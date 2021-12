Nieruchomości komercyjne: jeśli inwestycje w CEE, to Polska

CBRE prezentuje najnowsze doniesienia na temat inwestycji w nieruchomości komercyjne usytuowane na terenie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Okazuje się, że znaczna część kapitału popłynęła nad Wisłę. Jak wypadliśmy na tle innych krajów regionu? Który z segmentów rynku wzbudzał największe zainteresowanie wśród inwestorów?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który z segmentów rynku nieruchomości komercyjnych okazał się największym beneficjentem pandemii?

Które kraje były głównym źródłem kapitału w III kwartale 2021 r.?

Które z rynków magazynowych odnotowały najwyższe wzrosty?



W porównaniu z III kwartałem 2020 roku, w krajach CEE możemy zaobserwować wzrost wartości inwestycji w nieruchomości komercyjne o 62%. Ponadto 40% całkowitej kwoty inwestycji stanowiło dziewięć transakcji, z których każda miała wartość wyższą niż 100 mln EUR. Polska przyciągnęła cztery najważniejsze transakcje, a kolejne Łotwa, Rumunia, Chorwacja i Serbia. Prognozujemy, że w 2021 r. łączna wartość inwestycji przekroczy 13 mld euro – mówi Joanna Mroczek, dyrektor ds. marketingu i badań CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Biurowce w Warszawie Polska przyciąga większość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej

Rynek biurowy nadrabia zaległości

Rynek magazynowy beneficjentem COVID-19

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. zainwestowano 8,3 mld EUR w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec III kwartału 2021 r. wolumen inwestycji w regionie CEE wyniósł 3,3 mld EUR. Polska przyciągnęła 46% całkowitego wolumenu, następnie kraje bałtyckie (16%), Czechy (13%) i kraje SEE (10%). Obserwujemy wzrost na wszystkich rynkach, ale rynek przemysłowy jest nadal największym beneficjentem pandemii COVID-19 ze wszystkich sektorów. Po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. cały region CEE wzrósł o 11% w ciągu roku. Rynek biurowy wciąż jest daleki od szczytu z 2019 r., ale wykazuje wzrost o 38% w stosunku do poziomów z 2020 r.Głównym źródłem kapitału w III kwartale 2021 r. byli inwestorzy spoza Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem 59%. Inwestorzy amerykańscy stanowili 16% całkowitego wolumenu, następnie inwestorzy z Niemiec z udziałem 13% oraz z Chin (6%). Pozostałe kraje (Holandia, Belgia, Austria, Włochy, Francja, RPA, Kanada, Wielka Brytania i ZEA) wniosły 23% całego kapitału. W trzecim kwartale 2021 r. najwyższe wartości transakcji w regionie CEE odnotowano w sektorze przemysłowym (40%), następnie w sektorze biurowym (28%) i sektorze handlowym (20%). Pozostałe 12% zainwestowano przede wszystkim w segmenty wielorodzinne, wielofunkcyjne oraz obiekty służby zdrowia.W 2021 roku na rynek biurowy 15 krajów Europy Środkowo-Wschodniej zostanie dostarczone łącznie 2,5 miliona mkw. nowej powierzchni. Oznacza to wzrost o 38% w stosunku do poziomów z 2020 roku. Poziom ukończonych inwestycji na rynkach EE-3 wzrośnie o 150% r/r, w regionie SEE-4 wzrost pozostaje umiarkowany i utrzymuje się na poziomie 24% w SEE-4. Natomiast w krajach bałtyckich i CE-5 będzie niższy niż w 2020 roku. Poziom pustostanów biurowych w regionie CEE wynosi średnio 10%, wahając się od 4,1% (w Zagrzebiu) do 15,3% (w Kijowie). W związku z tym na większości rynków poziomy czynszów uległy nieznacznej korekcie.Po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. zasób powierzchni magazynowej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 11% w ciągu roku. Rynki, które odnotowały największy wzrost to Polska (o 13%), Rumunia (o 12%) i Słowacja (o 11%). Austria i Węgry wzrosły o 9%, a Czechy o 5%. Prawie 3,3 miliona mkw. zostało ukończone w regionie CEE 6 w I-III kw. 2021 r., z tego głównie w Polsce (69%) i Rumunii (9%). Wskaźnik pustostanów po III kwartale 2021 r. jest stosunkowo niski na wszystkich rynkach, najniższy został odnotowany w Austrii – 1%, a najwyższy na Słowacji – 7%.