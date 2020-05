Czy w Polsce potrzebne są prywatne akademiki?

Koszty zakwaterowania podczas studiów to pokaźna część studenckiego budżetu. W Polsce sięgają 39% miesięcznych wydatków. Dla porównania, na Litwie jest to 28%, ale już we Francji ponad połowa. I wprawdzie zdecydowanie najtańszą opcją w naszym kraju są publiczne akademiki, to jednak skromna dostępność miejsc oraz niski standard sprawiają, że 48% polskich żaków preferuje wynajem mieszkania.

- Realia mają tutaj oczywiście duże znaczenie. Co prawda, koszty zamieszkania w akademiku uczelni publicznej są relatywnie niskie, ale jednocześnie standard w większości jest skromny, a liczba miejsc niewielka. Z kolei szkoły prywatne tylko w jednostkowych przypadkach zapewniają zakwaterowanie. Stąd studenci są zmuszeni szukać mieszkania na wolnym rynku, choć pewnie niejednokrotnie woleliby mieszkać w akademiku, bo to oprócz waloru cenowego ma również walor społeczny, związany z integracją z innymi studentami – dodaje.

Mieszkanie w akademiku się opłaca

Wydatki na zakwaterowanie z własnej kieszeni

W Polsce za mało akademików

- W tym momencie w budowie w największych centrach akademickich jest 8 projektów prywatnych akademików. Według deklaracji deweloperów obejmą one 2,1 tys. miejsc. Ponadto zaplanowanych jest kolejnych 25 inwestycji, trudno jednak w aktualnych warunkach szacować czy i kiedy zostaną one zrealizowane. Gdyby jednak wszystkie budynki powstały, liczba oferowanych miejsc w prywatnych akademikach w ciągu następnych kilku lat niemal się podwoi – mówi Marcin Jański, szef działu inwestycji alternatywnych w CBRE.

Eksperci CBRE wskazują, że sytuację zmienić może rozwój rynków prywatnych akademików. Obecnie nad Wisłą działają 52 takie obiekty, ale plany zakładają realizację kolejnych 33.Marcin Jański, szef działu inwestycji alternatywnych w CBRE, przyznaje, że w Europie akademiki cieszą się znacznie większą popularnością niż w Polsce - w naszym kraju na takie zakwaterowanie decyduje się 11% studentów, podczas gdy w UE odsetek ten sięga 17%.W głównych ośrodkach akademickich w Polsce przeciętna opłata za mieszkanie w akademiku uczelni publicznych mieści się w przedziale 400-455 zł miesięcznie, choć za pokój jednoosobowy w dobrym standardzie można zapłacić nawet 1,4 tys. zł. W prywatnych akademikach przeciętna opłata miesięczna jest wyższa i wynosi ok. 1 tys. zł. Natomiast najdroższą opcją dla studenta pozostaje wynajem mieszkania na wolnym rynku. W Warszawie ceny wahają się od 1,5 tys. do nawet 3 tys. zł za miesiąc wynajmu mieszkania. Należy jednak podkreślić, że ten koszt rozkłada się na liczbę mieszkających w danym miejscu.Koszty zakwaterowania to jedna z ważniejszych pozycji w studenckim budżecie. W Polsce pochłania aż 39% wszystkich wydatków, podczas gdy na Litwie jest to 28%, a we Francji 52%. Studentów w naszym kraju może pocieszać fakt, że ponoszą jedne z najniższych kosztów zakwaterowania w Europie. Okazuje się też, że na tle studentów z innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej są stosunkowo samodzielni i w mniejszym stopniu korzystają z pomocy w opłacaniu kosztów zakwaterowania.Studenci w Polsce niemieszkający z rodzicami finansują z własnej kieszeni aż 72% wszystkich opłat za mieszkanie. Tym samym wyprzedzamy takie kraje jak Węgry (64%), Litwa (63%) czy Czechy (57%). Jednocześnie daleko nam m.in. do Norwegii, gdzie 91% opłat za mieszkanie studenci ponoszą samodzielnie czy Szwecji, gdzie ten wskaźnik wynosi 81%.W największych miastach w naszym kraju, miejsca w domach studenckich uczelni publicznych oraz w prywatnych akademikach zapewniają zakwaterowanie tylko dla 9% wszystkich studiujących. W sumie, dostępnych jest prawie 70 tys. miejsc. Z szacunków CBRE wynika, że łączna podaż zaspokaja w największych miastach zaledwie ok. 35% rzeczywistego popytu.