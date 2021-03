Monitory AOC Q24V4EA, Q27V4EA, Q32V4 oraz U27V4EA

AOC zaprezentował trzy monitory Quad HD i jeden 4K. Modele AOC Q24V4EA, AOC Q27V4EA, AOC Q32V4 oraz AOC U27V4EA mają przekątne ekranu od 23,8 do 31,5 cali i wyświetlają obraz na płaskich matrycach IPS. Nowe modele dają początek linii AOC V4.

Monitory Quad HD

Monitor 4K

Mocowanie VESA, Flicker Free i Low Blue Light

Cena i dostępność

Q24V4EA – 849 PLN

Q27V4EA – 1 069 PLN

Q32V4 – 1 209 PLN

U27V4EA – 1 479 PLN

AOC Q24V4EA, Q27V4EA oraz Q32V4 to odpowiednio 23,8-, 27- oraz 31,5-calowe modele. Mają płaskie panele IPS, które wyświetlają obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 75 Hz. Najmniejszy wariant może być interesujący dla użytkowników, których nie zadowala popularna rozdzielczość Full HD, a jednocześnie ogranicza ich miejsce na biurku. Z kolei ponadstandardowa szybkość odświeżania obrazu oraz wsparcie dla Adaptive Sync będą zaletami dla graczy.U27V4EA ma przekątną 27 cali i wyświetla ponad 8 mln pikseli (3840 x 2160), co przekłada się na zagęszczenie 163 PPI (pikseli na cal kwadratowy). Jasność ekranu wynosi 350 lumenów względem 250 lumenów i pozwala to na komfortową pracę w jasnych pomieszczeniach. W U27V4EA zamontowano też jeden port HDMI więcej.Tylne panele monitorów z serii V4 wyposażono w otwory o rozstawie 100 x 100. Pozwala to skorzystać z opcjonalnego uchwytu w standardzie VESA. Ponadto ekrany wspierają technologie Flicker Free i Low Blue Light. Pierwsza redukuje efekt migotania obrazu. Druga zmniejsza ilość potencjalnie niekorzystnego światła niebieskiego, które dociera do użytkownika.Sugerowane ceny detaliczne nowych modeli AOC:Wszystkie zostaną wprowadzone do sprzedaży w kwietniu br.