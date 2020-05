Biurowce bez pandemii: powstaje 108 nowych obiektów

11,3 mln mkw. To całkowita ilość powierzchni biurowych zlokalizowanych na 9 największych rynkach naszego kraju - wynika z najnowszych doniesień Cushman & Wakefield. Taki rezultat oznacza roczny wzrost na poziomie 5%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Tiberius Gracchus - Fotolia.com Biurowiec Całkowita aktywność najemców na dziewięciu rynkach biurowych w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku osiągnęła drugi najwyższy poziom od początku prowadzenia statystyk.

- Dopiero w kolejnych miesiącach zobaczymy realny wpływ obecnej sytuacji na stronę popytową sektora nieruchomości biurowych, ponieważ rynek nieruchomości reaguje z dużo większym opóźnieniem na wszelkie zmiany w gospodarce niż np. rynek akcji czy obligacji – dodaje.

Analiza Cushman & Wakefield obejmuje 9 największych rynków biurowych naszego kraju. Są to: Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Poznań, Łódź, Lublin oraz Szczecin.W I kwartale br. poziom nowej podaży na rynku warszawskim wyniósł zaledwie 6 700 mkw., co było efektem oddania do użytkowania zaledwie jednego biurowca. Łączna podaż w miastach regionalnych to z kolei 79 800 mkw. w pięciu projektach, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługują:Z danych Cushman & Wakefield wynika również, że u schyłku marca br. trwały prace przy 108 projektach o łącznej powierzchni 1.7 miliona mkw. Największym placem budowy była Warszawa (29 inwestycji), a na kolejnych miejscach plasowały się Kraków (22), Trójmiasto (17), Łódź (14) oraz Katowice (12).W pierwszym kwartale 2020 roku najemcy wynajęli łącznie 359 000 mkw., co jest wartością o 33% wyższą niż w analogicznym okresie 2019 roku. Z kolei popyt netto na ośmiu rynkach regionalnych wyniósł aż 220 100 mkw., co jest wartością wyższą o 70% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku.Jak podkreśla Katarzyna Lipka-Nawrocka, Head of Consulting & Research, Cushman & Wakefield, w prezentowanych danych nie widać jeszcze efektu Covid-19 , ponieważ ograniczenia związane z pandemią wprowadzono 18 marca, kiedy to znakomita większość transakcji była już sfinalizowana lub znajdowała się na końcowym etapie realizacji.W pierwszym kwartale 2020 roku, średni wskaźnik powierzchni niewynajętych biurowców kształtował się na poziomie 8.3%, co odzwierciedla spadek o 0,4 pp. w ujęciu kwartalnym i o 1,0 pp. w ujęciu rocznym. Stopa pustostanów na poszczególnych rynkach znajdowała się w przedziale od 4,1% w Trójmieście do 12,9% w Poznaniu. Poziom absorpcji odnotowany w pierwszym kwartale 2020 na dziewięciu największych rynkach w Polsce wyniósł 100 000 mkw. i był blisko dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2019 roku.Stawki czynszów utrzymały się na stabilnym poziomie w większości analizowanych lokalizacji i wynosiły między 12 a 15 EUR/ mkw. miesięcznie. Stawki bazowe za najlepsze biurowce w Warszawie wyniosły 24 EUR/ mkw./ miesięcznie.