Premier ogłosił stopień alarmowy ALFA-CRP. Co to oznacza?

Wczoraj wieczorem premier Matusz Morawiecki ogłosił stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju. Co to oznacza? Jak ataki na instytucje publiczne zagrażają firmom? Wyjaśniają to eksperci ds. cyberbezpieczeństwa w Sprint S.A.

Ataki hakerskie na instytucje publiczne już od paru lat przybierają na sile. Do tej pory miały one w zdecydowanej większości wyłącznie typowo przestępczy wymiar – kradzież danych, wyłudzenie okupu. Wczorajsze z kolei są niezaprzeczalnie związane z rosnącym napięciem politycznym na linii Ukraina-Rosja. Od razu powstaje też pytanie, czy i polskie instytucje są zagrożone. Nie jest to niestety wykluczone. Uważam, że także przedsiębiorcy nie mogą spać zupełnie spokojnie. Atakujący systemy rządowe mogą wykorzystać je jako furtkę do dalszych działań i zainfekowania biznesu – mówi Patrycja Tatara, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Sprint S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe

Jak ataki na instytucje publiczne zagrażają firmom?

Owszem najbardziej zagrożone, w przypadku ataku na instytucje publiczne, są największe organizacje i firmy, ale nie można zapominać, że coraz częściej hakerzy liczą na ilość, a nie jakość ofiar. Dlatego i sektor MŚP jest w obszarze ich zainteresowania. To, co przedsiębiorcy mogą zrobić, żeby zminimalizować skutki tego typu ataków, to zadbać przede wszystkim o odpowiednie oprogramowanie i procedury bezpieczeństwa, m.in. szyfrowanie łączy czy stosowanie zewnętrznych firewalli. Czasem hakerzy rezygnują z ataku, jak w trakcie prób uzyskania dostępu do infrastruktury natykają się na silne zabezpieczenia. Najważniejsze jednak jest szkolenie pracowników, wypracowanie w nich nawyku ograniczonego zaufania w sieci, wyrobienie odporności na techniki manipulacyjne stosowane przez przestępców – dodaje Patrycja Tatara ze Sprint S.A.

Stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju został ogłoszony już drugi raz w ciągu miesiąca. Poprzedni trwał od 18 do 23 stycznia, ten będzie trwał do końca lutego. Przyczyną jego ogłoszenia jest konflikt na Ukrainie.We wtorek ataki DDoS zawiesiły działanie strony internetowej ukraińskiego Ministerstwa Obrony oraz Sił Zbrojnych. Co więcej, zablokowane zostały też strony i usługi dwóch banków – Privatbank i Oszczadbank.Czym jest stopień alarmowy ALFA-CRP? To pierwszy w czterostopniowej skali stopień alarmowy, wezwanie instytucji publicznych do zachowania szczególnej czujności, intensywniejszego niż dotychczas monitorowania bezpieczeństwa systemów Cyberprzestępcy korzystają z różnych technik, w zależności od tego, jaki cel chcą osiągnąć. Oto kilka przykładów metod ataku: