Trojan udający aplikację Clubhouse w natarciu

Clubhouse to aplikacja społecznościowa, której popularność cały czas rośnie, ale dostępna jest jedynie dla właścicieli iPhone’ów. Dostrzegli to cyberprzestępcy, którzy na fałszywej stronie internetowej umieścili informację o jej wersji na Androida.Do pobrania nieistniejącej oficjalnie aplikacji Clubhouse na system Android zachęca spreparowana strona internetowa, wyglądająca i działająca niemal jak prawdziwa. Po kliknięciu fałszywa witryna instaluje groźnego trojana o nazwie „BlackRock”, wykrywanego przez ESET pod nazwą Android/TrojanDropper.Agent.HLR, który jest w stanie wykraść dane logowania nieświadomych użytkowników do ponad 450 usług online, wśród których znajdziemy najpopularniejsze aplikacje finansowe, zakupowe, jak i giełdy kryptowalut. BlackRock może wykraść również dane logowania do popularnych mediów społecznościowych, platform do przesyłania wiadomości, a nawet platform streamingowych – skąd bardzo blisko do uzyskania danych bankowych.Czujni użytkownicy z pewnością dostrzegą, że coś jest nie tak – pierwsza oznaka to połączenie ze stroną, które nie jest szyfrowane (HTTP zamiast HTTPS). Drugim sygnałem jest fakt, że fałszywa witryna używa zupełnie innego rozszerzenia domeny - „.mobi” zamiast „.com”, które jest używane przez legalną aplikację (patrz Rysunek 1). Najistotniejszym elementem, który powinien wzbudzić czujność, jest fakt, że autentyczna platforma jest obecnie dostępna tylko i wyłącznie dla iPhone'ów, a w oficjalnych źródłach brak informacji o tym, że Clubhouse już uruchomił wersję aplikacji na Androida (choć jest ona faktycznie w planach).W momencie, gdy ofiara pobierze i zainstaluje złośliwe oprogramowanie BlackRock, trojan będzie próbował wykraść dane uwierzytelniające za pomocą ataku typu overlay. Co oznacza, że za każdym razem, gdy użytkownik uruchomi jedną z atakowanych aplikacji, szkodliwe oprogramowanie utworzy nakładkę żądającą logowania się. Zamiast się logować, użytkownik nieświadomie przekazuje swoje dane cyberprzestępcom. Korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego opartego na wiadomościach SMS (2FA), by zapobiec infiltracji kont, może być w tym przypadku niewystarczające, ponieważ złośliwe oprogramowanie zainstalowane na smartfonie jest w stanie przechwytywać wiadomości tekstowe. Trojan prosi także ofiarę o włączenie usług ułatwień dostępu, skutecznie umożliwiając przestępcom przejęcie kontroli nad urządzeniem.Jak postępować, aby unikać tego typu zagrożeń? Rady ekspertów ESET: