Popyt na magazyny nie słabnie, ale widać problemy z podażą

Aktywność na rynku magazynowym pozostaje wysoka. Jak podaje Colliers, w III kwartale br. powierzchnia magazynowa Polski urosła o 1,2 mln mkw., w efekcie czego całkowite zasoby magazynów w naszym kraju osiągnęły około 27 mln mkw. Ilość powierzchni pozostającej w budowie nieco jednak hamuje, na co wpływ wywiera m.in. słaba dostępność oraz cena materiałów budowlanych.

Podaż utrzyma się na wysokim poziomie

Rynek magazynowy atrakcyjny dla najemców mimo rosnących czynszów

Mimo wzrostu stawek czynszów o około 20–40% w stosunku do zeszłego roku, zarówno najemcy, jak i właściciele dostosowują się do nowej rzeczywistości. Warto również zauważyć, że uwzględniając ceny za powierzchnię magazynową Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem na tle Europy Zachodniej, przez co wciąż będzie się cieszyć zainteresowaniem najemców – mówi Dominika Jędrak, Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Zainteresowanie najemców na rynku magazynowym nie słabnie

,,Zielone" obiekty coraz bardziej popularne

Pierwszym z zielonych rozwiązań, o które pytają najemcy, jest obecnie fotowoltaika. Za nią plasują się odzysk ciepła, ładowarki do samochodów elektrycznych (osobowych i vanów) oraz gospodarowanie wodą. To one w dużej mierze stanowią dziś realną odpowiedź na zaostrzanie unijnej polityki dekarbonizacji Europy oraz sposób na oszczędzanie – wyjaśnia Maciej Chmielewski, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers.

Mniej powierzchni w budowie

Jeszcze rok temu banki finansujące koszty budowy nieruchomości magazynowych oczekiwały od deweloperów poziomu przednajmu wynoszącego około 20%. Dziś jest to nawet 50%. I mimo że deweloperzy, motywowani wysokim popytem na powierzchnie, są chętni do budowania obiektów spekulacyjnych, to większość z nich nie decyduje się na finansowanie własne. Skutkuje to spadkiem wolumenu powierzchni w budowie. W kolejnych kwartałach ten trend może się utrzymywać, chociaż spodziewamy się, że liczba mkw. w budowie nadal pozostanie na relatywnie wysokim poziomie – prognozuje Maciej Chmielewski.

Rynek w dobrej kondycji mimo wzrostu stopy pustostanów

Ten skok jest spowodowany głównie przez wysoki wolumen nowej powierzchni oddanej do użytku w III kwartale, która jest wynajęta tylko w około 65%. Nie świadczy to jednak o gorszej kondycji rynku. Aby rynek stał się bardziej konkurencyjny, stopa pustostanów powinna wzrosnąć o kilka kolejnych punktów procentowych – mówi Antoni Szwech, Analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Wśród największych inwestycji oddanych do użytku w III kwartale tego roku można wskazać m.in. Panattoni Park Sosnowiec III (82 tys. mkw.), obiekt BTS zrealizowany dla firmy Żabka przez 7R SA w okolicach Radzymina (67,5 tys. mkw.), budynek wznoszony dla firmy LPP w ramach Panattoni Park Rzeszów North (67 tys. mkw.) oraz pierwszy etap Panattoni Park Bydgoszcz IV (62 tys. mkw.), którego głównym najemcą jest firma Aldi. Eksperci przewidują, że w kolejnych kwartałach wolumen nowej podaży wciąż będzie wysoki.W analizowanym okresie łącznie wynajęto około 1,5 mln mkw. powierzchni magazynowych , co pokazuje, że zainteresowanie najemców tym rynkiem wciąż jest bardzo wysokie.W obliczu wzrastających cen energii oraz trendu związanego z wdrażaniem przez organizacje strategii ESG najemcy oraz deweloperzy coraz częściej inwestują w ekologiczne rozwiązania w swoich budynkach.W ostatnich dwóch kwartałach zauważono zmniejszenie wolumenu powierzchni w budowie – na koniec III kwartału w realizacji znajdowało się około 4 mln mkw. Ten spadek był spowodowany m.in. brakiem dostępności materiałów budowlanych, ich ceną oraz trudnościami związanymi z finansowaniem budów obiektów logistycznych i przemysłowych.Od III kwartału 2020 r. współczynnik powierzchni niewynajętej znajdował się w trendzie spadkowym, a w I kwartale 2022 r. osiągnął najniższą wartość w historii rynku, czyli 3,1%. W porównaniu do początku roku w analizowanym okresie wskaźnik ten wzrósł o 1,0 p.p. do poziomu 4,1%.