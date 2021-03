Certyfikaty szczepień COVID-19 pojawiły się w darknecie

Pandemia COVID-19 pobudziła pomysłowość cyberprzestępców, W darknecie pojawiły się oferty szczepionek, negatywnych wyników testów covidowych, a ostatnio także fałszywe certyfikaty szczepień na COVID-19 - ostrzegają analitycy Check Point.

Przeczytaj także: 11 pytań dot. szczepień przeciw COVID-19

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Fałszywe certyfikaty szczepień W darknecie pojawiły się fałszywe świadectwa szczepień Covid-19.

Pełna oferta szczepionek w cenie od 500 do 1000 dolarów!

Certyfikat sygnowany przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kosztuje 200 dolarów za sztukę. Test na COVID-19 z ujemnym wynikiem kosztuje 25 dolarów. Cyberprzestępcy proponują nawet skorzystanie z promocji "3 w cenie 2", zachęcającej do zakupu większej ilości tego typu zaświadczeń. Niektóre z nich można wygenerować automatycznie w mniej niż 30 minut, co z pewnością będzie kuszącą propozycją dla osób chcących sprawnie (choć nielegalnie) podróżować w dobie pandemii.Aby uzyskać jak najwięcej szczegółów dotyczących dostawy, ceny i autentyczności zaświadczeń, analitycy Check Pointa skontaktowali się z jednym z dostawców fałszywych dokumentów. Sprzedawca zapewnił badaczy, że dokonał już wielu transakcji i żaden z jego klientów nie miał najmniejszych kłopotów podczas okazywania certyfikatów. Aby uzyskać podrobiony certyfikat szczepienia, kupujący musi jedynie podać dokładne dane personalne, oczekiwane daty wydania zaświadczeń oraz zapłacić 200 dolarów.W styczniu analitycy Check Point Research po raz pierwszy poinformowali opinię publiczną o obserwacji reklam oraz ogłoszeń sprzedających szczepionkę w kwocie od 300 do 500 dolarów. Eksperci wskazują, że w ostatnim kwartale liczba reklam tego typu produktów wzrosła do 1200 (ponad 300% więcej niż w styczniu). Co więcej, pod koniec marca oferta darknetowych sklepów poszerzyła się o kolejne produkty medyczne. Do szczepionek Pfizera dołączyły: AstraZeneca w cenie 500 dolarów za dawkę, Johnson&Johnson w cenie od 600 dolarów, Sputnik, którego cena również zaczyna się od 600 dolarów, a także chiński SinoPharm z ceną sięgającą 500 dolarów.