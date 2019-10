Komputery osobiste - spadki, ale nie wszędzie

Wyznacznikami sukcesu na rynku komputerów osobistych są dziś wydajność oraz umiejętność wykreowania pozytywnych doświadczeń konsumenckich. Siłą napędową popytu są dziś niewątpliwie maszyny przeznaczone dla graczy oraz ultracienkie i lekkie notebooki o przykuwającym wzrok wzornictwie. I wprawdzie światowy rynek komputerów osobistych w I poł. br. zanotował lekki spadek, to jednak obroty w segmencie urządzeń przenośnych wzrosły o 1 proc., osiągając poziom 18 mld euro.

Kliknij, aby powiekszyć fot. anyaberkut - Fotolia.com Laptop i tablet Na globalnym rynku nadal obserwowany jest trend wskazujący na niesłabnący popyt na coraz cieńsze i lżejsze komputery przenośne.

Polska stabilizacja

„Wyhamowanie trendu spadkowego na polskim rynku IT może świadczyć o tym, że wchodzi on fazę stabilizacji. Rozwój technologiczny oraz wzrost popytu na bardziej zaawansowane rozwiązania przy jednoczesnym spadku cen podzespołów przyczyniły się do rozwoju sprzedaży komputerów ultra cienkich, które do tej pory były głównie adresowane do klientów biznesowych i premium. Podobny trend już teraz obserwujemy w kategorii monitorów komputerowych, gdzie większe przekątne wypierają mniejsze. Większy popyt wśród klientów na zaawansowane produkty o ciekawym wzornictwie daje ogromne możliwości producentom na rozwój całej branży IT i poprawę wyników finansowych”.

