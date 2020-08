GUS: handel zagraniczny pikuje, w I poł. 2020 eksport spadł o 5,3%

GUS opublikował najnowszy komunikat dotyczący wyników, jakie w pierwszych półroczu bieżącego roku wypracował handel zagraniczny. Najnowsze dane dowodzą spadków - w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku niższy okazał się zarówno eksport, jak i import. Pierwszy pikował o 5,3%, a największe osłabienie widoczne jest w wywozie rodzimych towarów do Włoch. Efekt COVID-19 widać zatem, jak na dłoni.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Obroty towarowe według ważniejszych krajów Import z Wielkiej Brytanii po sześciu miesiącach br. wyniósł 9,7 mld PLN, 2,4 mld USD oraz 2,2 mld EUR Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów

Import według kraju wysyłki – kraje

Jak czytamy w dzisiejszej publikacji GUS, w I półroczu br. obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 80,4 mld PLN w eksporcie oraz 458,4 mld PLN w imporcie. To oznacza, że spadków nie uniknął ani pierwszy (5,3%), ani też drugi z wymienionych (9,4%).Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 22,0 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło 1,3 mld PLN.Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku okresu styczeń -maj 2020 r., odnotowany w I poł. roku spadek obrotów w okresie był w dużej mierze pokłosiem związanych z COVID-19 ograniczeń na terenie Polski.W danych za czerwiec, odnotowano spadek obrotów w imporcie o 8,6%, natomiast w eksporcie odnotowano już wzrost obrotów o 6,0% w stosunku do czerwca ub. roku.Dynamika z naszym głównym partnerem handlowym Niemcami w czerwcu w eksporcie wzrosła i wyniosła 109,7% i w imporcie obniżyła się w porównaniu z czerwcem ub. r., wyniosła 94,8%.Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 120,4 mld USD, a import 115,1 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 9,9%, a w imporcie o 13,7%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 5,4 mld USD, w analogicznym okresie ub.r. wyniosło 0,3 mld USD.Eksport wyrażony w euro wyniósł 109,7 mld EUR, a import 104,8 mld EUR (spadek w eksporcie o 7,0%, a w imporcie o 11,0%). Dodatnie saldo wyniosło 4,9 mld EUR, w styczniu - czerwcu ub.r. 0,3 mld EUR.Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,2% (w tym UE 73,3%), a w imporcie – 65,2% (w tym UE 55,1%), wobec odpowiednio 87,6% (w tym UE 74,8%) i 67,1% (w tym UE 57,0%) w styczniu – czerwcu 2019 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,0%, a w imporcie 6,7%, wobec odpowiednio 5,6% i 7,7% w analogicznym okresie ub.r.Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 91,0 mld PLN (minus 22,8 mld USD, minus 20,8 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 2,2 mld PLN(minus 0,6 mld USD, minus 0,6 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 115,3 mld PLN (28,8 mld USD, 26,3 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 99,4 mld PLN (24,9 mld USD, 22,6 mld EUR).W okresie styczeń - czerwiec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu, największy do Włoch, a w imporcie wzrost – z Korei Południowej i Chin.Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,7%), a importu ogółem – 64,2% (wobec 63,8% w styczniu – czerwcu 2019 r.).Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,5 p. proc. i wyniósł 28,2%, a w imporcie obniżył się o 0,9 p. proc. i stanowił 21,5%. Dodatnie saldo wyniosło 37,0 mld PLN (9,2 mld USD, 8,4 mld EUR) wobec 27,2 mld PLN (7,2 mld USD, 6,3 mld EUR) w styczniu - czerwcu 2019 r.Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 338,1 mld PLN, w tym z UE – 305,9 mld PLN, wobec odpowiednio 377,0 mld PLN, w tym z UE 340,0 mld PLN w analogicznym okresie 2019 roku.Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,3 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,1 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,7 p. proc., a Francji o 0,3 p. proc.Z danych GUS wynika również, że w I poł. br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek w większości sekcji towarowych.W eksporcie największy wzrost dotyczył olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 23,3%), napojów i tytoniu (o 19,6%), żywności i zwierząt żywych (o 7,3%) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 4,7%), natomiast spadek odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach imateriałach pochodnych (o 31,3%),towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 22,6%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 10,4%) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 8,0%).W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 24,7%), napojów i tytoniu (o 13,8%), żywności i zwierząt żywych (o 5,7%) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 3,2%), natomiast spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 39,2%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 29,8%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 14,5%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 13,1%), oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 9,9%) - podsumowuje GUS.