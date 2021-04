Weekendu majowego nie spędzimy w hotelu

Przed nami weekend majowy. Niestety wbrew oczekiwaniom nie spędzimy go poza domem, ponieważ hotele i pensjonaty pozostaną zamknięte. Rząd zdecydował, że obiekty noclegowe będą się mogły otworzyć dopiero 8 maja. Tymczasem nieopłacone faktury i opóźnione kredyty hotelarzy sięgają już ponad miliarda złotych - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK.

Ponad miliard złotych zaległości hotelarzy

Choć w tym roku majówka nie jest specjalnie długa, to jednak tradycyjnie już jest to przedsmak okresu urlopowego i czas masowych wyjazdów. Należałoby się jednak zastanowić, czy dla tych kilku dni warto ryzykować zdrowie i ponowny wzrost fali zachorowań na COVID-19, który może odbić się na tym, jak spędzimy wakacje – zauważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Co Polacy myślą o zamknięciu obiektów noclegowych? Z sondażu Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, przeprowadzonego w drugiej dekadzie kwietnia wynika, że niemal połowa Polaków uważa, że hotele i inne obiekty turystyczne powinny być otwarte, oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 18 proc. badanych jest zdania, że w obecnej sytuacji epidemicznej, powinny działać tylko małe obiekty typu agroturystyka, domki letniskowe, czy mieszkania na wynajem. 19 proc. ankietowanych jest zdania, że konieczny jest pełny lockdown. 14 proc. respondentów nie ma opinii w tej kwestii.Takie opinie wyrażają ankietowani, niezależnie od miejsca zamieszkania. Natomiast gdy spojrzeć z punktu widzenia wieku respondentów, to im młodsi badani, tym mniej zwolenników pełnego lockdownu. Przy średniej wskazań za lockdownem na poziomie 19 proc., wśród 18-24 latków takie zdanie miało jedynie 10 proc. osób.Zapowiedź stopniowego znoszenia ograniczeń pozwala mieć nadzieję, że poprawią się nastroje społeczne, ale też wyniki firm. Zgodnie z ogłoszonymi przez rząd zasadami luzowania obostrzeń hotele będą mogły wrócić do działalności 8 maja, przy założeniu, że przyjmą gości na nie więcej niż połowę posiadanych miejsc oraz że nie będą otwierać restauracji, strefy wellness i spa. Jednak niektórzy hotelarze wykończeni rokiem ograniczeń nie odpuszczają i zapowiadają, że w najbliższy przedłużony weekend będą świadczyć usługi rehabilitacyjno-lecznicze kierowane do osób mających problemy ze zdrowiem.Co zaskakujące, akurat w tym sektorze czas pandemii nie odcisnął wyjątkowego piętna na statystykach dotyczących przeterminowanych płatności na rzecz dostawców oraz banków. Nie oznacza to jednak, że nie ma on problemów. Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK, w okresie 11 miesięcy od końca marca 2020 do końca lutego br. zaległości firm oferujących zakwaterowanie spadły o 60 mln zł (-5,4 proc.) do 1,06 mld zł, ale już liczba firm z problemami w obsłudze zobowiązań podwyższyła się o 112 do 1775 podmiotów. – Przekraczające 1 mld zł zaległości hoteli, pensjonatów i kempingów są jednak znacznie wyższe niż gastronomii , która ma 715 mln zł przeterminowanych zobowiązań, czy turystyki, na której ciążą 102 mln zł – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak.