Budowa SKYCITY Gdynia ze 120-metrową wieżą jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku ruszy budowa SKYCITY Gdynia, kompleksu łączącego apartamenty, usługi i biura. Inwestycja o łącznej powierzchni około 50 000 mkw. powstanie przy skrzyżowaniu ulicy Kieleckiej z Drogą Gdyńską. Deweloperem jest ALLCON, projekt powstał w pracowni Grupa 5 Architekci.

Ze względu na zrównoważony rozwój i wygodę mieszkańców, współczesne miasta dogęszczają się na terenach położonych w ich bezpośrednich granicach. Tendencję tę możemy zaobserwować zarówno w znanych europejskich stolicach, jak też w polskich miastach, np. Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Eliminacja zanieczyszczeń czy śladu węglowego, związanego między innymi z korkami samochodowymi i długim dojazdem jest tak samo ważna, jak obniżenie wydatków miejskich na nową infrastrukturę, niezbędną dla rozrastających się przestrzeni podmiejskich. Obecnie urbaniści zalecają wręcz zagęszczanie zabudowy miejskiej. Niesie to korzyści, zarówno pod kątem optymalnego rozwoju, jak i integracji społecznej nie tylko mieszkańcom realizowanego założenia, ale i gościom z zewnątrz – mówi architekt Rafał Zelent z pracowni Grupa 5 Architekci.

SKYCITY Gdynia wpisuje się w popularny koncept miasta 15-minutowego, oferując jednak znacznie więcej. Analizując tę lokalizację, szybko można zweryfikować, jak wiele miejsc, ważnych z punktu widzenia codziennego życia znajduje się w sąsiedztwie. Możemy więc w tym przypadku mówić o idei miasta 5-minutowego – mówi Piotr Tarkowski, członek zarządu spółki deweloperskiej ALLCON.

SKYCITY Gdynia to docelowo cztery budynki z usługami w parterach: trzy mieszkalne o 7, 17 i 35 kondygnacjach oraz jeden biurowy.

Wykorzystując naturalny układ terenu, poprzez zaprojektowaną tarasowość wprowadziliśmy wyraźne strefowanie poszczególnych funkcji i części inwestycji. Położona najbliżej Drogi Gdyńskiej część biurowa stanowi bufor akustyczny, zapewniający kameralność i ciszę usytuowanej na kolejnych tarasach części mieszkaniowej. Tym samym zapewniliśmy również odseparowanie lokali usługowych i nowego placu miejskiego od apartamentów. Projekt zachował oryginalną, zaproponowaną w konkursie architekturę, w tym rytmy otworów i wcięć w elewacjach oraz obrócenie jednego z budynków względem pozostałych - mówi architekt Rafał Zelent z pracowni Grupa 5 Architekci.

W nazwie SKYCITY Gdynia zawarliśmy obietnicę, którą składamy naszym klientom – tłumaczy Piotr Tarkowski, członek zarządu spółki deweloperskiej ALLCON. – „SKY” nawiązuje zarówno do niepowtarzalnego widoku na miasto, morze, las, jak i do najwyższej jakości wykonania oraz innowacji, na które ALLCON stawia w swoich projektach. Słowo „CITY” odwołuje się do miastotwórczego charakteru projektu, integrowania mieszkańców w nowej, tętniącej życiem strefie, która ma wiele do zaoferowania różnym grupom społecznym. Nie wyobrażaliśmy sobie też, żeby w nazwie zabrakło miasta, w którym inwestycja powstaje i z którego pochodzi nasza firma. Gdynia to miejsce, gdzie warto mieszkać i inwestować.

Inwestycja o łącznej powierzchni około 50 000 mkw. powstanie przy skrzyżowaniu ulicy Kieleckiej z Drogą Gdyńską.

Projekt zakłada zastosowanie licznych rozwiązań charakteryzujących zrównoważone i nowoczesne budownictwo – mówi Łukasz Śledź, dyrektor Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w spółce deweloperskiej ALLCON. – Wykonujemy niestandardowe analizy, m.in. badania tunelowe, sejsmiczne i akustyczne. Zastosujemy zautomatyzowane procesy związane z eksploatacją inwestycji, zarówno z perspektywy mieszkańców, jak i administratora. Poza tym planujemy zagospodarowanie wody szarej, jeszcze efektywniejsze wykorzystanie energii słonecznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na chłód latem, dzięki dobowej różnicy temperatur.

Poza zielonymi dachami i tarasem z roślinnością, przygotowaliśmy urozmaicony projekt architektury krajobrazu, który zakłada m.in. nasadzenia wielogatunkowych rabat bylin i traw. Ograniczyliśmy natomiast do minimum koszone trawniki. Powierzchnia biologicznie czynna będzie zdecydowanie większa niż zakłada plan miejscowy – mówi Łukasz Śledź.

