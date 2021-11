Jakie działki inwestycyjne cieszyły się największym zainteresowaniem?

Grunty pod inwestycje w nieruchomości magazynowe notują tak duże zainteresowanie ze strony inwestorów, że z całą odpowiedzialnością można dziś mówić o boomie na tego rodzaju ziemię. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia Cushman & Wakefield, według których za bardzo dużą popularnością działek przeznaczonych pod budowę obiektów magazynowych i produkcyjnych kryje się zarówno rozwój e-commerce, jak i zmiany, którym ulega obecnie łańcuch dostaw.

Największe zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w Polsce

Tereny inwestycyjne a mniejsze rynki regionalne

Infrastruktura transportowa katalizatorem rozwoju

Rosnące zainteresowanie działkami miejskimi

Pierwszym z powodów rosnącego zainteresowania działkami inwestycyjnymi jest stale rosnące zapotrzebowanie na przestrzenie magazynowe firm logistycznych oraz kurierskich związane z intensywnym rozwojem rynku e-commerce . Źródło to idzie w parze z trendem związanym z lokalizacją produkcji oraz zmianą łańcucha dostaw tak, by proces produkcyjny nie rozciągał się, a lokalizacja produkcji była blisko rynków zbytu – dotyczy to spółek związanych, np. z sektorem motoryzacyjnym.Najnowsze informacje odnośnie zapotrzebowania na produkcje procesorów wskazują, że również dotyczy to spółek hi-tech.Obserwujemy także rosnące zainteresowanie powierzchniami w Europie firm e-commerce zlokalizowanych w Azji, na co mogą też wpływać zmiany w prawie podatkowym Unii Europejskiej. Inny czynnik, który może mieć wpływ na chęć lokalizacji biznesu w największym rynku Wschodniej Europy to wielokrotnie wyższe niż przed pandemią koszty transportu kontenerowego.Oczywiście niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości gruntowe zlokalizowane na terenie głównych rynków magazynowych, takich jak Warszawa, Łódź i okolice, Poznań, Wrocław oraz cały Górny Śląsk. W tych regionach zainteresowanie dotyczy praktycznie wszystkich nieruchomości możliwych do zagospodarowania o wielkości powyżej 1 hektara. Zainteresowaniem cieszą się także nieruchomości położone na terenie administracyjnym miast i w niedalekiej odległości od nich.Rosnące zapotrzebowanie na działki na terenie miast sprawia, że często klienci i deweloperzy magazynowi zaczynają rywalizować z rynkiem mieszkaniowym i usługowym – i są w stanie zapłacić za swoje parcele zdecydowanie więcej niż kiedyś. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, tak również w trzecim kwartale 2021 roku widzimy, że samorządy uwalniają kolejne interesujące tereny będące zasobem publicznym. Z racji tego, że to często bardzo dobre lokalizacje, rywalizacja na przetargach publicznych jest zacięta. Na zainteresowanie drogimi gruntami w miastach ma wpływ również zmieniający się profil klientów – takich jak np. klienci centrów danych.Poza głównymi rynkami intensywnie rozwijają się rynki wschodzące, tam zainteresowaniem cieszą się głównie duże nieruchomości o wielkości około 10 ha, z miejscowym planem i istniejącym uzbrojeniem terenu. Jednak na rynkach regionalnych coraz bardziej zauważalny jest deficyt terenów inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że przygotowane grunty w obecnej sytuacji rynkowej zostały szybko zainwestowane, a przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych jest długotrwałym procesem, wymaga czasochłonnych zmian planów, uzbrojenia terenów i stworzenia dobrej komunikacji.Na powstawanie nowych lokalizacji magazynowo-produkcyjnych, oddalonych od głównych i wschodzących rynków, bardzo duży wpływ ma intensywny rozwój sieci drogowej w Polsce. Tego typu nowe lokalizacje wyróżniają się dogodnym położeniem w drodze na zachód i na południe Polski i najczęściej są one dużymi terenami inwestycyjnymi o wielkość od 20 do 50 ha, które doskonale spełniają rolę wielkich hubów.Przykładem takich lokalizacji są nowe tereny inwestycyjne na północ i wschód od Warszawy – wzdłuż A2 oraz S8 takie jak Stary Konik, Kobyłka czy Radzymin.Podsumowując, nadal największym zainteresowaniem cieszą się działki położone blisko głównych i wschodzących rynków magazynowo-produkcyjnych. Małą zmianą w trendach gruntowych jest wzmożone zainteresowanie mniejszymi i droższymi działki na terenie dużych miast oraz zwiększone zainteresowanie gruntami na rynkach wschodzących, które w wielu przypadkach nie były przygotowane na rosnący popyt. Działki, którymi interesują się inwestorzy na terenie miasta, nie muszą mieć obowiązującego planu i być obszerne - zainteresowaniem cieszą się już grunty o wielkości 1 - 2 ha. Coraz częściej inwestorzy interesują się także brownfieldami, czyli terenami, które już wcześniej posiadały infrastrukturę przemysłową.Na obrzeżach miast natomiast najbardziej poszukiwane są nieruchomości o powierzchni przewyższającej 5 ha, z miejscowym planem i najchętniej z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną. Warunkiem koniecznym w przypadku tego typu gruntów jest dobra komunikacja drogowa. Rozpatrując duże tereny dla inwestora, oprócz wspominanej już dobrej komunikacji oraz odpowiedniego miejscowego planu i infrastruktury, ważny jest także dostęp do kadry pracowniczej.Ciekawym regionem, niewątpliwie wyróżniającym się wzmożonym zainteresowaniem inwestorów poszukujących dużych terenów inwestycyjnych, jest pas zachodni, leżący wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.