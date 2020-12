KPMG: spada sprzedaż, firmy rozważają restrukturyzacje

Ankieta zrealizowana przez KPMG wskazuje, że przeszło połowa działających na naszym rodzimym rynku firm ocenia swoją sytuację jako średnią lub złą. 78% tych przedsiębiorstw skorzystało z pomocy zaoferowanej w ramach rządowych tarcz kryzysowych. To wsparcie najwyraźniej jednak okazało się niewystarczające - okazuje się, że co czwarta z ankietowanych firm poważnie myśli o restrukturyzacji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. thodonal - Fotolia.com Firmy oceniają swoją sytuację jako złą Spadki sprzedaży sprawiają, że firmy rozważają restrukturyzacje.

Zmniejszenie sprzedaży największym problemem firm

Firmy planują restrukturyzacje, aby poprawić płynność finansową

Odpowiedne planowanie restrukturyzacji najlepiej zacząć od analizy zalet i wad dostępnych scenariuszy, w tym skutków podatkowych przewidywanych działań. Efektywne przygotowanie restrukturyzacji wymaga bowiem kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia, obejmującego także szereg aspektów od strony podatkowej. Nawet w obecnej sytuacji pandemicznej organy podatkowe zwracają szczególną uwagę na uzasadnienie biznesowe przeprowadzanych czynności ze szczególnym naciskiem na podejmowane restrukturyzacje – podkreśla Honorata Green, Partner, Szef Podatkowego Zespołu Fuzji i Przejęć w KPMG w Polsce.

Sam czynnik pandemii COVID-19 może być niewystarczającym uzasadnieniem biznesowym dla podejmowanej restrukturyzacji. Co za tym idzie, brak odpowiedniego uzasadnienia może skutkować ryzykiem wdania się w spór z organami podatkowymi, na przykład w zakresie neutralności podatkowej połączenia czy podziału. Z tego też względu, przed podjęciem jakichkolwiek czynności zmierzających do restrukturyzacji prowadzonej działalności należy przeprowadzić gruntowną i wielostronną analizę potencjalnych skutków i ryzyk podatkowych. Istotnym jest również przygotowanie stosownego uzasadnienia ekonomicznego wraz ze szczegółowym planem czynności, jakie należy wykonać w celu eliminacji potencjalnych sporów z organami podatkowymi – wskazuje Małgorzata Gleń, Dyrektor w Podatkowym Zespole Fuzji i Przejęć w KPMG w Polsce.

Zdecydowana większość ankietowanych firm skorzystała z pomocy w ramach tarcz antykryzysowych

Skutki pandemii nie pozostają bez wpływu na kondycję funkcjonujących nad Wisłą firm. Okazuje się, że przeszło połowa z nich określa swoją sytuację jako średnią lub złą. 38% badanych uważa ją za dobrą, a co dziesiąta określa ją jako bardzo dobrą.COVID-19 swoje piętno odciska również na formułowanych przez firmy opiniach co do możliwości rozwoju . Jedynie 4 na 10 respondentów uważa, że nadchodzące miesiące będą pod tym względem dobre lub bardzo dobre. Zdaniem 55% badanych rozwój ich firm będzie średni, zły lub bardzo zły. Podobnie przedstawia się prognozowany przez przedsiębiorców rozwój branży, w której działa ich firma – 44% uważa, że będzie on dobry lub bardzo dobry, natomiast połowa ankietowanych firm uważa, że rozwój branży w najbliższym czasie będzie średni (33% wskazań), zły lub bardzo zły (17% wskazań).Dla zdecydowanej większości firm znajdujących się obecnie w trudniej sytuacji, najczęściej zgłaszanym problemem jest zmniejszenie sprzedaży, na którą wskazało 83% badanych. 27% firm zadeklarowało, że zmaga się z problemem utraty płynności finansowej , z kolei 1/4 organizacji wskazała, że prowadzenie działalności utrudniają wyższe ceny materiałów bądź usług. Dla 20% firm wyzwaniem jest duża konkurencja w branży. Trudna sytuacja w większości ankietowanych firm spowodowana jest pojawieniem się pandemii COVID-19 – taki pogląd wyraziło 78% organizacji. 12% firm nie potrafiło odpowiedzieć czy ich obecne problemy są wynikiem negatywnych skutków, jaki pandemia COVID-19 wywiera na gospodarkę, a zaledwie 10% respondentów zadeklarowało, że ich obecne kłopoty nie mają związku z pojawianiem się pandemii koronawirusa.Spośród firm biorących udział w badaniu KPMG 24% organizacji zadeklarowało, że planuje przeprowadzenie restrukturyzacji. Najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców powodem planowanej restrukturyzacji jest poprawa płynności finansowej, którą chce osiągnąć 42% respondentów. 37% firm zadeklarowało, że planowana restrukturyzacja jest wynikiem przyjętej wcześniej strategii biznesowej, a dla 1/5 organizacji restrukturyzacja pozwoli skupić się na prowadzeniu podstawowej działalności. Panujące obecnie warunki gospodarcze są dobrym momentem na dokonanie sprzedaży firmy lub restrukturyzacji całego biznesu lub jego części w opinii 16% respondentów.Wśród najczęściej wymienianych przez firmy scenariuszy restrukturyzacyjnych pojawiają się przede wszystkim plany dotyczące połączenia z inną spółką lub likwidacja obecnie prowadzonej działalności. Na kolejnych miejscach znalazły się plany zakładające przeprowadzenie upadłości spółki oraz transfer funkcji biznesowych w ramach grupy kapitałowej. Wśród przedsiębiorców planujących obecnie restrukturyzację, połowa zadeklarowała, że przeprowadziła analizę potencjalnego wpływu planowanej restrukturyzacji na bieżącą działalność firmy, a 16% ma przeprowadzenie takiej analizy w planach. Warto zwrócić uwagę, że aż 1/5 firm planujących przeprowadzenie restrukturyzacji przyznaje, że nie przeprowadziła analizy jej wpływu na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.Wśród przedsiębiorstw, które oceniły swoją sytuację jako trudną, 78% skorzystało z oferowanego przez państwo wsparcia w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Zaledwie 19% przedsiębiorstw oceniło otrzymane wsparcie dobrze (13% wskazań) lub bardzo dobrze (6% wskazań). Pozostali respondenci gorzej oceniają otrzymaną pomoc. Wg 41% firm wsparcie przeznaczone na zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 należy ocenić średnio. Natomiast w ocenie 1/3 organizacji korzystających z tarcz antykryzysowych otrzymana pomoc była zła (28% wskazań) lub bardzo zła (6% wskazań).