Ponad 3000 więcej kradzieży z włamaniem niż przed rokiem

Eksperci porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl przeanalizowali dane policyjne dotyczące przestępstw przeciwko mieniu. Ile takich przestępstw zgłoszono w 2020 roku? Czy warto się przed nimi zabezpieczyć, kupując polisę mieszkaniową z kradzieżą?

80449 kradzieży z włamaniem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba zgłoszonych kradzieży z włamaniem Ogólna liczba zgłoszonych przestępstw przeciwko mieniu wyniosła 364 480 w 2020 r. Rok wcześniej to 370 384 wszystkich przypadków. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Mniej kradzieży zwykłej i rozbojów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przestępstwa przeciwko mieniu 2020 vs 2019 W roku 2020 było 89 850 przypadków kradzieży bez śladów włamania. To o 3076 przestępstw mniej niż rok wcześniej. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Polisa z kradzieżą i włamaniem tylko 21 zł droższa od podstawowej

Włamań i kradzieży nie ma już tak dużo, jak dwie dekady temu, ale wynik 80 tysięcy to nadal sporo. Wiele takich zdarzeń występuje w domach czy mieszkaniach, dlatego tym bardziej warto mieć polisę mieszkaniową, która uwzględnia ryzyko kradzieży. Zwłaszcza że dopłata za takie ryzyko jest symboliczna. W razie kradzieży będziemy mogli odkupić utracone mienie do wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych - podkreśla Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl.

Z przeanalizowanych przez rankomat.pl danych wynika, że w 2020 roku ogólna liczba przestępstw spadła w porównaniu do roku 2019 o 5904. Jednak w 5 na 14 kategorii przestępstw przeciwko mieniu widać wyraźny wzrost. Największy dotyczy kradzieży z włamaniem – 80 449 (więcej o 3304 niż rok wcześniej).Analiza statystyk policyjnych pokazała, że w 2020 roku doszło do 80 449 przypadków kradzieży z włamaniem. To o 3304 niż rok wcześniej.Najmniej włamań odnotowano w roku 2018 (74 572), a najwięcej w 1999 (431 479). Do 2007 r. liczba kradzieży z włamaniem sukcesywnie spadała (do 161 352) i aż do 2015 roku utrzymywała się na poziomie powyżej 100 000 (dokładnie 102 435). Choć tego typu przestępstw jest obecnie znacznie mniej, widać tendencję wzrostową, począwszy od 2019 roku.Więcej przestępstw przeciwko mieniu odnotowano także w przypadku oszustw komputerowych (+882), paserstwa (+259), kradzieży leśnej (+8) i podłączenia się do cudzego aparatu telefonicznego (+4).Ogólna liczba zgłoszonych przestępstw przeciwko mieniu wyniosła 364 480 w 2020 r. Rok wcześniej to 370 384 wszystkich przypadków.W roku 2020 było 89 850 przypadków kradzieży bez śladów włamania. To o 3076 przestępstw mniej niż rok wcześniej. Policja odnotowała też spadek rozbojów o 420 (z 4885 w 2019 do 4465 w 2020 r.), choć w statystykach ten rodzaj przestępstwa występuje w 3 kategoriach: rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze.Spadki dotyczyły też przywłaszczeń (mniej o 3514), oszustw (mniej o 1472) i zniszczenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy (mniej o 1034). W roku 2020 r. mniej niż rok wcześniej było też przypadków nieumyślnego paserstwa (o 128) i krótkotrwałego użycia pojazdu mechanicznego (o 87) – wynika z policyjnych statystyk.Niektóre z przestępstw przeciwko mieniu, jak kradzież zwykła, włamanie czy rozbój dotyczą też nieruchomości i lokatorów. Tego typu ryzyka można mieć w ramach polisy mieszkaniowej przy dopłacie zaledwie 21 zł rocznie. To najmniejsza różnica między polisą bez ryzyka kradzieży z włamaniem i z takim właśnie zdarzeniem w zakresie ochrony – wynika z przykładowej kalkulacji na rankomat.pl.