74 gangi wyspecjalizowane w żądaniach okupu, w tym bardzo ostatnio aktywne ugrupowanie "DragonForce".

Przeczytaj także: Rekordowa fala ataków ransomware w I kwartale 2025

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym wsławił się cybergang DragonForce?

W jakim stopniu nasz kraj jest narażony na ataki ze strony organizacji cyberprzestępczych?

Na czym polega ransomware w modelu gig economy?



Krajobraz ataków ransomware w 2025 roku odzwierciedla dynamiczne i coraz bardziej złożone środowisko zagrożeń. Na świecie działa wiele grup, specjalizujących się w tego typu działalności. Wysiłki na rzecz zwalczania ataków są utrudnione przez brak międzynarodowej współpracy, ponieważ są kraje – jak Rosja, Korea Północna i Iran które albo tolerują, albo aktywnie wspierają takie działania – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe DragonForce - screen Jeszcze dwa lata temu nikt nie traktował DragonForce, dziś to jedna z najgroźniejszych organizacji cyberprzestępczych świata

Nowa era przestępczości: ransomware w modelu gig economy

Co miesiąc ofiarami tego typu cyberataków pada ponad 650 publicznie firm (w 2024 tylko 450) a na rynku działają co najmniej 74 grupy, wyspecjalizowane w zastraszaniu i żądaniu okupu – to rekord wszech czasów – uważają eksperci Check Point Research. Wzrost ataków obejmuje praktycznie cały świat.Do najbardziej aktywnych (i skutecznych) należy DragonForce. Początkowo gang luźno powiązany z grupą aktywistów – być może z Malezji – wrzucający memy i atakujący symboliczne cele. Jeszcze dwa lata temu nikt nie traktował jej poważnie, jednak dziś to jedna z najgroźniejszych organizacji cyberprzestępczych świata, z własną platformą Ransomware-as-a-Service (RaaS) i armią freelancerów, która destabilizuje cały sektor bezpieczeństwa IT . Ich darknetowy portal „DragonLeaks”, będący mrocznym repozytorium ofiar, działa jak cyfrowy odpowiednik tablicy hańby. Dla wielu firm stał się znakiem, że właśnie zostały zaatakowane.Polska zajmuje 3. miejsce w Europie i 9. na świecie pod względem narażenia na ataki ze strony organizacji cyberprzestępczych wspieranych przez obce państwa, głównie Rosję – wynika z najnowszego raportu Microsoft Digital Defense Report. Według portalu Ransomware.Live, polskie firmy atakowało co najmniej 10 grup specjalizujących się w ransomware. Ofiarami miały w ostatnim czasie być m.in. Smyk, Asseco, Powiatowy Urząd Pracy w Żorach, Hydro-Vacuum S.A., Suder&Suder czy CD Projekt.Analitycy Check Point Research zwracają uwagę na. Gangi wyłudzające haracze, działają jak profesjonalne firmy i „outsourcują” usługi…. W tym świecie tzw. modelu gig economy, doskonale odnajduje się DragonForce. Ugrupowanie przyciąga byłych członków upadłych grup takich jak LockBit czy ALPHV, oferując im naprawdę dogodne warunki:– mniej niż standard na czarnym rynku; oferuje gotowe narzędzia, infrastrukturę i wsparcie obejmujące szyfrowanie, negocjacje oraz platformę wycieku danych „RansomBay”; w końcu umożliwia swobodę działań, dzięki czemu każdy z „afiliantów” może stworzyć własną markę ransomware, zmieniać notatki okupu oraz rozszerzenia plików.Specjaliści zauważają, że DragonForce wyróżnia się jednak czymś jeszcze: precyzją wyboru celów. W kwietniu i maju 2025 r. zaatakowali grupę największych firm sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Według informacji ujawnionych przez BBC, gang zaatakował takich potentatów jak Marks & Spencer oraz słynny Harrods, kradnąc i blokując (w zamian za okup) dane wielu klientów. Paraliż e-commerce, programów lojalnościowych i operacji wewnętrznych pokazał, że nie chodzi już tylko o okup. Chodzi o dane - masowe, osobowe, a przede wszystkim wartościowe.Najgroźniejszą cechą ransomware w 2025 roku nie jest kod, tylko jego automatyzacja. Grupy jak FunkSec już używają LLM-ów do generowania złośliwego oprogramowania, deepfake’ów i botów wykradających hasła SMS-em.. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że ransomware stał się produktem gotowym do wdrożenia przez każdego, kto zna podstawy obsługi komputera.