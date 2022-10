Wakacje 2022 - jakie oferty last minute najpopularniejsze w wyszukiwaniach w Google?

Tegoroczne wakacje były pierwszymi od początku pandemii, w trakcie których turyści z Polski mogli podróżować nie przejmując się restrykcjami covidowymi. Niestety plany wakacyjne wielu Polaków pokrzyżował kryzys gospodarczy i galopująca inflacja. Dla wielu rodaków oferty wyjazdowe last minute były, jak przed pandemią, możliwością udania się na wymarzone wakacje w promocyjnych cenach. Okazuje się, że w te wakacje cieszyły się one ponad 20% mniejszym zainteresowaniem internautów niż w poprzednie wakacje. Które lokalizacje last minute cieszyły się w te wakacje największym zainteresowaniem internautów, sprawdził Grzegorz Jakielski, socjolog internetu.

Zainteresowanie internautów ofertami last minute ma przełożenie na decyzje zakupowe. Potwierdzają to dane podane niedawno w raporcie Polskiej Izby Turystyki, który wskazuje na Grecję i Turcję jako kierunki najczęściej wybierane w tegoroczne wakacje, nie tylko w formie last minute – komentuje Grzegorz Jakielski, socjolog internetu.

Inflacja ostudziła zainteresowanie turystów bardziej niż Covid

Last minute przed i po pandemii

Grecja była najczęściej poszukiwanym kierunkiem wyjazdów last minute w wakacje 2022 r.

Grecja była najczęściej poszukiwanym kierunkiem wyjazdów last minute w wakacje 2022 r. Za nią na podium popularności internautów znalazły się Turcja i Chorwacja, wynika z analizy wyników wyszukiwań w Google w miesiącach czerwiec - sierpień 2022.Porównując dane dotyczące zainteresowania ofertami last minute w okresie tegorocznych wakacji w cieniu szalejącej inflacji z zeszłorocznym sezonem urlopowym, w którym obowiązywały restrykcje covidowe, widoczny jest spadek zainteresowania ofertami last minute o 23%.Najbardziej na zainteresowaniu utraciły Cypr (spadek zainteresowania o 46%) i Chorwacja (spadek o 45%). Jest też kilka kierunków, które odnotowały większe zainteresowanie internautów w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej na zainteresowaniu zyskała Tajlandia (wzrost liczby zapytań o 23%) i Turcja (wzrost o 22%).Ostatnim sezonem letnich urlopów przed wybuchem pandemii były wakacje 2019 roku. Jak w tamtym czasie wyglądało zainteresowanie ofertami last minute?W okresie czerwiec - sierpień 2019 r. internauci najczęściej poszukiwali informacji na temat ofert last minute w Grecji, Chorwacji, Turcji i Hiszpanii. Porównując liczbę zapytań dotyczącą kierunków last minute w wakacje 2019 z tegorocznymi, widoczne jest stałe zainteresowanie bądź spadek zainteresowania poszczególnymi lokalizacjami. Jedynie Turcja odnotowała wzrost zainteresowania internautów jako kierunek wyjazdów last minute w porównaniu z 2019 rokiem. Liczba zapytań o takie oferty była o 83% większa niż trzy lata temu.