GfK: pesymizm polskich konsumentów nieco mniejszy

Kwietniowy lockdown i reperkusje pandemii sprawiły, że w minionym miesiącu nastroje polskich konsumentów osiągnęły historyczne dołki. W maju pesymizm dotyczący przyszłych ocen sytuacji gospodarstwa domowego oraz gospodarki kraju nadal był spory, ale w porównaniu z kwietniem widać było pewną poprawę - wynika z badania zrealizowanego przez GfK.

oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego pikowały z poziomu -1,9 do -11,6 (-9,7 p.p.);

oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrosły z -35,9 do -23,9 (+12 p.p.);

oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju podskoczyły -70,3 do -54,6 (+15,7 p.p.);

skłonność do zakupów nie zmieniła się względem kwietnia, pozostając na poziomie -2,8.

-23,2 - taki poziom osiągnął w maju br. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK. To oznacza, że względem poprzedniego miesiąca poprawił się o 4,5 p.p. Warto przypomnieć, że jego kwietniowe notowanie było najgorszym, z jakim mieliśmy do czynienia w całej, dziewiętnastoletniej historii pomiarów GfK, które prowadzone są od maja 2001 roku.Jak czytamy w komunikacie z badania GfK, w maju br. zmiany poszczególnych składowych Barometru Nastrojów Konsumenckich prezentowały się następująco:Widzimy zatem, że nastroje polskich konsumentów nie należą do zachwycających, ale faktem pozostaje, że w stosunku do kwietnia widać ich odbicie.Obecnie poprawiły się oceny przyszłości, zarówno w odniesieniu do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, jak i przyszłej sytuacji całej gospodarki, z kolei dalej pogłębiają się spadki w ocenach bieżącej finansowej sytuacji gospodarstwa domowego. Wydaje się, iż obserwowane zmiany w zakresie poszczególnych składowych są wynikiem procesu pewnej kalibracji, czyli urealniania i racjonalizacji ocen sytuacji, które mają miejsce w opinii publicznej.Jak pisze GfK, marcowe zaskoczenie skalą zjawiska wywołało społeczny szok i gwałtowne tąpnięcie nastrojów w kwietniu, natomiast obecnie, wraz z perspektywą luzowania ograniczeń i powrotu do normalności, nastąpiła korekta ocen dotyczących prognoz i przyszłej sytuacji, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i całej gospodarki.Autorzy badania podejrzewają, że w najbliższym czasie będziemy mieć do czynienia z rozchwianiem nastrojów konsumenckich. Niestabilność opinii stymulować będzie dynamika zmian, zarówno na poziomie organizacji życia społecznego, jak i gospodarczego oraz, w jakimś stopniu, stała ogólna niepewność, co do efektów wprowadzanych zmian.