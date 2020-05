Sprzedaż komputerów wzrosła o 30 proc., ale są wyjątki

W następstwie pandemii i związanych z nią obostrzeń wielu Polaków z dnia na dzień zmuszonych zostało do pracy w trybie home office. Od połowy marca zdalną naukę rozpoczęły dzieci. I to właśnie te dwie kwestie mogą leżeć u podstaw odnotowanego w I kwartale br. wzrostu sprzedaży komputerów osobistych. Z badania GfK wynika, że ilościowy wzrost w ujęciu rdr. wyniósł 5 proc., a wartościowy osiągnął 8 proc.

W styczniu i lutym komputery osobiste nie sprzedawały się zbyt dobrze. Sytuację zmienił marzec, w którym rządzący postanowili o zamknięciu szkół, częściowym zamrożeniu gospodarki i ograniczeniach w swobodnym poruszaniu.Powyższe czynniki sprawiły, że marcowa sprzedaż komputerów, w szczególności przenośnych, okazała się o 30 proc. wyższa aniżeli przed rokiem, jeszcze więcej (blisko 40 proc.) urosła w ujęciu miesięcznym. Warto przy tym podkreślić, że wzrostowa tendencja nie dotyczyła komputerów stacjonarnych, których sprzedaż pikowała zarówno ilościowo, jak i wartościowo.Tak jak po stronie producentów zmiany w przepisach i restrykcje sanitarne miały swoich beneficjentów, tak i po stronie dystrybucyjnej okoliczności epidemii istotnie kształtowały rynek. Duża cześć sieci handlowych musiała zamknąć lub ograniczyć ilość otwartych sklepów stacjonarnych, co zdecydowanie wpłynęło na poprawę sprzedaży w kanale e-commerce . W analizowanym okresie pierwszego kwartału br. sprzedaż komputerów w sklepach internetowych wzrosła o ponad 40 proc. ilościowo i wartościowo, natomiast w sklepach stacjonarnych spadała odpowiednio o 8 oraz 5 proc.Pierwszy kwartał tego roku był dobrym okresem dla komputerów z procesorami AMD. W tym czasie ilość sprzedanych laptopów z procesorem tego producenta wzrosła niemal trzykrotnie w stosunku do okresu analogicznego w 2019 roku. Z kolei komputery mobilne z procesorami INTELA w tym samym okresie w ujęciu ilościowym straciły blisko 3 proc. Jednocześnie warto pamiętać, iż komputery budowane z wykorzystaniem procesorów tego producenta nadal odpowiadały za większą część rynku komputerów PC. Ich sprzedaż stanowiła 85 proc. rynku w ujęciu ilościowym oraz 88 proc. w ujęciu wartościowym. Komputery oparte na architekturze AMD to odpowiednio