Salony fryzjerskie otwarte. Więcej płacą wszyscy

Od 18 maja br., ku uciesze większości Polaków, swoje drzwi dla klientów ponownie otworzyły salony fryzjerskie. Co w ich działalności zmienił COVID-19? Zasadniczą kwestią jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientów i personelu oraz sprostanie procedurom w tym zakresie. Jak się można domyślić, to wszystko wiąże się nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale również wydłuża czas potrzebny na obsłużenie jednej osoby. Efekt? Fryzjerzy i klienci płacą więcej. Więcej o tym w komunikacie z badania zrealizowanego przez Fale Loki Koki.

Z badania, które przeprowadziliśmy wśród właścicieli salonów fryzjerskich wynika, że 76 proc. z nich będzie musiało pokryć miesięczne koszty wprowadzanych zmian. Kwoty wahają się w przedziałach 100-500 zł (48 proc.), 500-900 zł (21 proc.) oraz 900-1300 zł (7 proc.). Dodać należy do tego również istotny aspekt redukcji dziennej liczby klientów - mówi Waldemar Kotecki, właściciel Fale Loki Koki.



Wzrost kosztów = wzrost cen usług

Jakie środki bezpieczeństwa wprowadzono?

Jak już wspomniano we wstępie salony fryzjerskie pracują już od ponad miesiąca, ale realia ich funkcjonowania przedstawiają się zgoła inaczej, niż przed pojawieniem się pandemii COVID-19.Pomimo konieczności szybkiego sprostania nowej rzeczywistości i wymogom związanym w utrzymaniem reżimu sanitarnego, aż 95% salonów fryzjerskim na przyjęcie klientów gotowych było już pierwszego dnia odmrożenia - dowodzi badanie marki Fale Loki Koki.Jak podkreśla Waldemar Kotecki, właściciel Fale Loki Koki, nowa rzeczywistość oznacza dla salonów fryzjerskich nie tylko dodatkowe obowiązki, ale również wzmożone wydatki i niestety też niższe przychody.To właśnie 78 proc. badanych wskazało, że zmniejszona obostrzeniami dopuszczalna dzienna liczba klientów, istotnie wpłynie na funkcjonowanie ich przedsiębiorstw. Wśród innych czynników, badani wskazali na podniesione koszty utrzymania salonu (68 proc.) oraz wydłużony czas pracy (54 proc.). Właściciele wspominali również o ograniczonej liczbie stanowisk (27 proc.) oraz liczbie godzin i zakresie pracy swoich pracowników (17 proc.).6 na 10 fryzjerów zapytanych o kroki podjęte w związku ze zwiększeniem kosztów, wskazało na podniesienie cen usług. 42 proc. respondentów nie wie jeszcze, jak większe wydatki przełożą się na decyzje dotyczące działania ich zakładów pracy. 10 proc. badanych rozważa ponadto w związku z zaistniałą sytuacją wzięcie pożyczki lub kredytu. O ile zatem mogą wzrosnąć ceny usług? Fryzjerzy wskazywali na przedział 10-20 procent. Wzrost cen poniżej 10 proc. planuje 34 proc. badanych. Jedynie 8 proc. ankietowanych zaznaczyło zakres 20-30 procent.Salony fryzjerskie dostosowały się do wytycznych przygotowanych przez instytucje państwowe. Wszystkie kwestie związane z dezynfekcją przed i po wizycie, używanie ręczników papierowych, noszenie maseczek czy przyłbic są respektowane we wszystkich salonach.Istotnie zmieniła się aranżacja przestrzeni wewnątrz oraz wcześniej znane rytuały. 83 proc. badanych wycofało częstowanie klientów kawą czy herbatą. Zrezygnowano również z poczekalni (76 proc.) oraz zakazano używania telefonów komórkowych podczas usługi (65 proc.) lub nawet całkowicie podczas pracy (56 proc.). Również 56 proc. salonów musiało reorganizować przestrzeń z zachowaniem 1.5 m wymaganego odstępu. Z powyższego wynika zatem, że zachowanie odstępów między klientami, raczej redukuje liczbę klientów, niż wydłuża godziny pracy salonów.Zmiany dotyczą także procedury umawiania wizyty. 80 proc. salonów fryzjerskich wprowadziło odpowiednie odstępy czasowe pomiędzy nimi oraz umawianie klientów tylko przez internet lub telefon (77 proc.). Warto zaznaczyć, że 8 proc. badanych zdecydowało się na dopuszczenie tylko płatności bezgotówkowej, zatem w zdecydowanej większości salonów, można cały czas płacić gotówką.