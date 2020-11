Hakerzy uderzą w Black Friday. Na celowniku m.in. Pandora

Black Friday zbliża się wielkimi krokami. Już za tydzień łowcy okazji masowo zasiądą przed ekranami w poszukiwaniu atrakcyjnie obniżonych cen. Ważne, aby w emocjach nie zapominali o zagrożeniach. Check Point ostrzega przed zmasowanymi atakami phishingowymi wycelowanymi właśnie w tych, którzy zamierzają skorzystać z nadchodzących promocji.

Ograniczenia narzucone przez Covid-19 nieuchronnie zwiększą zainteresowanie zakupami online. W związku z tym spodziewamy się rekordowej aktywności hakerów skierowanej przeciwko robiącym zakupy online w nadchodzącym sezonie świątecznym, zwłaszcza w okolicach Czarnego Piątku i Cyberponiedziałku – tłumaczy Omer Dembinsky, kierownik działu Data Intelligence w Check Point.

W listopadzie zauważamy niezwykłe i zdecydowane zainteresowanie hakerów „ofertami specjalnymi”. Tego typu kampanie phishingowe mogą być niezwykle zwodnicze, a kupujący online mogą łatwo pomylić je z prawdziwymi ofertami sklepów internetowych. Żyjemy w epoce, w której każdy e-mail w naszych skrzynkach odbiorczych musi być traktowany z ostrożnością. Gorąco zachęcam każdego kupującego w Internecie, aby zastanowił się dwa razy, spoglądając na „specjalną ofertę” swojej ulubionej marki. – dodaje ekspert Check Pointa.

Pandemia i związane z nią ograniczenia w handlu spowodują, że tegoroczne zakupowe święta - Black Friday (27 listopada) oraz Cyber Monday (30 listopada) - w znacznej części przeniosą się do sieci. Można o tym wnioskować chociażby po przebiegu obchodzonego w Chinach Dnia Singla (11 listopada), który przyniósł firmie Alibaba rekordową sprzedaż - kwota 74 miliardów dolarów to dwukrotne przekroczenie wyniku z poprzedniego roku.Wzmożony ruch w sieci tradycyjnie już kusi cyberprzestępców. Specjaliści Check Pointa szacują, że w przeprowadzanych właśnie kampaniach phishingowych (związanych głównie z Black Friday) ofiary otwierają 1 na 826 wiadomości e-mail rozesłanych przez hakerów. To imponujący wynik zważywszy chociażby, że jeszcze na początku października wynosił mniej 1 na 11 000 e-maili. Dane sugerują zatem, że przełom listopada i grudnia będzie rekordowy, jeśli chodzi o przychody z cyberprzestępczości.Przykładem ilustrującym działania hakerów jest przeprowadzona na początku miesiąca kampania phishingowa, podszywająca się pod oferty Pandory – popularnego duńskiego producenta i sprzedawcę biżuterii. Użytkownicy, głównie z USA, Wielkiej Brytanii i Bułgarii, otrzymali fałszywe e-maile prezentujące ofertę jubilerską, które – po kliknięciu w link – przekierowywały na stronę łudząco przypominającą oficjalny sklep internetowy Pandora, mającą na celu przechwycenie danych płatniczych internautów.