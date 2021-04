Ukierunkowane ataki ransomware: wzrost incydentów o blisko 770%

Firma Kaspersky opublikowała dane dotyczące krajobrazu ransomware w latach 2019-2020. Z jednej strony mieliśmy do czynienia ze spadkiem ogólnej liczby użytkowników dotykanych dowolnym rodzajem tego oprogramowania, z drugiej jednak liczba ukierunkowanych ataków, wymierzonych w korporacje i organizacje publiczne, wzrosła o blisko 770%. Szczególną aktywnością charakteryzowały się rodziny Maze oraz RagnarLocker.

Krajobraz oprogramowania ransomware uległ sporemu przeobrażeniu od czasu, gdy w społeczności związanej z bezpieczeństwem po raz pierwszy zrobiło się głośno o tym zagrożeniu. Szeroko zakrojone kampanie wymierzone w zwykłych użytkowników będą prawdopodobnie spotykane coraz rzadziej, co nie oznacza, że mogą się oni czuć bezpieczni. Tego rodzaju ataki będą prawdopodobnie nadal głównie wymierzone w firmy oraz duże organizacje, co oznacza, że będą stawały się coraz bardziej wyrafinowane i destrukcyjne. Dlatego niezwykle istotne jest, aby firmy stosowały kompleksowe praktyki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich danych - powiedział Fiedor Sinicyn, badacz ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Porady bezpieczeństwa

Eksperci z firmy Kaspersky zalecają następujące działania pozwalające ochronić firmę przed oprogramowaniem ransomware:

Eksperci z firmy Kaspersky zalecają następujące działania pozwalające ochronić firmę przed oprogramowaniem ransomware:

Aktualizuj oprogramowanie na wszystkich urządzeniach, z których korzystasz, aby uniemożliwić oprogramowaniu ransomware wykorzystanie luk w zabezpieczeniach. Skoncentruj swoją strategię obrony na wykrywaniu penetracji sieci oraz wyprowadzania danych do internetu. W celu wykrycia połączeń cyberprzestępczych zwracaj szczególną uwagę na ruch wychodzący. Regularnie twórz kopie zapasowe danych. Zadbaj o to, aby w razie potrzeby mieć szybki dostęp do takiej kopii. Przeprowadź audyt cyberbezpieczeństwa swoich sieci i skoryguj wszelkie słabe punkty. Wyjaśnij pracownikom, że mogą paść ofiarą oprogramowania ransomware za pośrednictwem wiadomości phishingowej, podejrzanej strony internetowej lub zainfekowanego oprogramowania pobranego z nieoficjalnych źródeł. Zadbaj o to, aby personel był zawsze czujny, i sprawdzaj jego wiedzę poprzez testy. Nie bagatelizuj wagi szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zadbaj o należytą ochronę wszystkich punktów końcowych.

O ransomware, czyli atakach mających na celu zaszyfrowanie danych ofiary i zażądanie okupu w zamian za przywrócenie do nich dostępu, stało się głośno w drugiej dekadzie XXI wieku po incydentach wywołanych przez szkodniki WannaCry oraz Cryptolocker.Zaatakowały one dziesiątki tysięcy użytkowników, często żądając od ofiar stosunkowo niewielkiej kwoty za zwrot plików. Z biegiem lat liczba takich kampanii ulegała spadkowi. W okresie od 2019 do 2020 roku łączna liczba użytkowników, którzy zetknęli się z oprogramowaniem ransomware na wszystkich platformach, zmniejszyła się o 29% - z ponad 1,5 mln do niemal 1,1 mln. Niestety na tle ogólnego spadku znacznie wzrósł udział ataków ukierunkowanych mających na celu wyłudzanie okupu z użyciem specjalnie przygotowanych szkodliwych narzędzi.Celami cyberprzestępców przeprowadzających takie ataki najczęściej są korporacje, agencje rządowe i samorządowe, jak również organizacje służby zdrowia, urzędy i inne podmioty o istotnym znaczeniu. Ataki te charakteryzują się znacznie większym wyrafinowaniem (włamanie do sieci, rekonesans, cierpliwe oczekiwanie na odpowiedni moment itd.) oraz dają cyberprzestępcom znacznie większe korzyści.W okresie od 2019 do 2020 r. liczba użytkowników, którzy zetknęli się z atakami ukierunkowanymi z wykorzystaniem ransomware, wzrosła o około 767%.Do najaktywniejszych rodzin oprogramowania ransomware ukierunkowanego w badanym okresie należy zaliczyć Maze, niesławny cybergang odpowiadający za kilka głośnych incydentów, jak również RagnarLocker - grupę, o której również było głośno. Obie rodziny zapoczątkowały trend wykradania danych obok ich szyfrowania oraz wysyłaniem gróźb ujawnienia poufnych informacji w przypadku odmowy zapłaty okupu. W podobnych incydentach uczestniczył także gang WastedLocker. W wielu takich przypadkach szkodliwe oprogramowanie jest przygotowywane specjalnie z myślą o określonym celu.Mimo wzrostu liczby ataków ukierunkowanego oprogramowania ransomware użytkownicy nadal najczęściej stanowią cel WannaCry, dobrze znanego trojana wymuszającego okup, który po raz pierwszy pojawił się w 2017 r. i spowodował szkody wynoszące co najmniej 4 miliardy dolarów w 150 krajach. 22% użytkowników, którzy zetknęli się z oprogramowaniem ransomware w 2019 r., trafili właśnie na WannaCry; w 2020 r. ich odsetek spadł do 16%.