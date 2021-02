Zamknięcie szkół z powodu pandemii COVID-19 i przejście na naukę zdalną przyciągnęło uwagę cyberprzestępców. Platformy edukacyjne znalazły się pod obstrzałem różnego rodzaju zagrożeń. Firma Kaspersky podaje, że od lipca do grudnia 2020 roku z zagrożeniami podszywającymi się pod popularne platformy edukacyjne zetknęło się ponad 270 tysięcy użytkowników. To 60% więcej niż w pierwszej połowie roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nauka zdalna wciąż na celowniku hakerów Zdecydowanie najpopularniejszą przynętę stanowił Zoom.

Niestety, dopóki uczniowie nie wrócą do klas w pełnym wymiarze godzin, instytucje edukacyjne nadal będą stanowić popularny cel przestępców, szczególnie że sektor ten nigdy nie traktował cyberbezpieczeństwa priorytetowo. Jednak pandemia wyraźnie pokazała, że musi się to zmienić, zwłaszcza że technologia staje się w coraz większym stopniu wykorzystywana w sali lekcyjnej — zarówno podczas nauki wirtualnej, jak i tradycyjnej – powiedział Anton Iwanow, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky.

Porady bezpieczeństwa dla uczniów

Nie pobieraj nieoficjalnych wersji ani modyfikacji takich aplikacji/platform. Poszukaj informacji o ich twórcach i skorzystaj z oficjalnych sklepów z aplikacjami.

Dla każdego ze swoich kont stosuj różne, mocne hasła. Zapamiętanie ich wszystkich nie będzie konieczne, jeśli skorzystasz z rozwiązania takiego jak Kaspersky Password Manager, które generuje i zabezpiecza unikatowe hasła.

Zanim pobierzesz coś na swoje urządzenie, upewnij się, że znajdujesz się na oficjalnej stronie internetowej firmy, która odpowiada za dane oprogramowanie. Fałszywe strony mogą do złudzenia przypominać te autentyczne, dlatego przed pobraniem zawsze uważnie sprawdzaj adres internetowy strony, w tym poprawność nazwy firmy.

Korzystaj z niezawodnego rozwiązania bezpieczeństwa, takiego jak Kaspersky Total Security, które zapewni zaawansowaną ochronę wszystkim rodzajom urządzeń.

Jak podaje Kaspersky w I poł. 2020 roku liczba użytkowników atakowanych przez fałszywe narzędzia do nauki online wyniosła 168 550 i była 20% większa, niż w analogicznym okresie 2019 roku. W II połowie roku ten wzrost był jeszcze większy - o 60% w stosunku do pierwszej połowy roku.Jakie platformy cieszyły się największym zainteresowaniem cyberprzestępców? Na pierwszym miejscu znalazł się Zoom . Na kolejnych miejscach podium znalazły się Moodle i Google Meet. Liczba użytkowników, którzy zetknęli się z zagrożeniami podszywającymi się pod popularne platformy edukacji online/wideokonferencji, nie zwiększyła się jedynie w przypadku Google Classroom.Około 98% napotkanych zagrożeń należało do kategorii „not-a-virus”, która dzieli się na oprogramowanie riskware oraz adware. Oprogramowanie adware bombarduje użytkowników niechcianymi reklamami, natomiast riskware składa się z różnych plików – od pasków narzędzi dla przeglądarek i menedżerów pobierania po narzędzia zdalnej administracji – które mogą wykonywać różne działania na komputerze ofiary bez jej zgody. Trojany z kolei stanowiły około 1% napotkanych zagrożeń.Użytkownicy zwykle stykają się z zagrożeniami podszywającymi się pod popularne aplikacje do wideospotkań oraz platformy kursów online poprzez fałszywe instalatory aplikacji, które mogą znajdować się na nieoficjalnych stronach internetowych do złudzenia przypominających te oryginalne lub w wiadomościach e-mail stanowiących rzekomo specjalne oferty lub powiadomienia z takich platform.Nauczyciele, którzy organizują naukę zdalną dla swoich uczniów, powinni być zaznajomieni z podstawowymi zasadami cyberbezpieczeństwa, łącznie z higieną korzystania z komputera oraz internetu. Wiedzę taką pozwala zdobyć zautomatyzowana platforma edukacyjna Kaspersky Security Awareness Platform.Aby zabezpieczyć się przed szkodliwym oprogramowaniem oraz innymi zagrożeniami podszywającymi się pod aplikacje wideokonferencji / platformy edukacji online: