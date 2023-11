6 porad jak się nie dać oszukać w Black Friday i Cyber Monday

Już 24 listopada Black Friday, zaraz potem Cyber Monday. Polacy chętnie w tym czasie robią zakupy, licząc na atrakcyjne ceny, co jest szczególnie ważne w dobie wysokiej inflacji. Niestety jest to idealny czas także dla cyberprzestępców. Co zatem zrobić, aby bezpiecznie kupować podczas Black Friday i Cyber Moday? Oto porady ekspertów ESET.

Atmosfera zakupów w Black Friday i Cyber Monday zdecydowanie nie sprzyja podejmowaniu rozsądnych decyzji zakupowych i bezpiecznym zachowaniom online. Ze wszystkich stron płyną do nas reklamy i promocje, namawiające do natychmiastowych zakupów. W efekcie znacznie więcej osób może kliknąć w reklamę stworzoną przez cyberprzestępców lub dokonać zakupów na oszukańczej stronie – ostrzega Beniamin Szczepankiewicz, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Musimy pamiętać o tym, że cyberprzestępcy również śledzą trendy zakupowe. Wiedzą, że bardzo wiele osób, jak wskazują badania aż 32%, odkrywa nowe produkty i marki w social mediach2. To właśnie stamtąd mogą czerpać inspiracje do tworzenia przekonywujących oszustw – dodaje Beniamin Szczepankiewicz.

Korzystaj ze sklepów, które już znasz: lepiej kupować w sklepach internetowych, z którymi mieliśmy wcześniej styczność.

Co zatem zrobić, aby bezpiecznie robić zakupy podczas Black Friday i Cyber Moday?



Oto 6 najważniejszych zasad:

Uważaj na oferty, które przychodzą mailem: zawsze sprawdzaj, z jakiego adresu została wysłana wiadomość, zanim klikniesz w jakikolwiek link. Podczas zakupów wchodź bezpośrednio na witryny danych marek czy sklepów, a nie za pośrednictwem przesłanych linków. Weryfikuj oferty: wszystkie informacje znalezione w social mediach lub otrzymane mailem sprawdzaj na oficjalnych stronach sklepów internetowych. Korzystaj ze sklepów, które już znasz: lepiej kupować w sklepach internetowych, z którymi mieliśmy wcześniej styczność. Black Friday i Cyber Monday to nie jest dobra okazja do sprawdzania nieznanych brandów – może się okazać, że część z nich po prostu nie istnieje. Zwracaj uwagę na ostrzeżenia w przeglądarkach internetowych i programach antywirusowych. Używaj przedpłaconych kart kredytowych lub środków płatniczych które posiadają opcję reklamacji transakcji. Karty kredytowe oferują np. „chargeback”.

Dane pokazują, że media społecznościowe są obecnie źródłem 88% wszystkich oszustw zakupowych, a przestępcy przyciągają kupujących, poprzez najpopularniejsze w social mediach produktyPolacy i Polki w tym roku planują kupować przede wszystkim odzież i obuwie (75%), elektronikę (55%), akcesoria i produkty do domu (49%) oraz kosmetyki (41%). Warto pamiętać, że te kategorie prawdopodobnie będą również najbardziej interesujące dla cyberprzestępców.W okolicach Black Friday warto również zachować szczególną czujność, jeśli chodzi o tzw. oszustwa na BLIK. Cyberprzestępcy mogą próbować wyłudzać pieniądze, podszywając się pod znajomych, wykorzystując narrację związaną z zakupami. W okresie obniżek cen wiadomość typu „Pożycz mi proszę 100 zł, chcę kupić sukienkę w promocji, która kończy się jutro. Oddam Ci w przyszłym tygodniu” mogą działać skuteczniej niż zwykle.