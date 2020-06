DNB Bank Polska: jak koronawirus uderzył w samorządy?

Wybuch pandemii i związane z nim zamrożenie gospodarki odbiło się nie tylko na firmach z branży handlowej, fryzjerach czy siłowniach. Negatywny wpływ koronawirusa odczuły również samorządy. Włodarze miast liczą straty w i tak już nadwyrężonych budżetach, stojąc jednocześnie przed koniecznością zaciągania wielomilionowych kredytów. Sytuacja wymaga pomocy ze strony rządu, ale przydałyby się również ulgi kredytowe w bankach - pisze DNB Bank Polska.

- Pandemia koronawirusa spowodowała, że wszyscy szukają sposobów na oszczędzanie. W podejmowaniu rozsądnych decyzji muszą kierować się perspektywą kolejnych miesięcy, a czasami i lat. Priorytetem powinno być zapewnienie odpowiedniego poziomu wszystkich najważniejszych usług publicznych w czasie i po zakończeniu epidemii – mówi Małgorzata Zielińska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com COVID-19 spotęgował problemy finansowe samorządów Skutki ponad dwumiesięcznego lockdownu gospodarki boleśnie odczuwają jednostki samorządu terytorialnego, których budżety były obciążone już przed pandemią.

Inwestycje napędem gospodarki

– Jednak te z nich, które są już w trakcie realizacji, muszą zostać dokończone. Mowa tu szczególnie o tych finansowanych z dotacji unijnych. To właśnie inwestycje lokalne realizowane przez samorządy stymulują gospodarkę i zapewniają miejsca pracy dlatego liczymy, że samorządy będą nadal planować nowe inwestycje, w szczególności te budowlane – mówi Małgorzata Zielińska.

Nadzieje na większe wsparcie

- Rozwiązania zaproponowane przez rząd w projekcie ustawy tylko częściowo pokrywają się z oczekiwaniami samorządowców. Niestety możliwość większego zadłużania się to niewystarczająca pomoc, a w kolejnych latach trzeba będzie ten dług obsłużyć – mówi Małgorzata Zielińska.

Wraz z pojawieniem się koronawirusa na samorządy spadł ogrom dodatkowych obowiązków związanych przede wszystkim z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lokalnym społecznościom. Prawidłowe funkcjonowanie placówek służby medycznej, domów pomocy społecznej, komunikacji miejskiej czy spółek komunalnych wymagało zaangażowania potężnych zasobów finansowych. Po zaproponowanych przez rządzących kolejnych etapach odmrożenia gospodarki dodatkowym wyzwaniem stało się np. otworzenie żłobków i przedszkoli. To wszystko wydrenowało i tak już nadwyrężone budżety samorządowe, które już u schyłku minionego roku zadłużone były na przeszło 80 mld złotych.Małgorzata Zielińska, Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w DNB Bank Polska, przyznaje, że to zmusiło samorządy do weryfikacji wydatków.Głównym problemem samorządów jest znaczny spadek dochodów własnych – głównie wpływów z podatków PIT, CIT, od nieruchomości, a także dochodów z najmów. Z ankiety przeprowadzonej przez Związek Miast Polskich na grupie 80 miast wynika, że w kwietniu 2020 roku dochody z PIT zmalały o 40 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Ubytek w dochodach z CIT po czterech miesiącach tego roku zmniejszył się o 30 proc. W takiej sytuacji samorządowcy zapowiadają konieczność zaciągania nowych kredytów. Mowa jest nawet o kwotach w wysokości 500 mln zł. Przybywa samorządów, które w takiej sytuacji kierują się do parabanków. W ciągu roku wartość długów w takich instytucjach wzrosła o ponad 45 proc. i osiągnęła kwotę 397,2 mln złotych - pisze DNB Bank Polska.Sektor bankowy, który ściśle współpracuje z jednostkami samorządowymi, zadeklarował chęć pomocy. Już w kwietniu Związek Banków Polskich zorganizował spotkanie banków i przedstawicieli samorządów. Większość banków zadeklarowała możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych, czy zmianę harmonogramu obsługi długu poprzez wydłużenie okresów finansowania. Banki są również gotowe do udzielania nowego finansowania oraz wydłużenia maksymalnego terminu spłat. W celu usprawnienia procesów i zachowania bezpieczeństwa, wiele banków wprowadziło podpis elektroniczny.Jak pisze DNB Bank Polska, w reakcji na mnożące się problemy finansowe samorządy deklarowały zamrożenie inwestycji.Samorządowcy podkreślają, że na pewno nie zatrzymają inwestycji, przy których już rozpoczęły się roboty budowlane i procesy projektowe. Nie stanie się tak też, jeśli miasto zaciągnęło już zobowiązania podpisując umowy wynikające z rozstrzygnięcia przetargów.W ramach rozszerzenia Tarczy Antykryzysowej Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwiększeniu płynności finansowej samorządów w okresie epidemii. Rząd zdecydował o wprowadzeniu możliwości wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa. Jednostki samorządu terytorialnego o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych będą mogły przesunąć wpłaty do budżetu państwa na kolejne miesiące.Rząd wprowadzi również możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu jednostek samorządu dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych - z PIT, CIT i podatków lokalnych. Projekt przewiduje także uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków koronawirusa.Samorządowcy z niepokojem przyglądają się zapisom ustawy i z niepewnością patrzą w przyszłość. To pomoc doraźna, która w dłuższej perspektywie może być niewystarczająca. Propozycje przedstawione przez rząd nie pokazują jasnej możliwości wyjścia z kryzysu. Samorządowcy zwracają uwagę na nieaktualność zasad naliczania janosikowego czy konieczność rozluźnienia reguły fiskalnej na dłużej niż tylko 2020 rok.