Polski eksport żywności 8 proc. w dół. Dawno nie widział takiego kryzysu

Od czasów wejścia do Unii Europejskiej eksport polskiej żywości miał się co najmniej dobrze. Wiele jednak wskazuje, że w tym roku czeka go pierwsze, poważne tąpnięcie - Santander Bank Polska szacuje, że spadek może sięgnąć nawet 8 proc.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ocena zamówień zagranicznych w sektorze produkcji żywności Wykres wyraźnie obrazuje skalę spadku zamówień, z jaką zmagają się obecnie producenci żywności. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

- Branża spożywcza przyzwyczaiła nas do pobijania kolejnych rekordów w zakresie wzrostu exportu r/r. Obecna sytuacja jest bezprecedensowa i niepodobna do poprzednich. Na kanwie tej wyjątkowości, z jaką się mierzymy oraz na bazie doświadczeń z poprzednich kryzysów, z których branża wychodziła obronną ręką, sądzę, że nawet wysoki spadek zostanie szybko odrobiony – komentuje Renata Dutkiewicz, dyrektor ds. sektora spożywczego w Santander Bank Polska.

- Co istotne, sytuacja jest zróżnicowana w zależności od sektorów branży spożywczej w jakich działają nasi przedsiębiorcy oraz w jakim stopniu ich sprzedaż jest zdywersyfikowana. Mam tu na myśli na przykład udział sprzedaży do sektora HoReCa. W tym przypadku, w związku z ograniczeniem funkcjonowania tej branży w Unii Europejskiej, nastąpił silny spadek sprzedaży eksportowej z Polski. Zamknięte rynki w Niemczech, Francji, Włoszech, UK zastopowały sprzedaż, a część firm do tej pory ma zapasy niesprzedanych towarów na te rynki – zauważa Renata Dutkiewicz.

2 scenariusze dla gospodarki

Duża fala epidemii nie wróci, ale środki ostrożnościowe jeszcze przez 2-3 kwartały po epidemii będą tłumiły wzrost gospodarczy. Czas potrzebny do przywrócenia produkcji też będzie dłuższy niż kwartał. Fala epidemii powróci jesienią i wywoła konieczność wprowadzania kolejnych „lockdown’ów”. Potem gospodarka zacznie powoli wracać do normalnej ścieżki, ale szkody wywołane epidemią nie prędko da się naprawić – ścieżka PKB będzie długo poniżej normy.

Polski eksport żywności ma jednak szansę na sukces

Szacunki MFW wskazują, że tegoroczny, światowy PKB spadnie o 3 proc. Jeszcze większe spadki czekać mają jednak PKB ważony udziałami krajów w polskim eksporcie (6 proc.) oraz PKB ważony udziałami krajów w polskim eksporcie żywności (7 proc.).Jak jednak podkreśla Santander Bank Polska, rozkład ryzyka jest asymetryczny. W praktyce oznacza to, że mamy większe szanse na to, że ostateczny wynik okaże się gorszy niż lepszy. W efekcie polski eksport żywności może stanąć oko w oko z największym pogorszeniem od czasu naszego wstąpienia do UE.Do tej pory rodzimi producenci żywności charakteryzowali się dość sporą odpornością na zawirowania makroekonomiczne. Dziś jednak wystawieni są na prawdziwą próbę – ankiety zrealizowane przez GUS dowodzą, że spadek zamówień, z którym się mierzą, nie miał swojego precedensu na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.W kwietniu br. wśród ankietowanych przedsiębiorstw spożywczych, odsetek firm raportujących spadek sprzedaży zagranicznej był wyższy o 27 p.p. od raportujących wzrost. Z kolei w maju ta różnica zwiększyła się do 36 p.p.Bardzo możliwe, że tak głęboki spadek w ocenie popytu zagranicznego jest w części efektem ogólnego spadku nastrojów, który wystąpił w warunkach kwarantanny społecznej. Ale nie ulega wątpliwości, że pandemia ma realny negatywny wpływ na prowadzony biznes.Eksperci podkreślają, że opisanie zachowania gospodarki w czasie trwania epidemii jest trudniejsze niż zwykle. Najbardziej prawdopodobne są 2 scenariusze:Polska branża spożywcza ma silne fundamenty oraz posiada wiele atutów, aby odbudowywać sprzedaż za granicę.Od momentu wejścia do Unii Europejskiej eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski wzrósł ponad pięciokrotnie (o 450 proc.). Udział sektora żywności w całym polskim eksporcie zwiększył się dzięki temu z 8,6 proc. do 13,3 proc. i jest znacznie wyższy niż średnia dla wszystkich krajów UE (10 proc.).Dziś Polska jest 17. eksporterem żywności na świecie. Tempo ekspansji, obserwowane w ostatnich latach, wskazuje, że do 2030 r. Polska powinna wejść do grupy dziesięciu największych eksporterów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że kraj posiada w tej dziedzinie istotne przewagi konkurencyjne – dobre warunki, solidne firmy, utarte szlaki handlowe, wciąż atrakcyjne koszty pracy. Sukces jest nadal możliwy, jeżeli tylko obecny kryzys nie zaburzy trwale handlu międzynarodowego.