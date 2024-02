Praca na budowie jest, pracowników brak

Jeżeli chodzi o koniunkturę, to branża budowlana ma pewne powody do zadowolenia. W styczniu ogólny wskaźnik koniunktury podskoczył do poziomu -7,1, co stanowi dość istotny skok względem grudnia 2023 (-13,2). Optymizm mąci jednak kwestia deficytów kadrowych. Lada dzień budowy ruszą pełną parą, a ludzi do pracy na budowie może zabraknąć. Z analizy zrealizowanej przez Grupę Progres wynika, że aż w 12 profesjach budownictwa zapotrzebowanie na pracowników przewyższa podaż. Kłopotów rekrutacyjnych spodziewa się blisko połowa firm budowlanych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które zawody z branży budowlanej należą obecnie do najbardziej deficytowych?

Ile wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze budowlanym?

Kto na budowie zarabia najwięcej?

Z czego wynikają problemy z rekrutacją osób do pracy na budowie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Michal Jarmoluk z Pixabay Na budowie brakuje pracowników Popyt przewyższający podaż pracowników dotyczy aż 12 profesji poszukiwanych w budownictwie.

Mimo że część dyrektorów firm budowlanych przewiduje ograniczenie zatrudnienia, to pracy na budowie nadal będzie sporo. Gorzej z kandydatami, bo o nich – ponownie, jak w latach ubiegłych – może być ciężko – mówi Natalia Myskova, dyrektor ds. rekrutacji międzynarodowej w Grupie Progres. – Tym trudniej, gdy weźmiemy pod uwagę specyfikę tej pracy, która wymaga dobrego stanu zdrowia, kondycji i siły fizycznej. Co bardzo ogranicza pulę osób branych pod uwagę w procesie rekrutacji raczej do jednej płci i określonego wieku tzn. mężczyzn w wieku produkcyjnym.



Przed 2022 r. pracę na budowie podejmowały osoby ze Wschodu, które zajmowały większość wolnych etatów i ratowały przed przestojem wiele firm budowlanych. Jednak sytuacja diametralnie zmieniła się po wybuchu wojny w Ukrainie, w wyniku której dostępność mężczyzn na polskim rynku znacząco zmniejszyła liczbę kandydatów i w dużym stopniu uniemożliwiała obsadzenie wszystkich wolnych stanowisk w budowlance – dodaje Natalia Myskova.

Skompletowanie zespołu do sektora budowlanego to spore wyzwanie dla rekruterów. Na szczęście coraz więcej firm zaczyna rozumieć, że bez pracowników z innych krajów, a nawet kontynentów ich projekty nie powstaną. Cudzoziemcy – głównie mężczyźni – coraz częściej są rekrutowani do prac budowlanych. Często godzą się na oferowane stawki w zamian za szkolenia podnoszące ich kwalifikacje czy podwyżkę po okresie próbnym. Ich chęć do pracy oraz otwartość na rozwiązania kompromisowe ratuje niejedną polską budowę przed przestojem. Zresztą na coraz większe kompromisy idą też firmy z tego sektora, które obwijają się opóźnień w budowie inwestycji, bo niejednokrotnie oznacza ona dla nich spore straty finansowe. Bardziej opłaca im się spełnić wysokie oczekiwania finansowe kandydata niż doprowadzić do przesunięć w realizacji harmonogramu prac – zaznacza Natalia Myskova, dyrektor ds. rekrutacji międzynarodowej w Grupie Progres.