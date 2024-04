Ilu cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS?

Na koniec marca 2024 roku liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS przekroczyła 1,138 mln osób. Największą grupą są Ukraińcy, Białorusini i mieszkańcy Gruzji.

Nie jest to duży spadek, jednak dość mocno widoczny w statystykach Oddziału ZUS w Rybniku. Z tego terenu pod koniec marca tego roku zgłoszonych było o 1,3 tys. cudzoziemców mniej niż w grudniu 2023 r. – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce może być znacznie większa, bo część z nich nie ma ubezpieczenia. Trzeba pamiętać o tym, że dane ZUS obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są w nich ujęci zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub pracują nielegalnie - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Pracują i zatrudniają innych

Liczba ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców wzrosła od grudnia 2023 roku o 10,7 tys. osób. To dane dla całego kraju. W województwie śląskim tendencja jest odwrotna. Na koniec marca liczba obcokrajowców w statystykach sześciu oddziałów ZUS w województwie śląskim wyniosła 98 847. To o 620 osób mniej niż w grudniu ubiegłego roku.Zarówno w kraju, jak i w województwie śląskim, największą grupę wśród obcokrajowców w statystykach ZUS stanowią obywatele zza wschodniej granicy, czyli Ukraińcy, Białorusini, a następnie mieszkańcy Gruzji. To właśnie w przypadku Ukraińców i Gruzinów odnotowaliśmy największe spadki liczby cudzoziemców w województwie śląskim.Ukraińców w województwie śląskim ubyło o około 120 osób, a Gruzinów o około 130 osób w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2023 r. Natomiast przybyło Białorusinów. Jeśli chodzi o oddziały ZUS w województwie śląskim największy spadek liczby ubezpieczonych cudzoziemców odnotowano z terenu działalności Oddziału ZUS w Rybniku. Pod koniec grudnia 2023 r. zgłoszonych było 20 304 cudzoziemców, a pod koniec marca tego roku 19 tys. Mniej cudzoziemców - o około 300 osób - było także zgłoszonych w marcu w Oddziale ZUS w Sosnowcu. Natomiast oddziały ZUS w Bielsku-Białej, Częstochowie, Chorzowie i Zabrzu odnotowały niewielkie wzrosty liczby zgłoszonych cudzoziemców. W Oddziale ZUS w Bielsku-Białej liczba cudzoziemców w porównaniu do grudnia 2023 r. wzrosła o ponad 400 osób, w Oddziale ZUS w Chorzowie o 375 osób.Coraz częściej możemy zauważyć, że osoby z zagranicznym paszportem decydują się na otwieranie własnych biznesów w Polsce. W województwie śląskim pod koniec marca 3,5 tys. cudzoziemców prowadziło działalność gospodarczą. Liczba takich firm w porównaniu do grudnia 2023 r. wzrosła o ponad 300. Zatem obcokrajowcy w Polsce nie tylko są zatrudnieni na umowach o pracę, czy zleceniu, ale także sami otwierają firmy i tworzą dodatkowe miejsca pracy. Najwięcej firm w naszym województwie otworzyli obywatele Ukrainy, następnie Białorusini i Niemcy. W całym kraju własny biznes prowadzi blisko 58 tys. cudzoziemców.