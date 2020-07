Produkcja przemysłowa CEE goni Zachód. Problemem innowacyjność

Od 2004 r. udział sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-6 ) w produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej wzrósł ponad dwukrotnie. Za wyższym poziomem wydajności kryją się przede wszystkim ludzie - wyspecjalizowana, ale tańsza i bardziej efektywna kadra zapewnia niższe koszty operacyjne. To z kolei sprawia, że kraje CEE-6 ciągle skupiają uwagę zagranicznych inwestorów - czytamy w opracowanym przez Colliers International raporcie ”COVID-19 & CEE’s Industrial Upside. Europe’s Near Shore Powerhouse”.

Rynek pracy w regionie CEE-6

- Pod względem poziomu kosztów pracy w zakładach produkcyjnych Rumunia jest na porównywalnym poziomie co Chiny. Także w Polsce i na Węgrzech stawki nie są o wiele wyższe. Znacznie poniżej tego poziomu pozostaje natomiast Bułgaria. Nie oznacza to, że rynki te są porównywalne pod względem skali czy złożoności produkcji i różnorodności produktów, ale jeśli chodzi o koszty i odległość geograficzną (near-shoring) region Europy Środkowo-Wschodniej jest atrakcyjną destynacją – mówi Silviu Pop, dyrektor działu badań rynku w Colliers International w Rumunii.

– Dla przykładu, koszty pracy w produkcji przemysłowej w Niemczech są około 3 razy wyższe niż w Czechach i na Słowacji, około 4 razy wyższe niż na Węgrzech i w Polsce, prawie 6 razy wyższe niż w Rumunii i prawie 8 razy wyższe niż w Bułgarii – dodaje Kevin Turpin, dyrektor ds. badań rynku w Colliers International na region CEE.

Wartość dodana produkcji przemysłowej

Przepisy i fundusze UE pobudzają reformy w regionie

Jak czytamy w komunikacie z raportu, od 2004 roku udział sześciu krajów naszego regionu (CEE-6) w unijnej produkcji przemysłowej podniósł się przeszło dwukrotnie. To pozwoliło im nie tylko wyprzedzić Wielką Brytanię i Hiszpanię, ale też zbliżyć się do poziomu osiąganego przez Francję.O atrakcyjności inwestycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej ciągle przesądzają również oferowane pracownikom wynagrodzenia . Jak pisze Colliers International, są one znacznie niższe od pensji w Europie Zachodniej, a w ostatnich latach porównywalne nawet z zarobkami w Chinach.Wraz ze wzrostem wynagrodzeń, rosła też produktywność. We wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej różnica między wartością dodaną na pracownika a kosztami pracy znacznie wzrosła w latach 2004–2018. Warto zauważyć, że różnica ta w Rumunii jest tylko niewiele niższa niż w Chinach. Także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie pozostają pod tym względem daleko w tyle.Region CEE-6 wyprzedził już Hiszpanię i Wielką Brytanię pod względem wydajności swoich fabryk i zbliża się do poziomu Francji. Początkowo fabryki w Europie Środkowo-Wschodniej koncentrowały się na procesach produkcji o niskim stopniu złożoności, jednak z czasem zaczęło się to zmieniać - towary o średnim i wysokim stopniu zaawansowania technologicznego stanowią obecnie znacznie większy udział w Europie Środkowo-Wschodniej niż dziesięć lat temu.Według wskaźników konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego na lata 2010 i 2019, średni wynik dla regionu CEE za infrastrukturę w 2010 r. wyniósł 63% wartości wskaźnika Niemiec. Po licznych ulepszeniach i ogromnych inwestycjach dokonywanych przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w ubiegłym roku osiągnął 86%. Wzrost odnotował także wskaźnik stabilności państwowych instytucji, który poprawił się z 68% poziomu Niemiec w 2010 r. do 79% w zeszłym roku. Patrząc na średnią dla krajów o wysokich dochodach (od których region CEE jako całość jest dość daleko), wskaźniki konkurencyjności wyglądają jeszcze lepiej.Mimo wielu atutów Europy Środkowo-Wschodniej, odnotowywanych przez Światowe Forum Ekonomiczne, kraje tego regionu wciąż mają wiele do nadrobienia pod względem innowacyjności. Wynik regionu w tym zakresie to zaledwie 50% wartości wskaźnika Niemiec, które pozostają jednym z największych innowatorów na świecie.