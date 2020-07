CBRE: wirus nie zablokował inwestycji w nieruchomości biurowe

W Europie Środkowo-Wschodniej 52% najemców nieruchomości prognozuje, że druga połowa roku będzie biznesowo gorsza niż pierwsza, a jedna piąta spodziewa się lepszej sytuacji – wynika z raportu CBRE „Occupier Survey”. Lepsze nastroje towarzyszą najemcom z Europy Środkowo-Wschodniej, wśród których 31% deklaruje, że pandemia nie wywarła żadnego wpływu na ich decyzje związane z nieruchomościami. Dla porównania, w regionie EMEA odsetek takich odpowiedzi sięga jedynie 18%.

redukcja liczby spotkań,

niemożność oglądania nieruchomości pod wynajem,

wstrzymanie planów dotyczących ekspansji,

obniżenie budżetów przeznaczonych na wyposażenie biur.

Biurowiec Wirus nie zablokował inwestycji w nieruchomości biurowe.

- Lepsze widoki na przyszłość podsycają również korzystne prognozy gospodarcze formułowane przez międzynarodowych ekonomistów. Mimo to, niezależnie od położenia geograficznego, najemcy nieruchomości komercyjnych zderzają się z tymi samymi problemami i podejmują podobne decyzje – dodaje Daniel Bienias.

Polska z mniejszymi konsekwencjami

- Polska to biurowy plac budowy. Powstaje dużo nowoczesnej przestrzeni, wiele firm planowało lub planuje zmianę siedziby. Pandemia w największym stopniu wstrzymała właśnie te decyzje. Mimo to przygotowania trwały. Problem ograniczenia spotkań i zachowywania dystansu społecznego został w znacznym stopniu zredukowany dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak wirtualne spacery, wirtualne aranżacje biur, czy narzędzia bazujące na mapach 3D pozwalające na porównywanie budynków, transportu publicznego czy odległości. Korzystaliśmy z nich już wiele miesięcy przed epidemią, a teraz wpasowały się doskonale w potrzeby rynku – mówi Daniel Bienias.

Praca zdalna bronią przeciwko wirusowi

Z informacji przedstawionych przez CBRE wynika, że w całym regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki grono pesymistów jest znacznie większe niż rzesza optymistów (67% vs 15%). Nie jest zaskoczeniem, że nastroje respondentów warunkowane są następstwami wybuchu pandemii, wśród których najczęściej wymieniane są:Jak zaznacza Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce, większy optymizm najemców nieruchomości z Europy Środkowo-Wschodniej wynika przede wszystkim z tego, że region ten mógł w walce z COVID-19 korzystać z doświadczeń sąsiadów, u których wirus pojawił się wcześniej i osiągnął większą skalę. To sprawiło, że konieczne restrykcje wprowadzane były dość szybko i pomogły w zredukowaniu liczby zachorowań.Wśród polskich najemców 45% nie odczuło wpływu koronawirusa na swoje plany związane z nieruchomościami. Spośród tych, którzy musieli je zmodyfikować, co czwarty wstrzymał decyzję o przeprowadzce biura. Jedna piąta odłożyła na później swoją ekspansję, a po 17% musiało ograniczyć oglądanie nowych nieruchomości i zredukować budżet na wyposażenie biura.Dane CBRE wskazują, że najemcy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w mniejszym stopniu odczuli wpływ koronawirusa na podejmowane decyzje związane z nieruchomościami – 31% uznało, że nie miał on żadnego wpływu. W obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) powiedziało tak jedynie 18% zapytanych. W efekcie najemcy z regionu CEE pozostają w nieco lepszych nastrojach.Czynnikami, które sprawiły największe trudności najemcom bez względu na geografię, było ograniczenie spotkań i możliwości obejrzenia komercjalizowanych przestrzeni. Na takie problemy wskazało aż 51% zapytanych z całego regionu EMEA i 26% z obszaru CEE. Plany ekspansji w związku z koronawirusem wstrzymało odpowiednio 41% i 29% zapytanych, a budżety na wyposażenie ograniczyło 35% z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz jedna czwarta najemców z Europy Środkowo-Wschodniej.Zmiany w obszarze inwestycji w nieruchomości nie dotyczyły jedynie planów i wydatków. Zmienił się także sposób korzystania z już posiadanych przestrzeni. Najpopularniejsze było wprowadzenie pracy zdalnej. W regionie CEE wprowadziło ją 91% zapytanych najemców, a w Polsce nawet więcej, bo aż 97%. Około 8 na 10 w całej Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, wyposażyło biura w maski i płyny do dezynfekcji, a mniej więcej połowa wdrożyła elastyczne godziny pracy oraz rotację pracowników. W naszym kraju, zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez rząd, przedsiębiorcy rozdzielali stanowiska pracy, rozmieszczając je na dodatkowej przestrzeni.