SKYCITY Gdynia to docelowo cztery budynki z usługami w parterach: trzy mieszkalne o 7, 17 i 35 kondygnacjach oraz jeden biurowy. Najwyższy z budynków osiągnie wysokość 120 metrów, co lokuje go w czołówce polskich wysokościowców mieszkaniowych. Wpisując się we współczesne trendy, ALLCON zrealizuje zalecenia urbanistów w zakresie dogęszczania centrów miast.Nowa inwestycja trójmiejskiego dewelopera ALLCON wyróżnia się nie tylko skalą i architekturą, ale także świetną lokalizacją.Projekt będzie sąsiadować z lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Urząd Miasta, ulica Świętojańska i prowadzący do morza nowopowstały Park Centralny znajdują się w odległości 5 minut spacerem od planowanej inwestycji. W bliskiej okolicy są również: centrum handlowe z kompleksem kinowym, klubem fitness oraz strefą foodhall, centra biurowe, miejskie centrum sportu, stacje SKM i PKM, przystanki autobusowe oraz liczne placówki edukacji.Przypomnijmy, że w grudniu 2020 roku ALLCON ogłosił wyniki międzynarodowego konkursu na koncepcję architektoniczną inwestycji. Udział wzięło w nim sześć renomowanych pracowni, posiadających doświadczenie w projektowaniu budynków wysokościowych z: Wielkiej Brytanii, Holandii, Warszawy i Trójmiasta. Wygrał polski projekt autorstwa warszawskiej Grupy 5 Architekci. Projektanci zaproponowali miastotwórczy koncept, zgodny z najlepszymi praktykami światowego budownictwa.Ostateczny projekt uwzględnia zarówno uwagi jury konkursowego, jak i opinie lokalnej społeczności. Inwestorowi i projektantom zależało na zachowaniu architektonicznego wyrazu. Najważniejszą zmianą względem koncepcji konkursowej jest rezygnacja z jednego z budynków mieszkalnych. Inwestor świadomie zmniejszył liczbę metrów kwadratowych na sprzedaż, by uzyskać więcej przestrzeni publicznej i terenów zielonych. Kolejnym istotnym krokiem była zamiana lokalizacji budynków 17- i 35- kondygnacyjnych. Najwyższy z nich został odsunięty do drugiej linii zabudowy, tworząc efekt łagodniejszej gradacji budynków w pierzei ulic Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej.W czasie pracy nad projektem przestrzeni publicznych, ALLCON wielokrotnie konsultował się ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Inwestorowi zależało, by stworzyć miejsce dostępne dla wszystkich, przyjazne dla pieszego, minimalizując przy tym ruch samochodowy.ALLCON poddał projekt wymagającej ocenie w kategorii Communities. O poziomie wyzwania świadczy fakt, że jest to pierwszy w Trójmieście i województwie pomorskim, a piąty w Polsce projekt z tym certyfikatem. BREEAM Communities promuje urbanistyczne spojrzenie na projektowanie planu zagospodarowania terenu w odniesieniu do kontekstu otoczenia. Co warte podkreślenia, jest przeznaczony dla inwestycji typu multi-use, o określonej minimalnej powierzchni.SKYCITY Gdynia udowodni też, że stworzenie zielonego projektu w centrum miasta jest możliwe.ALLCON zamierza również zastosować szereg rozwiązań ekologicznych. Planuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich budynków. Na terenie inwestycji znajdą się punkty do ładowania aut elektrycznych. Dużo uwagi poświęcono również kwestiom retencji wody. Deszczówka będzie odzyskiwana do podlewania zieleni, wdrożony zostanie system filtracji tej wody. To tylko wybrane przykłady z planowanych przez ALLCON rozwiązań prośrodowiskowych.ALLCON posiada prawomocne pozwolenie na budowę i zapowiada rozpoczęcie realizacji w IV kwartale tego roku. W pierwszym etapie powstanie 17-kondygnacyjny budynek z 93 apartamentami i lokalami usługowymi przystosowanymi pod gastronomię. W kolejnych etapach powstaną budynki mieszkalne 35- i 7- kondygnacyjne i budynek biurowy, który ma szansę uzyskać certyfikat BREEAM New Construction z oceną na poziomie Outstanding. Oznacza to, że obiekt będzie przyjazny dla środowiska, równocześnie oferując najwyższy komfort użytkowania. W województwie pomorskim nie ma w tej chwili żadnego biurowca z tak wysoką oceną.Struktura apartamentów została zaprojektowana tak, by stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki do życia. Średni metraż lokali w budynku wysokim wyniesie aż 70 mkw., czyli około 20 metrów kwadratowych więcej niż w większości projektów realizowanych przez branżę deweloperską. Z okien rozpościerać się będą widoki na morze i lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.Mieszkania o mniejszych metrażach, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem klienta inwestycyjnego, świadomie zaplanowano w odrębnym, 7-kondygnacyjnym budynku.