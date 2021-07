GUS: ceny produktów rolnych w czerwcu 2021 wyższe o 16% r/r

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w czerwcu 2021 roku ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły o 1,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 16% w porównaniu do czerwca 2020 roku.

Ceny skupu

Ceny skupu ważniejszych produktów rolnych

W czerwcu 2021 r. ceny produktów rolnych, poza cenami mleka, były wyższe niż w maju 2021 r. Ceny większości produktów rolnych były również wyższe w czerwcu 2021 r. w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Tańszy niż przed rokiem był owies i żywiec wieprzowy.W czerwcu 2021 r. ceny pszenicy w skupie (97,03 zł za dt), wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,1%), jak i w skali roku (o 19,4%).W skupie za żyto płacono 81,77 zł za dt, tj. o 5,9% więcej niż w maju 2021 r., a także o 33,2% więcej niż w czerwcu 2020 r.W czerwcu 2021 r. cena ziemniaków w skupie wyniosła średnio 81,47 zł za dt i była wyższa zarówno w skali miesiąca - o 3,7%, jak również w skali roku - o 0,4%.Cena żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 7,48 zł za kg i była wyższa w stosunku do miesiąca poprzedniego o 3,1%, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. – o 19,3%.W czerwcu 2021 r. cena żywca wieprzowego (5,42 zł za kg) była zbliżona do notowanej przed miesiącem, natomiast w skali roku spadła o 2,6%.Cena skupu drobiu rzeźnego (4,49 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 6,8%), jak i do czerwca 2020 r. (o 29,4%).W czerwcu 2021 r. za 1 hl mleka płacono w skupie 150,22 zł, tj. o 0,8% mniej niż w maju 2021 r., ale o 15,0% więcej niż przed rokiem.