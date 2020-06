Polskie firmy: warunki pracy są bezpieczne, ale brakuje przepisów

Warunki pracy w polskich firmach są bezpieczne i przygotowane z myślą o powrocie pracowników - deklaruje 85% pracodawców przebadanych przy okazji projektu "Safely Get Back to Work in the new normal" ("Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności"). Jednocześnie jednak aż 8 na 10 z nich przyznaje, że wyraźnie odczuwa niedostatek jasnych i przejrzystych wytycznych w tym zakresie. Ponadto ponad połowa badanych uważa, że nowe środki zabezpieczające wygenerują koszty, które ograniczą produktywność lub zmniejszą rentowność firmy.

środki odkażające,

indywidualne środki ochrony osobistej,

pracę zdalną,

dystans w miejscu pracy,

zabezpieczenie stanowisk.

– Brak spójnych przepisów, a co za tym idzie jednolitego stanowiska urzędów, tłumaczy ostrożność pracodawców w korzystaniu z tego rozwiązania np. w zakresie badania temperatury - komentuje Anna Wicha, prezes zarządu Polskiego Forum HR oraz Public Affairs Director, Adecco.

korzystanie z przestrzeni wspólnych,

dystans w miejscu pracy,

zabezpieczenie stanowisk pracy,

diagnoza zdrowia i badania pracowników.



– Niektóre obszary takie jak możliwość mierzenia temperatury czy zrobienia testów oraz praca zdalna potrzebują nowych przepisów, które na stałe zagoszczą w polskiej legislacji. W zakresie pracy zdalnej już teraz widzimy, że ta forma pracy na stałe zagości na naszym rynku i konieczne jest wprowadzenie rozwiązań prawnych nie tylko w kolejnej tarczy, ale w Kodeksie pracy - podsumowuje Liliana Strupp, członek Zarządu Polskiego Forum HR oraz Head of Legal & Public Affairs w Randstad Polska.

Badanie, w którym zapytano polskich pracodawców o gotowość do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy w nowej rzeczywistości , jest częścią projektu „Safely Get Back to Work in the new normal” („Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności”). Jest on wspólną inicjatywą Randstad, Adecco Group i ManpowerGroup,. W Polsce dołączyło do niego również Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan.Jak wynika z badania, pracownicy mogą się spodziewać, że warunki pracy w polskich firmach przystawać będą do wymogów narzuconych przez nową rzeczywistość. Tak przynajmniej uważają sami pracodawcy.. Wśród zabezpieczeń, z których mają zamiar korzystać, najczęściej wymieniają:Warto przy tym podkreślić, że zaledwie 26% respondentów zamierza diagnozować zdrowie i badać pracowników.Wśród najtrudniejszych do wdrożenia procedur pracodawcy wskazali z kolei:Pracodawcom z pewnością nie pomaga brak jasnych i przejrzystych wytycznych, na który wskazuje aż 79% respondentów.Jak mówi Olga Gierada-Jabłonka, członek zarządu Polskiego Forum HR oraz Head of Legal w ManpowerGroup w Polsce – Mimo iż wiele instytucji publicznych opublikowało swoje rekomendacje, rozproszenie informacji i duży poziom ich ogólności nie dają pełnej wiedzy na temat możliwych i odpowiednich czynności zabezpieczających, które należałoby podjąć. Przedsiębiorcy zwracają również uwagę na brak dodatkowych źródeł finansowania.Konieczność przemodelowania warunków pracy wpływa nie tylko na koszty, ale również na nowy sposób organizacji pracy:. Ograniczenie możliwości prowadzenia działalności wskazuje 29% respondentów, a wzrost cen towarów i usług 22%.