U schyłku minionego roku globalny rynek konsumenckich komputerów osobistych stanął oko w oko z dość dużym wyzwaniem jakim była niewystarczająca podaż procesorów. Efekty ten sytuacji okazały się odczuwalne również i w tym roku. W pierwszej połowie bieżącego roku popyt na komputery przenośne pikował o 5 proc. w ujęciu ilościowym (do 27,5 mln sztuk). Z odmienną sytuacją mieliśmy do czynienia jedynie na rynku chińskim (+2 proc.). Spadki odnotowane w Europie Zachodniej i w państwach Azji i Pacyfiku (bez Chin) sięgnęły 6 proc. Mimo to wartość rynku notebooków zdołała zanotować 1-procentowy wzrost, osiągając tym samym poziom 18 mld EUR. Na taki obrót spraw wpłynęły głównie - ważne z punktu widzenia użytkowników - cechy tych urządzeń, a więc m.in. wydajność, nowoczesny design czy markowość, która znajduje swoje przełożenie na wyższe pułapy cenowe. Warto przy tym podkreślić, że za wynik ten podziękować można przede wszystkim Chinom, w których odnotowano wzrost na poziomie 7 proc.Po kilku trudnych latach(wyposażone w mobilny system operacyjny) osiągnęły dobry wynik, notując wzrost o 3 proc. w ujęciu wartościowym w pierwszej połowie 2019 roku. Tablety o przekątnej powyżej 9” ponownie zanotowały solidny wzrost, tym razem o 12 proc. Jeżeli chodzi obądź, w pierwszej połowie 2019 roku sprzedaż pierwszych spadła pod względem wartości o 11 proc., natomiast drugich o 7 proc., a łączne obroty wyniosły 5,3 mld EUR. Za dwucyfrowy spadek w przypadku komputerów stacjonarnych odpowiadają przede wszystkim Chiny i kraje Europy Środkowej, natomiast do spadku wyniku modeli AIl In One przyczynił się spadek o 12 proc. w Europie Zachodniej.Po gwałtownym wzroście branża gamingowa dojrzała i obecnie stanowi cały ekosystem.zanotował wartościowy wzrost o 16 proc. w ujęciu rok do roku (styczeń-czerwiec 2019), osiągając obroty na poziomie ponad 5,4 mld EUR (rynek światowy, bez Ameryki Północnej).Po wielu kwartałach wyjątkowego dwucyfrowego wzrostu popyt naw pierwszej połowie 2019 roku zmniejszył się o 4 proc., głównie ze względu na spadek w Chinach oraz spowolnienie w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.nadal cieszyły się popularnością i zanotowały wzrost o 13 proc., generując obroty w wysokości 3,1 mld EUR. Kraje Azji i Pacyfiku oraz Chiny przyczyniły się do tego solidnego wyniku, natomiast wzrost w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki był niewielki (o 1 proc.).były najszybciej rosnącym segmentem światowego rynku IT. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku zanotowały wzrost o 42 proc. i obroty sięgające 1 mld EUR. Akcesoria dla graczy (np. myszy, klawiatury, słuchawki) zanotowały jednocyfrowy wzrost. Monitor do gier kosztuje przeciętnie 1,6 raza więcej niż zwykły, w przypadku komputerów stacjonarnych współczynnik ten wynosi 2,4. Ilustruje to rolę sektora gamingowego jako napędzającego marże w branży i w sprzedaży detalicznej.Na globalnym rynku nadal obserwowany jest trend wskazujący na niesłabnący popyt na coraz cieńsze i lżejsze. Ponad połowa (56 proc.) notebooków sprzedanych w pierwszej połowie 2019 roku miała grubość poniżej 21 mm. W 2017 roku odsetek ten (z wyłączeniem notebooków do gier OEM) wynosił 30 proc. Laptopy o grubości poniżej 18 mm stanowiły niemal jedną trzecią rynku (wzrost z 16 proc. w roku 2017). Za mniejszą grubością komputerów idzie zwykle w parze ich niższa waga. Aby zachować charakter premium, urządzenia powinny być lekkie (ale jednak nie nazbyt lekkie). Udział w rynku notebooków o wadze od 1 do 1,8 kg zanotował stabilny wzrost i ilościowo wyniósł ponad 53 proc. w pierwszym półroczu 2019 roku. Na wagę wpływa również wielkość urządzeń. Laptopy o przekątnej ekranu od 13 do 14” nadal podbijały rynek B2C i stanowiły 46 proc. wszystkich sprzedanych egzemplarzy.W pierwszym kwartale 2019 roku około 38 proc. konsumentów twierdziło, że kupiło nowy notebook z przyczyn edukacyjnych (źródło: GfK Consumer Insights Engine). Odsetek ten wzrósł do 44 proc. w okresie poprzedzającym powrót do szkoły, co podkreśla istotne znaczenie wiedzy na temat konsumentów i jakie potrzeby należy zaspokajać i kiedy. Jednocześnie 67 proc. konsumentów wskazuje parametry produktu jako najistotniejszy czynnik podczas wyboru notebooka (źródło: GfK Consumer Insights Engine).W związku z olbrzymią popularnością platform wideo i mediów społecznościowych upowszechniły się edycja filmów/zdjęć i tworzenie treści. Trend ten widoczny jest również wśród komputerów osobistych, w dedykowanych produktach kładących wyraźny nacisk na tworzenie treści. Zresztą zakres ich funkcjonalności sięga jeszcze dalej, odpowiadając na potrzeby zawodowe projektantów, fotografów i innych twórców związanych z branżą kreatywną.Rynek IT w Polsce w pierwszej połowie 2019 roku wyraźnie wchodził w fazę stabilizacji. Wartościowo rynek skurczył się zaledwie o 0,5 proc. Dla porównania cały rok 2018 zakończył się 5-proc. spadkiem. Duży wpływ na tę sytuację miały trzy najważniejsze kategorie: komputery przenośne, monitory oraz urządzania magazynujące (dyski zew./wew., macierze, dyski sieciowe).W dalszym ciągu najważniejszy segment na polskim rynku PC stanowią komputery przenośne (około 90 proc. rynku). W pierwszej połowie roku 2019 sprzedano blisko 10 proc. mniej urządzeń niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartościowo rynek skurczył się o około 5 proc. Pomimo utrzymującego się trendu spadkowego w grupie komputerów przenośnych, obserwowane są dwa istotne segmenty, które mogą w przyszłości odwrócić sytuacje na rynku. Pierwszy z nich to laptopy ultra cienkie, tzw. ultrathin (komputery o grubości poniżej 21mm). Ten segment urósł ilościowo i wartościowo o ponad 20 proc., co w rezultacie spowodowało, że obecnie prawie co drugi klient sięga po tego rodzaju urządzenie. W tym segmencie dużo większym zainteresowaniem cieszą się laptopy o przekątnych 15”, z kolei sprzedaż mniejszych uległa silnemu wyhamowaniu i szacuje się, że w kolejnych okresach trend będzie nadal spadkowy. Drugim istotnym i rosnącym segmentem są komputery gamingowe. Dynamika ich rynku w dalszym ciągu utrzymuje się w trendzie rosnącym (około 10 proc. ilościowo i 15 proc. wartościowo). W grupie laptopów gamingowych bardzo dobre wyniki osiągnęły komputery 17” (blisko 50 proc. wzrost zarówno ilościowo i wartościowo). Niestety w przypadku komputerów 15” dynamika jest na dużo niższym poziomie (około +5 proc.), podczas gdy jeszcze w 2018 wzrosty były rzędu 30 proc.Drugą istotną grupą na rynku polskim są monitory komputerowe. Ilościowo i wartościowo w pierwszej połowie 2019 roku popyt urósł o niemal 30 proc. Podobnie jak w laptopach trend rosnący obserwowany jest w przypadku większych przekątnych, natomiast małe, poniżej 24”, tracą rok do roku. Pierwsza połowa roku wskazuje na wyraźny wzrostowy trend, jeśli chodzi o kategorię monitorów o wysokiej rozdzielczości (= >2K) – sprzedano ich o ponad 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Na tle całej Europy Polska może się również pochwalić bardzo dobrymi wynikami sprzedaży monitorów gamingowych. Rynek po pierwszej połowie 2019 roku urósł około 70 proc. w ujęciu wartościowym. Z kolei monitory zakrzywione w dalszym ciągu w Polsce mają mały udział w całości sprzedaży (10 proc.).Trzecią ważną z punktu widzenia popytu grupą produktową są wszelkiego rodzaju urządzania magazynujące. Od stycznia do czerwca bieżącego roku rynek urósł o ponad 6 proc. wartościowo i 20 proc. ilościowo. Sukces ten to głównie zasługa pamięci SSD. W pierwszej połowie 2019 roku odpowiadały one za ponad 50 proc. obrotu. Znaczny spadek cen dysków SSD (o około 30 proc.) i wciąż rosnący popyt zaowocowały blisko 70-proc. wzrostem sprzedaży.Maciej Piekarski, Client Business Partner i analityk GfK komentuje: