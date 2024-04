20 lat członkostwa Europy Środkowej w UE. Jaki bilans?

Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował wyniki raportu pod tytułem "Wielkie rozszerzenie. 20 lat członkostwa Europy Środkowej w UE". Opracowanie przygląda się, jakie korzyści oraz zmiany odnotowały Polska oraz inne państwa, dołączając dwie dekady temu do Unii Europejskiej. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką część PKB Unii Europejskiej generują kraje UE-8?

W jakim tempie przebiega u nich proces doganiania średniej UE-27 ?

Jaką pozycję finansową netto zajmują państwa UE-8 w unijnym budżecie?

Polska wśród liderów wzrostu gospodarczego dzięki członkostwu w UE

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział PKB państw UE-8 w PKB UE-27 w latach 1995-2022 Udział gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej (PKB w cenach stałych z 2015 r.) w UE wzrósł o ponad 2 pkt. proc. w okresie ich członkostwa – z 6 do 8 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jednym z najistotniejszych czynników, które wpłynęły na rozwój gospodarczy naszego regionu było wpisanie się Europy Środkowej w unijne łańcuchy dostaw. To przyniosło napływ inwestycji zagranicznych, doprowadziło do pięciokrotnego wzrostu wartości eksportu towarowego i zwiększyło poziom jego zaawansowania. Integracja z UE stworzyła z Europy Środkowej centrum eksportowe. Chociaż większość produktów i usług była dostarczana do UE, niemal połowa wartości dodanej trafiała ostatecznie – także dzięki pośredniemu eksportowi – na rynki całego świata – zauważa Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej PIE.

20 lat w Unii znacznie podniosły poziom życia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika procesu doganiania średniej UE-27 na podst. PKB per capita wg parytetu siły nabywczej W Polsce najszybciej rozwijał się Dolny Śląsk (+37 pkt. proc.; 89 proc. średniej UE-27), Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Postęp w sektorze usług ICT

W ciągu ostatnich 20 lat wartość dodana sektora usług IT podwoiła się. Obecnie spośród krajów UE-8 sektor ten jest największy w Polsce i Czechach i odpowiada łącznie za niemal dwie trzecie całej wartości dodanej. Wciąż jednak odsetek specjalistów ICT wśród wszystkich pracujących jest niższy niż średnia w UE, za wyjątkiem Estonii. Wskazuje to na niższy poziom rozwoju sektora ICT, niedostateczną liczbę specjalistów również w innych sektorach, ale także na znaczny potencjał rozwoju cyfrowego. Nadrobienie tego dystansu to istotne wyzwanie dla UE-8 – zwraca uwagę Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej PIE.

Transformacja energetyczna w UE-8

nadal wolna na tle ue

Realny PKB per capita według parytetu siły nabywczej (PPP) Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier (UE-8) jest o 27 proc. większy niż byłby, gdyby państwa Europy Środkowej nie weszły do UE i rozwijały się w scenariuszu kontrfaktycznym. Choć dało się zauważyć spadek tempa rozwoju związany z kryzysem finansowym w 2008 r., to jednak od 2014 r. UE-8 osiągała wyższe tempo wzrostu niż byłoby to możliwe bez członkostwa w UE.Spośród państw Europy Środkowej liderami wzrostu były w latach 2004 - 2022 Polska, Słowacja i Litwa. Udział ośmiu państw z akcesji w 2004 r. w gospodarce unijnej zwiększył się z 6 do 8,5 proc. Polska i Litwa zwiększyły wartość generowaną w produkcji przemysłowej w tym okresie, podczas gdy UE odnotowała spadek o ponad 1 pkt proc. w latach 2004–2022.Rozszerzenie UE poza korzyściami ekonomicznymi, przyniosło nowym członkom również sukces społeczny. We wszystkich ośmiu państwach regionu znacząco wzrosły wartości wskaźników mierzących jakość życia. Dotyczy to oczekiwanej długości życia, skolaryzacji czyli długości lat przeznaczanych na naukę, i poziomu dochodu na mieszkańca. Najwyższy poziom wskaźnika HDI ma obecnie Słowenia (23. miejsce na świecie), zaś najniższy Węgry (46. miejsce). Wartość HDI dla Polski wyniosła 0,875, co daje jej 34. miejsce spośród 191 ocenianych państw.Dodatkowo, zagrożenie ubóstwem spadło poniżej średniej unijnej w pięciu z ośmiu analizowanych państw członkowskich, a percepcja korupcji zmalała wszędzie poza Węgrami i Słowenią. Poprawie uległ też poziom życia na wsi. Pomimo znacznej poprawy poziomu życia region Europy Środkowej nadal odstaje pod względem nakładów na ochronę zdrowia czy badania i rozwój. Chociaż wzrósł odsetek osób z dyplomem szkoły wyższej, wciąż jednak mniej absolwentów kończyło kierunki techniczne.Państwa regionu Europy Środkowej w latach 2008-2021 niemal podwoiły wartość dodaną generowaną w sektorze usług ICT z 24,4 mld EUR do 45,1 mld EUR. W odniesieniu do całości PKB, w całej UE nastąpił wzrost udziału usług ICT z 3,4 proc. do 4,1 proc.Wejście do UE oznaczało dla państw UE-8 głęboko idące przemiany w sektorze energetycznym oraz polityce klimatycznej i środowiskowej. Zmianie uległy normy w zakresie ochrony środowiska i klimatu, struktura wytwarzania energii, emisyjność gospodarek (choć w przeciwieństwie do całej UE, w Europie Środkowej redukcje emisji miały miejsce przede wszystkim w wyniku transformacji ustrojowej w latach 1989–1991, a nie po akcesji do UE r.)Akcesja przyspieszyła rozwój OZE w państwach UE-8. W latach 2004–2022 udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii w Polsce wzrósł 2,5-krotnie i osiągnął wartość 16,9 proc., z kolei udział OZE w produkcji energii elektrycznej w 2022 r. wyniósł 21 proc. co stanowi ponad 10-krotny wzrost w porównaniu z 2004 r. i jest tylko nieznacznie niższy niż średni wskaźnik dla UE (23 proc.).Transformacja sektora energetycznego, transportu oraz ciepłownictwa poprawiła jakość powietrza. W latach 2005–2021 liczba przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza drobnymi cząstkami stałymi w całej UE spadła o 75 proc. Zanieczyszczenie powietrza w UE pyłami PM2,5 w latach 2005–2021 spadło o 28 proc., tlenkami azotu 47 proc., tlenkami siarki 80 proc. Poprawiła się również jakość powietrza w państwach UE-8, w których zanieczyszczenie pyłami PM2,5 spadło w tym okresie o 31 proc., tlenkami azotu o 15 proc. a tlenkami siarki o 51 proc.