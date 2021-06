Przejęcie karty SIM to realne zagrożenie dla konta bankowego © pixabay.com

SIM swapping, czyli przejęcie karty SIM i oszustwa z tym związane, zagraża wszystkim tym, którzy są aktywni w mediach społecznościowych - przestrzegają eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

SIM swapping – jakie mogą być skutki?

Przejęcie karty SIM – często z nieświadomą pomocą właściciela

Wielu użytkowników, aby ułatwić sobie życie, stosuje jeden, łatwy do zapamiętania numer PIN. Nierzadko jest

on związany z ważnymi dla danej osoby datami, na przykład rokiem urodzin. To woda na młyn dla przestępców. Z jednej strony wygoda użytkownika w podejściu do zarządzania hasłami, a z drugiej nieostrożne dzielenie się prywatnością w mediach społecznościowych to główne czynniki, które znacząco ułatwiają przestępcom przejmowanie naszych osobistych danych – mówi Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń ESET.

SIM swapping - jak się bronić?

Nigdy nie używajmy w kodach PIN lub hasłach danych powiązanych z nami np. dat urodzin naszych

lub członków rodziny. Nie udostępniajmy w mediach społecznościowych zbyt osobistych informacji i zweryfikujmy kategorie osób, które mogą zobaczyć nasze wpisy.

Tam, gdzie to możliwe, korzystajmy z uwierzytelniania wieloetapowego, zwłaszcza w oparciu o aplikację zainstalowaną na telefonie (bezpieczniejsza opcja niż kody jednorazowe w wiadomościach SMS) lub klucz sprzętowy (bezpieczniejsza opcja niż dwie poprzednie).

Zastosowanie powyższych wskazówek wzmocni naszą ochronę przed nieuprawnionym dostępem do naszych danych. Miejmy świadomość, że przy pomocy zgromadzonych danych przestępcy mogą zablokować dostęp do kont pełnoprawnym użytkownikom, a odzyskanie kontroli nad usługami może okazać się niezwykle trudne. Konsekwencje mogą być szczególnie dotkliwe w przypadku konta bankowego, poczty e-mail czy profili w mediach społecznościowych – podsumowuje Kamil Sadkowski.

Przejęcie przez hakerów karty SIM, może skutkować przejęciem kontroli nad kontami bankowości elektronicznej, profilami w mediach społecznościowych czy firmową stroną internetową. Do przeprowadzenia takiej operacji cyberprzestępcy potrzebują imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby, którą chcą okraść. Zdobycie takich danych nie stanowi dla nich żadnej trudności. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przestrzegają przed rosnącą liczbą tego typu ataków.W przeprowadzonym przez przedstawicieli ESET w Wielkiej Brytanii eksperymencie występująca w roli „przestępcy” osoba skontaktowała się z operatorem sieci, w której zarejestrowana była karta SIM „ofiary”. W rozmowie z działem obsługi klienta poinformowała o rzekomej kradzieży telefonu oraz chęci uzyskania kopii karty SIM.Do uwiarygodnienia swojej tożsamości musiała jednak podać dwie cyfry z numeru PIN. Numer PIN „ofiary” eksperymentu zawierał cyfry wchodzące w skład daty urodzin członka jej rodziny, którą można było ustalić na podstawie postów z mediów społecznościowych.Po pozytywnej weryfikacji przeprowadzający test specjalista ESET podał szczegółowy - oczywiście zmyślony - opis w jaki sposób telefon został skradziony oraz informację o zakupie nowej karty SIM, która wymagała aktywacji. Wobec pozytywnego przejścia procesu weryfikacji tożsamości operator dokonał stosownej zmiany i numer telefonu zaatakowanej osoby stał się własnością nowego użytkownika. Na tym etapie „ofiara” zauważyłaby tylko, że zanikł sygnał sieciowy i żadne smsy nie trafiają na jej telefon. Nadal miałaby dostęp do Internetu, o ile korzystałaby z Wi-Fi. W kolejnych krokach, korzystając m.in. z uwierzytelniania dwuetapowego opartego na wiadomościach SMS, „przestępca” mógł uzyskać dostęp do konta bankowego ofiary, profili w mediach społecznościowych czy jej firmowej strony internetowej.Istnieją trzy główne sposoby udaremnienia ataków polegających na zamianie karty SIM.Warto również zwracać uwagę, aby nie być zbyt otwartym w mediach społecznościowych. Biorąc na cel nową ofiarę, cyberprzestępcy dokładnie przeglądają wszelkie informacje dostępne o niej w świecie wirtualnym. Dlatego dobrym nawykiem jest ograniczanie zasięgu postów, które publikujemy, szczególnie tych zawierających wrażliweczy osobiste informacje.