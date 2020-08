Chińskie telefony: 100% wzrostu sprzedaży w 5 lat

Chińskie telefony depczą po pietach konkurencji. Trend ten zauważalny jest zarówno w ujęciu globalnym, jak i regionalnym. Marki Państwa Środka podbijają również polski rynek - udział, jaki posiadają w nim Xiaomi i Huawei sięga już 60% - wynika z analizy przygotowanej przez komorkomat.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmienia się popularność marek smartfonów na świecie?

Jak zmieniała się sprzedaż chińskich telefonów w latach 2015-2019

Które marki mają największy udział w polskim rynku?



Chińskie telefony w przewadze: 7 na 10 największych producentów pochodzi z Chin

chińskie telefony - sprzedaż w 2015: 336,7 mln sztuk

chińskie telefony - sprzedaż w 2019: 683,3 mln sztuk

Xiaomi i Huawei mają niemal 60% polskiego rynku smartfonów

Polacy płacą za smartfona ponad 1200 zł

Serwis komorkomat.pl przyjrzał się m.in. sprzedaży smartfonów na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zasadniczy wniosek z tej analizy jest właściwie jeden - tylko chińskie telefony notują rosnący trend sprzedaży.Okazuje się, że Samsung , dotychczas niekwestionowany lider rynku, już tylko odrobinę wyprzedza Huaweia, który przy obecnych trendach ma szansę już w nadchodzącym roku stać się numerem 1. Dodatkowo, z danych za 2019 roku wynika, że na 10 największych producentów smartfonów aż 7 pochodzi z Chin. Sprzedaż chińskich telefonów powiększyła się w ciągu 5 lat ponad dwukrotnie - pisze komorkomat.pl.Firmy z Chin świetnie radzą sobie również na polskim rynku. Przez kilka lat najpopularniejsze urządzenia pochodziły od Samsunga i Huaweia. Koreańczycy - jako wieloletni lider sprzedaży smartfonów pod względem ilościowym w Polsce - musieli ustąpić w I kwartale bieżącego roku Huaweiowi i Xiaomi. Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni, który oficjalnie rozpoczął sprzedaż w naszym kraju na początku 2017 roku. To właśnie jego smartfony sprzedawały się najczęściej w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, osiągając ponad 31% udziału rynku.Zadziwia nie tylko duży intensywny napór marek z Kraju Środka na rynku smartfonów, ale również tempo ich rozwoju. Większość największych i najpopularniejszych chińskich producentów (a także ich submarek) powstało w przeciągu ostatnich 20 lat.Średni wiek chińskich producentów smartfonów wynosi 16 lat. Dla porównania, średnia największych i najbardziej znanych producentów z innych krajów (Samsung, Apple, LG, Nokia, Sony, Motorola i HTC) przekracza 77 lat.Czołowe trio producentów smartfonów w Polsce różni się od pierwszej trójki na całym świecie. W ciągu ostatnich 3 lat Apple nie był w stanie przekroczyć 11% w skali kwartału (9% w 2019 wobec 13% udziału na świecie).Jak czytamy w komunikacie, wynika to z wyceny jego urządzeń - najtańszy model z obecnej generacji, iPhone SE 2020, kosztuje w najniższej konfiguracji 2199 zł. Co prawda Polacy wydają na smartfony coraz więcej (w I połowie 2019 roku 1230 zł, w 2017 było to średnio 1100 zł wg raportu GfK dla Rzeczpospolitej), to jest to wciąż niemal dwukrotnie mniej niż najtańszy obecnie produkowany iPhone. Średnia arytmetyczna modeli dostępnych na apple.com.pl (stan na 09.06.2020) przekracza 4000 zł, choć w niektórych sklepach online można kupić nieużywanego iPhone’a 7 za nieco ponad 1500 zł, lecz jest to model z 2016 roku.Znacznie szerszy wybór mają chińscy producenci, którzy dominują w niższej i średniej półce, a w dodatku mają w swojej ofercie bardzo atrakcyjne modele premium.