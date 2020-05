Na rynek wchodzi nowy, 17-calowy laptop Razer Blade Pro 17, stworzony z myślą o profesjonalistach. Laptop będzie dostępny z wyświetlaczami o częstotliwości odświeżania aż do 300Hz, kartą graficzną NVIDIA SUPER oraz szybkim 8-rdzeniowym procesorem Intel Core i7.

Razer Blade Pro 17 Blade Pro 17 od teraz jest dostępny z dotykowym wyświetlaczem 4K 120Hz oraz z ekranem Full HD 300Hz.

Razer Blade Pro 17 - możliwości desktopa w mobilnym opakowaniu

Laptop Razer Blade Pro 17 - obudowa Nowy Razer Blade Pro 17 to moc komputera stacjonarnego w kompaktowej obudowie o wymiarach 19,9 mm x 260 mm x 395mm.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Blade Pro 17 od teraz jest dostępny z dotykowym wyświetlaczem 4K 120Hz oraz z ekranem Full HD 300Hz, który będzie dobrym wyborem zarówno dla profesjonalnego esportowca, jak i dla każdego zapalonego gracza. Zwiększona częstotliwość odświeżania zapewnia ostrość i gładkość obrazu w szybkich sekwencjach rozgrywki, dzięki czemu wrogowie są lepiej widoczni, a tekst staje się łatwiejszy do odczytania. 17,3-calowy ekran Full HD pokrywa 100% przestrzeni barwnej SRGB i jest indywidualnie skalibrowany pod kątem wierności wyświetlania kolorów. W celu zagwarantowania, że żadne niepożądane i irytujące odbicia będą pogarszać ostrości grafiki i dynamicznych kolorów, każdy ekran pokryto matowym wykończeniem redukującym odblaski.Nowy Razer Blade Pro 17 to moc komputera stacjonarnego w kompaktowej obudowie o wymiarach 19,9 mm x 260 mm x 395mm. Blade Pro 17 jest zasilany przez nowy 8-rdzeniowy procesor Intel i7-10875H z pamięcią podręczną 16 MB, a w trybie Intel Turbo Boost jest w stanie osiągać taktowanie na poziomie nawet do 5,1 GHz. Zwiększony rozmiar pamięci podręcznej oraz dodatkowa liczba rdzeni przy wyższej częstotliwości taktowania oznaczają szybszą pracę aplikacji, krótszy czas renderowania w zestawach oprogramowania kreatywnego i wyższą liczbę klatek na sekundę w grze.Z nowym ośmiordzeniowym procesorem Intel współpracuje nowa linia procesorów graficznych RTX SUPER (aż do wersji RTX 2080 SUPER). Nowe kary graficzne RTX SUPER mają do 8 GB pamięci GDDR6 o dużej przepustowości i więcej rdzeni odpowiadających za ray tracing, co zapewnia wzrost wydajności nawet o 25% większy w porównaniu z procesorami graficznymi RTX oraz lepszą wydajność ray tracingu w czasie rzeczywistymAby zmaksymalizować wydajność tych nowych procesorów, Blade Pro 17 wyposażono w unikalny system chłodzenia oparty na komorze parowej, który odpowiada za efektywne odprowadzanie ciepła. Jest on dodatkowo sparowany z dwoma wentylatorami dla jeszcze lepszego chłodzenia typu aktywnego. Dzięki tej nowatorskiej konstrukcji użytkownicy mogą przekroczyć próg wydajności bez martwienia się o niekomfortowy poziom generowanego ciepła czy hałasu.Blade Pro 17 oferuje najbogatszą gamę opcji łączności dostępnych pośród laptopów z rodziny Razer Blade. Pod tym względem nowe urządzenie może konkurować nawet z najlepiej wyposażonymi komputerami stacjonarnymi. Blade Pro 17 wyposażono m.in. w czytnik kart UHS-III SD, port USB-C Thunderbolt 3, port HDMI 2.0B, Ethernet 2,5 Gb i Wi-Fi 6. Ponadto, w sytuacjach awaryjnych, porty USB-C obsługują teraz ładowanie za pomocą ładowarki 20 V USB-C. W górnej części ramki wyświetlacza umieszczono zintegrowaną kamerę internetową HD, która pozwala streamerom z łatwością panować nad swoim otoczeniem. Kamera została również wyposażona w czujnik podczerwieni, który zapewnia szybki i łatwy dostęp do komputera za pośrednictwem funkcji Windows Hello.Oprócz różnorodnych portów i kamerki internetowej HD, nowy Blade Pro 17 otrzymał odświeżoną klawiaturę z poszerzonym prawym klawiszem Shift oraz klawisze kierunkowe o połowie wysokości. Wszystkie klawisze są indywidualnie podświetlane dzięki Razer Chroma RGB. Nowy układ odzwierciedla bardziej tradycyjny układ klawiatury, co pozwala na szybsze i bardziej wydajne pisanie.Nowy Razer Blade Pro 17 będzie dostępny w cenie 2899.99 € MSRP za pośrednictwem Razer.com oraz u wybranych sprzedawców detalicznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (jeszcze w tym miesiącu). Wkrótce trafi także do wybranych detalistów w Europie, Chinach, Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie.